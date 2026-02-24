ATP Acapulco: Kypson sorprende de Minaur in tre set, avanti Davidovich Fokina

L’Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC è entrato nel vivo. Nonostante i disordini in alcune zone del paese a seguito dell’uccisione di El Mencho, boss del cartello, gli organizzatori dell’ATP 500 di Acapulco hanno deciso di far proseguire regolarmente il programma. E quindi nella giornata di lunedì sono andate in scena ben sette partite di primo turno del tabellone principale. Tra cui il due volte campione di Acapulco de Minaur.

[Q] P. Kypson b. [2] A. de Minaur 6-1 6-7(4) 7-6(4)

Patrick Kypson ha subito piazzato la prima sorpresa del torneo. Il tennista americano, all’esodio ad Acapulco, ha battuto Alex de Minaur, secondo favorito del seeding, con il punteggio di 6-1 6-7(4) 7-6(4) in due ore e quaranta minuti di gioco nel loro primo confronto diretto. Nel parziale decisivo il vincitore recente a Rotterdam, si è trovato a servire per il match sul 5-3. Ma Kypson non ha mollato ed è così venuto a prendersi la sua prima affermazione ATP da due anni a questa parte nel suo primo match contro un top 10. L’australiano perde invece per la prima volta dallo scorso settembre contro un tennista fuori dai primi 20 (era 17-0). Kypson, che con questo successo entrerà in top 100 per la prima volta, sfiderà ora Brandon Nakashima.

[4] A. Davidovich Fokina b. D. Altmaier 7-5 6-3

Prosegue l’inizio di stagione complicato di Daniel Altmaier, uscito sconfitto per la sesta volta consecutiva senza intascare parziali. Il finalista uscente, Alejandro Davidovich Fokina, ha avuto la meglio per 7-5 6-3 in circa un’ora e mezza di gioco. Fatta eccezione un avvio un po’ turbolento, lo spagnolo ha condotto la partita senza faticare eccessivamente. Sulla seconda di servizio del tedesco ha più volte scelto di attaccare e questo schema tattico gli ha regalato molti punti. Questa sfida inedita finisce quindi nelle mani della quarta testa di serie, che vince così il decimo primo turno negli ultimi undici eventi a cui ha preso parte. Adesso l’iberico sfiderà Mattia Bellucci o Rinky Hijikata per un posto ai quarti.

Bene Vacherot e Nakashima, Jodar elimina Norrie

Valentin Vacherot ha dovuto faticare più del previsto contro il lucky loser Coleman Wong, messosi in mostra di recente a Delray Beach. Il monegasco, sesto favorito del tabellone, è uscito vittorioso in rimonta per 4-6 6-3 6-2 e ora se la vedrà con Damir Dzumhur o Gael Monfils. Successo anche per Brandon Nakashma, che con un agile 6-3 6-4 si è sbarazzato del qualificato svedese Elias Ymer.

Rafael Jodar ha strappato invece la miglior vittoria in carriera estromettendo dal torneo Cameron Norrie, numero 26 al mondo, con un dirompente 6-3 6-2 in meno di un’ora di gioco. Gran prestazione quella del 19enne spagnolo, che ha perso solamente 8 punti su 44 in battuta e non ha mai offerto una palla break al britannico, finalista in questo torneo nel 2022. Jodar ora sarà opposto a Terence Atmane o Grigor Dimitrov. Infine, il serbo Miomir Kecmanovic ha regolato l’australiano Tristan Schoolkate con un doppio 6-2, mentre l’americano Aleksandar Kovacevic ha avuto bisogno di due tie-break per venire a capo del tennista aussie Adam Walton.