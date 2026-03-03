Cancellato il Challenger di Fujairah: l’ATP organizza (a caro prezzo) un volo di rientro

Nel corso della giornata di lunedì, ci siamo domandati su come fosse possibile, che a pochi chilometri da Dubai, si stesse svolgendo una tappa del circuito Challenger in piena allerta. A Fujairah, infatti, il torneo è stato cancellato dopo poco più di ventiquattrore dall’inizio, e uno degli ultimi incontri disputati, ha visto letteralmente fuggire due tennisti dal campo dopo un incendio scoppiato in una raffineria limitrofa, causato dai detriti dei droni.

Poco dopo il mistico evento, l’ATP ha deciso ufficialmente di sospendere e cancellare il torneo, anche se, la pubblicazione di una instagram stories da parte dell’ex numero 40 del mondo, Ilya Ivashka, ha scaldato – e parecchio – i social media.

Email from tournament to players currently stuck at the Fujairah Challenger tournament.



“The ATP is potentially organizing a charter flight on Thursday 5th March from Muscat. Departure at 3.00 pm, going to Milan, stopping on the way in Egypt.

Riportiamo, per dover di cronaca, lo screenshot della mail pubblicata dal bielorusso – partecipante del Challenger di Fujairah -, non disponendo dei mezzi per appurare la veridicità del contenuto. Secondo quanto scritto nella suddetta mail, l’ATP avrebbe proposto ai tennisti un volo charter per rincasare, alla modica cifra di 5.000 euro.