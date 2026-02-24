Italiani in campo martedì 24 febbraio: Cobolli e Bellucci ad Acapulco, Berrettini e Passaro a Santiago

Saranno quattro i tennisti italiani impegnati martedì 24 febbraio, guidati da Cobolli e Berrettini. Due di questi esordiranno all’Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC di Acapulco, mentre gli altri due scenderanno in campo al BCI Seguros Chile Open di Santiago. I match saranno visibili in tv su Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

[5] F. Cobolli – [WC] R. Pacheco Mendez

All’ATP 500 di Acapulco Flavio Cobolli calcherà il rettangolo da gioco all’1 di notte italiana e se la vedrà per la prima volta con Rodrigo Pacheco Mendez, wild card di casa. L’azzurro, quinta testa di serie del torneo, sarà senz’altro favorito in questa sfida e chi vincerà affronterà Dalibor Svrcina o James Duckworth al secondo turno. Il romano arriva a questa partita a seguito di un inizio di stagione complicato che lo ha visto perdere le prime tre partite, in tornei individuali, contro tennisti fuori dalla top 100. La semifinale a Delray Beach gli ha però restituito un po’ di quella fiducia necessaria per tornare a ruggire nel circuito. Discorso diverso per il messicano – reduce da una semifinale Challenger -, che per la prima volta in carriera incrocerà la racchetta con un top 20. E lo farà davanti al pubblico di casa, nel torneo che nel 2025 lo vide spingersi sino ai quarti di finale.

M. Bellucci – [LL] R. Hijikata

Secondo i pronostici quello tra Mattia Bellucci e Rinky Hijikata sarà invece un primo turno più combattuto. I due in Messico daranno vita al loro secondo testa a testa (il primo lo vinse facile l’azzurro, nel 2024, nelle qualificazioni di Tokyo) verso le 2:30 e si giocheranno un posto agli ottavi contro Alejandro Davidovich Fokina. L’australiano, tornato da poco a giocare con regolarità a seguito di alcuni infortuni, è entrato in tabellone come lucky loser al posto di Sebastian Korda e proverà a negare al lombardo il primo successo stagionale in un main draw ATP. Al contrario, Bellucci cercherà di reagire dopo un avvio di 2026 sottotono. Vincendo la sua 11esima partita delle sue ultime 12 giocate contro tennisti classificati fuori dai primi 100 si riavvicinerebbe poi a quella top 100 che ha lasciato da poco.

[6] M. Berrettini – E. Nava

Scontro inedito anche all’ATP 250 di Santiago, dove Matteo Berrettini, primo ad esordire in attesa di Cobolli, Bellucci e Passaro, sarà opposto a Emilio Nava non prima delle 19. Il vincente di questa partita si misurerà al secondo turno con Francesco Passaro o Adolfo Daniel Vallejo. Nonostante non abbia ancora avuto picchi da inizio stagione, lo statunitense nel 2025 ha dimostrato di sapersi muovere divinamente sul rosso, superficie sulla quale ha raggiunto cinque finali Challenger vincendone quattro. Il romano, sesta forza del seeding, sarà comunque il favorito di questa contesa. Dopo gli ottavi a Buenos Aires e i quarti a Rio de Janeiro, The Hammer tenterà di spingersi oltre in questo torneo. Fisicamente ha detto di sentirsi bene e non vuole altro se non godersi il tennis.

[WC] F. Passaro – [Q] A. D. Vallejo

Sarà un primo testa a testa anche quello tra la wild card Francesco Passaro e il qualificato Adolfo Daniel Vallejo, che inizieranno il loro match verso le 21:30. Come il connazionale Bellucci, anche il tennista umbro sta cercando di ritrovare quella condizione che gli permetterebbe di tornare in top 100. Debuttare bene a Santiago sarebbe già un ottimo primo passo per lui, attualmente numero 144 al mondo. Il paraguaiano partirà però con i favori del pronostico dati i suoi successi recenti. Difatti, Vallejo nelle ultime settimane ha intascato i titoli Challenger di Itajai 2 e Concepcion ed è ora vicinissimo a entrare per la prima volta nella top 100 (è 106 questa settimana).

