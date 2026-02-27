WTA Merida, Paolini: “Spero di poter alzare ancora il mio livello. Con Boulter sempre una battaglia”

Per Jasmine Paolini buona la prima in quel di Merida. La 30enne toscana ha debuttato nel 500 messicano con una nettissima vittoria (6-0 6-2) negli ottavi di finale contro l’australiana Priscilla Hon.

Una vittoria per Jas interrompe una striscia negativa di tre sconfitte filate, e che porta un po’ di fiducia in questo inizio 2026 balbettante. Infatti, fino ad ora, l’anno della numero uno italiana recita 4 vittorie e 4 sconfitte: un successo in United Cup (contro Jeanjean), due all’Australian Open (con Sasnovich e Frech) e l’ultimo a Merida contro Hon.

Quella in Messico è stata una prima volta per lei: “Di solito nel tennis si gioca sempre negli stessi posti, ma sono molto felice di visitare un luogo nuovo”, ha dichiarato Paolini nell’intervista in campo. “I tornei in Messico sono sempre belli, ben organizzati e il pubblico è davvero appassionato, quindi sono felice di essere tornata in Messico e di essere per la prima volta a Mérida”.

Da testa di serie numero uno la toscana è stata omaggiata dal pubblico dello stadio principale, dopo una vittoria importante per dimenticare in fretta le sconfitte subite a Dubai. In conferenza stampa Paolini parte proprio da qui, da questa iniezione di fiducia dopo un periodo difficile. “Credo che sia davvero molto importante. Ho deciso di giocare qui per disputare un altro torneo e ritrovare un po’ di fiducia. Oggi non è stata una partita facile, perché era il primo turno dopo due sconfitte. Sono molto felice per la vittoria e spero di poter alzare ancora il mio livello”.

La numero 7 del mondo era entrata in tabellone all’ultimo momento grazie a una wild card, con l’intento di ritrovare slancio dopo aver perso entrambe le partite d’esordio nella tournée mediorientale, scendendo a un bilancio di 3 vittorie e 7 sconfitte nelle ultime dieci partite.

Con questa vittoria, Paolini accede ai quarti di finale dove affronterà una Katie Boulter in grande forma. Paolini è avanti 3-2 nei precedenti e ha vinto gli ultimi due scontri diretti, entrambi in due set.

“Ho perso anche contro di lei. Con Katie è sempre una battaglia. La conosco da quando avevamo, non so, forse dodici o tredici anni, credo perché abbiamo la stessa età. In effetti mi sono allenata con lei qui nei primi giorni. Sarà una partita dura. Lei ha già giocato due incontri qui, quindi è molto adattata al campo e alle condizioni. L’obiettivo sarà entrare in campo concentrata fin dall’inizio, con le idee tattiche chiare, muovermi bene e cercare di non commettere molti errori. Credo che questo sia molto importante su questo campo”, ha chiosato Paolini.

La partita tra Jasmine Paolini e Katie Boulter nei quarti di finale di Merida è in programma nella notte tra venerdì e sabato, in diretta sui canali di SuperTennis HD e Sky Sport Max (206); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.