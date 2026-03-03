ATP Indian Wells, qualificazioni: l’Italia perde i pezzi, Nardi e Stefanini subito fuori

Il deserto californiano regala emozioni contrastanti ai colori azzurri nelle qualificazioni del BNP Paribas Open. Detto di Francesco Maestrelli, protagonista di una rimonta ai limiti dell’epica contro il cileno Nicolas Jarry, e della sconfitta in due set subita da Stefano Travaglia contro Aleksandar Vukic, c’era grande attesa per Luca Nardi, ma il marchigiano non è riuscito a scuotersi dal momento difficile che sta attraversando, cedendo alla distanza contro il tennista statunitense Trevor Svajda.

Nardi, brusco stop contro Svajda

Il numero 135 ATP, dopo aver incamerato il primo set, si è smarrito nel tie-break del secondo per poi arrendersi definitivamente nel terzo parziale: 4-6 7-6(2) 6-3 il punteggio finale a favore di Svajda (19 anni, numero 396 del ranking ATP). Per Nardi, il Masters 1000 californiano resta un torneo dai ricordi agrodolci: se nel 2024 visse la settimana della vita battendo Novak Djokovic da lucky loser, le ultime due edizioni lo hanno visto uscire di scena prematuramente, confermando le difficoltà nel ritrovare quella continuità necessaria per stazionare stabilmente in top 100.

Stefanini: il servizio tradisce dopo tre ore di lotta

Nel tabellone femminile, si ferma subito la corsa di Lucrezia Stefanini, uscita sconfitta da una vera e propria battaglia di logoramento contro Victoria Jimenez Kasintseva. Dopo oltre tre ore di scambi serrati, l’azzurra ha ceduto col punteggio di 4-6 6-4 6-4. Nonostante un buon avvio e la vittoria del primo set, Stefanini ha pagato dazio alla scarsa resa del servizio (solo il 33% di punti vinti con la seconda) e a un terzo parziale dominato dall’instabilità, con ben sette break su dieci giochi. Il recupero finale dell’andorrana, capace di risalire da 0-40 nell’ultimo game, ha messo il sigillo su una sfida decisa per una manciata di punti (113 a 105).