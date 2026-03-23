Fissette ringrazia Swiatek: “Momenti importanti e grandi insegnamenti”

Arriva il ringraziamento di Wim Fissette a Iga Swiatek. Attraverso un post sul proprio profilo ‘Instagram’, il tecnico belga ha ringraziato la polacca per la fiducia riposta e ringraziato i tifosi polacchi per la grande passione mostrata nei confronti del tennis.

“Non sai mai dove ti porterà la vita e quali persone incontrerai lungo il cammino. Nel 2018 ho incontrato Iga alla Cena dei Campioni di Wimbledon, dopo che aveva vinto lo Slam junior. Sette anni dopo, abbiamo vinto insieme. Una storia bellissima. Entrambi volevamo e cercavamo qualcosa di più. Abbiamo condiviso momenti importanti e grandi insegnamenti. Iga, ti auguro buona fortuna e tanti successi per il futuro. Sono sicuro che li raggiungerai”, ha scritto Fissette.

“Naturalmente, un sentito ringraziamento ai fan di Iga, in particolare alla comunità polacca per il supporto. Ho incontrato molti di voi personalmente e apprezzo la vostra autentica passione per questo sport. Spero che continui a crescere nel vostro Paese. Insieme alla mia famiglia, che è qui con me, ricordo con piacere i messaggi ricevuti e guardo al futuro con ottimismo”.

Il riferimento di Fissette è ovviamente alla vittoria di Wimbledon nel 2025 ottenuta da Iga Swiatek ai danni di Amanda Anisimova. Miami è stato il momento che ha fatto crollare le certezze dell’ex n. 1 del mondo che ha deciso di interrompere il rapporto lavorativo con il belga. In Florida Iga Swiatek ha perso al secondo turno dopo 73 vittorie consecutive negli esordi. Non accadeva dal 2021. Uno dei candidati per il ruolo di allenatore di Iga è il quasi 58enne Francisco Roig (ex numero 60 ATP in singolare e 23 in doppio negli anni ’90), esperto coach spagnolo noto per la collaborazione con Rafael Nadal.