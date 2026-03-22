ATP Miami, Fritz: “Andando a rete più spesso vincerei di più? Frase fatta, da commentatore”

Taylor Fritz mette il proprio nome negli ottavi di finale del Miami Open presented by Itaù eliminando il suo amico Reilly Opelka, e lui si dichiara contento di aver ottenuto i break che, in entrambi i set, gli hanno consentito di evitare situazioni stressanti come il tie-break con un rivale dal grande servizio. La prima domanda riguarda la sua attitudine al gioco di volo e l’opportunità di dare maggior continuità a questo aspetto del suo tennis.

D: Tu hai un gran servizio e buonissimi colpi in risposta ma secondo molti una maggiore volontà di scendere a rete potrebbe portarti a un nuovo salto di qualità. Che ne pensi?

Taylor Fritz: “Si può andare avanti a parlarne a lungo. Ci sono palle che potrebbero fruttare il punto a rete a molti e altre che saprebbero sfruttare solo cinque o sei tennisti. Certo, potrei fare più punti ma il punto secondo me è generare velocità su certe palle. Dipende da molte cose, ‘se si va a rete si fanno più punti’ è una frase fatta che potrebbe pronunciare un commentatore. La questione è molto più complessa”.

D: Sebastian Korda sta giocando con Alcaraz ed è un set e un break avanti (poi vincerà il match n.d.r.). Per lui è la prima volta contro il numero uno: sarebbe davvero un gran risultato per lui. E com’è giocare con il numero uno del mondo?

Taylor Fritz: “Sebi sta servendo meglio del solito e da fondo colpisce alla grande, io e lui abbiamo giocato un gran match a Dallas. Io non penso troppo al fatto che davanti a me c’è il numero uno o uno dei migliori. Ero contento di giocare con Djokovic ma non per il fatto che fosse il migliore del ranking. Per me era Novak, e basta. Certo, giocare con il numero uno è bello soprattutto quando sei giovane: zero pressione, solo divertimento. Quando ho battuto Alcaraz in Laver Cup per me era una grande vittoria per il team, non ho pensato proprio alla sua classifica”.

D: Hai detto prima che ogni set sembra un tie-break e sei degli ultimi sette set con Opelka sono effettivamente terminati così. Come hai ottenuto oggi i due break all’inizio dei parziali?

Taylor Fritz: “Oggi nel primo set ho approfittato di alcuni suoi errori, mentre nel secondo ho vinto un paio di punti che in altre occasioni avrei perso. Di quest’ultima cosa sono particolarmente soddisfatto, credo inoltre di aver fatto il secondo break nel modo in cui spesso lo fanno a me, fatto davvero disdicevole (sorride, n.d.r.)”.