ATP Miami: Alcaraz e Jodar incontrano la regina Sofia

Non solo impegni di campo a Miami per i tennisti spagnoli.

Nella giornata di sabato 21 marzo, infatti, Carlos Alcaraz e Rafael Jodar, due dei tre iberici rimasti in tabellone nel secondo Masters 1000 della stagione insieme a Martin Landaluce, hanno incontrato la Regina Sofia.

Come si legge nelle pagine social della Casa Reale di Spagna, la sovrana emerita si trova in Florida in occasione di “America&Spain250”, un’iniziativa promossa dal Queen Sofia Spanish Institute volta a celebrare le relazioni tra Spagna, Stati Uniti e Paesi ispanofoni, che si inserisce nelle celebrazioni del 250esimo anniversario dell’Indipendenza statunitense. In questo contesto, ne ha approfittato per recarsi a Miami Gardens per un augurio ai connazionali in gara.

“Speriamo sia con il trofeo” scherza Carlitos, riferendosi probabilmente al prossimo incontro con la Regina.

“È il mio primo anno sul circuito” spiega, invece, il 19enne Jodar.

Adesso focus sul campo: sono tre gli spagnoli ancora in gara

Dopo il colloquio cordiale – e un po’ informale, come si apprezza dal video pubblicato su X – con la Regina, per i due spagnoli è già tempo di ricalibrare il focus sul campo.

Se Alcaraz non ha tradito le aspettative contro Joao Fonseca e adesso è atteso da Sebastian Korda, Jodar è una delle sorprese del torneo.

Partendo dalle qualificazioni, Rafael si è fatto strada fino al terzo turno, dove proverà a fermare anche Tomas Martin Etcheverry, numero 29 del seeding. Comunque vada la sfida con l’argentino, lascerà Miami certo dell’approdo in top 100 – live ranking alla mano, si trova alla posizione numero 86.

Pur non essendo presente all’appuntamento con la sovrana, merita una menzione anche il percorso di Martin Landaluce. Benché sia un po’ attardato nella rincorsa alle migliori 100 posizioni della classifica, il classe 2006 da qualificato se la vedrà con Karen Khachanov al terzo turno, dopo aver già battuto una testa di serie come Luciano Darderi.