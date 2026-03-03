ATP Indian Wells, il tabellone: bene Sinner. Musetti, Cobolli e Berrettini tutti contro Zverev

Dopo un mese di febbraio spalmato in giro per il mondo, il tennis maschile prende posizione verso una delle coppie di eventi più attese dell’anno: il Sunshine Double. E si parte dal Masters 1000 di Indian Wells, con il tabellone principale al via mercoledì 4 marzo. Dopo l’assenza forzata del 2025 Jannik Sinner torna in California, dove fu semifinalista nel biennio 2023-24, eliminato in entrambi i casi da Alcaraz. Sono proprio loro due i primi favoriti per il torneo, vinto nel 2025 da Jack Draper in finale su Holger Rune.

Non male il sorteggio di Sinner, che però al terzo turno dovrà affrontare chi esce dal trio Etcheverry (testa di serie n. 29), Tsitsipas e Shapovalov, protagonisti questi ultimi del primo turno più interessante del torneo. La testa di serie degli ottavi per l’altoatesino sarebbe Khachanov, che però risiede a Dubai e quindi non si sa quando e come potrà arrivare in California. Quindi eventuale quarto con Shelton e semifinale con Zverev.

Musetti dovrebbe arrivare a Fils al terzo turno, in un derby tra convalescenti, poi eventualmente Auger-Aliassime (o Rublev) negli ottavi e Zverev nei quarti. Nella stessa zona c’è anche Bellucci che se batte Diallo al primo turno affronta Rublev.

Cobolli potrebbe ritrovare Tiafoe al terzo turno, in una rivincita della finale di Acapulco, e poi Zverev agli ottavi.

Alcaraz con Ruud agli ottavi e De Minaur ai quarti sembra aver pescato un tabellone piuttosto morbido, mentre potrebbe trovare Djokovic in semifinale se il serbo saprà evitre le insidie presentate da Draper e Fritz.

Ottavi teorici

[1] C. Alcaraz – [13] C. Ruud

[10] A. Bublik – [6] A. de Minaur

[3] N. Djokovic – [14] J. Draper

[11] A. Medvedev – [7] T. Fritz

[5] L. Musetti – [9] F. Auger-Aliassime

[15] F. Cobolli – [4] A. Zverev

[8] B. Shelton – [12] J. Mensik

[16] K. Khachanov – [2] J. Sinner

Il tabellone completo

Il sorteggio degli italiani

[2] J. Sinner – bye, poi Duckworth e qualificato

[5] L. Musetti – bye, poi Fucsovics o qualificato

[15] F. Cobolli – bye, poi Altmaier o Kecmanovic

[20] L. Darderi – bye, poi il vincente tra due qualificati

M. Arnaldi – un qualificato

M. Bellucci – G. Diallo, poi eventualmente Rublev

M. Berrettini – A. Mannarino, poi eventualmente Zverev

Informazioni sul torneo

Tabellone a 96 giocatori (32 teste di serie con un bye al primo turno)

76 giocatori entrati per accettazione diretta

12 qualificati

8 wild card

Montepremi totale: 18.831.450 dollari

Finale singolare: domenica 15 marzo alle 22

Record del torneo

Maggior numero di titoli in singolare: Novak Djokovic, Roger Federer (5)

Maggior numero di titoli in doppio: Mark Knowles, Daniel Nestor (4)

Campione più anziano: Roger Federer, 35 anni, nel 2017

Campione più giovane: Boris Becker, 19 anni, nel 1987

Campione con il ranking più alto: numero 1 Jimmy Connors nel 1976, Jim Courier nel 1993, Pete Sampras nel 1994-95, Lleyton Hewitt nel 2002-03, Roger Federer nel 2004-06, Rafael Nadal nel 2009, Novak Djokovic nel 2015-16