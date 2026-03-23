ATP Miami: la preview di Sinner-Moutet. Jannik può superare Djokovic, mentre pensa al Sunshine Double

Jannik Sinner torna in campo questa notte sull’Hard Rock Stadium – non prima della mezzanotte – per affrontare il mancino francese Coretin Moutet, nel terzo turno del Masters 1000 di Miami.

“Un’occasione per capire quanta strada mi resta da fare”, ha detto il tennista transalpino alla vigilia del match, che non vede l’ora di “misurarmi con i migliori. So cosa devo fare, vedremo cosa succederà”. I due si sono già affrontati al Roland Garros 2024, dove Sinner vinse in rimonta dopo che Moutet era andato in vantaggio di un set e di un break.

Lo sfidante Coretin Moutet, il mancino estemporaneo

Il francese, ex Top 10 under 18, ha raggiunto il suo best ranking di numero 31 a fine 2025. Nella stagione passata Moutet ha ottenuto le sue prime vittorie in carriera contro dei Top 10: battendo Holger Rune al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia, e Taylor Fritz al Queen’s.

Il tennista mancino è reduce da un torneo di Indian Wells dove è uscito per mano di Kovacevic, mentre a Phoenix si è spinto fino alle semifinali, dove ha perso con Giron. Nel primo turno del Miami Open, Moutet ha battuto in tre set Machac, in un match dal rendimento alterno: 6-0 1-6 6-4.

Il campione Sinner a caccia del Sunshine Double

Per quanto riguarda Jannik Sinner, il suo debutto nel Masters 1000 della Florida è stato poco più di una formalità: un doppio 6-3 in poco più di un’ora contro il bosniaco Dzumhur. Sinner ha un obiettivo dichiarato: completare il Sunshine Double, cioè la vittoria nella stessa stagione dei due Master 1000 di Indian Wells e Miami. In Florida Jannik ha giocato tre finali: due perse e una vinta. Inoltre, il ragazzo di San Candido può infrangere il record del serbo Djokovic di 24 set consecutivi vinti nei Masters 1000, traguardo che aveva raggiunto nel 2016 tra Indian Wells e Montecarlo. Sinner lo ha appena eguagliato nel turno di esordio con Dzumhur.

In questi primi mesi di 2026 Jannik ha fatto registrato il 69% di prime di servizio, con 78% punti vinti sulla prima, 58% sulla seconda e un ace ogni 7 game circa. Contro top-20 ha un 66.9% di vittorie (95-47), salendo all’89.7% contro rivali oltre la centesima posizione.

Le chiavi del match: l’imprevedibilità di Moutet, contro il tennis granitico di Sinner

Sinner, come sempre, cercherà di tenere le redini del gioco, accelerando appena ne ha l’occasione grazie ai suoi colpi piatti e potenti, ideali sul cemento veloce di Miami. Il servizio per l’altoatesino sarà un fattore chiave: con una percentuale sopra il 70% di prime sarà complicato per il francese riuscire a entrare nello scambio.

Certo, il caldo umido della Florida potrebbe dar fastidio a Sinner, che storicamente soffre di crampi, ma a parte le condizioni, il francese non ha armi che possono impensierire l’azzurro. Moutet, comunque, cercherà di variare il più possibile: tra slice, drop shot, e discese estemporanee a rete. Il servizio per lui sarà imprescindibile, perché con una percentuale bassa di prime in campo sarà pressoché impossibile per lui restare in partita.

Le quote: Sinner ampiamente favorito su Moutet

A proposito di break, da valutare la possibilità che Sinner ne realizzi diversi contro il francese, almeno dai quattro in su. L’over 3,5 si trova a 1,57 su Vincitu e Starcasinò e a 1,56 su Netbet e Netwin. Il 2-0 nel set betting è a favore del numero due del mondo, dato a 1,08 su Netbet, Netwin ed Eurobet, e a 1,07 su Starcasinò.

Dove vederla:

Il match tra Jannik Sinner e Coretin Moutet è in programma tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, non prima della mezzanotte italiana (19 a Miami), in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.