Termina la collaborazione tra Swiatek e coach Fisette. “Sono grata per tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme”

Si separano le strade di Iga Swiatek e Wim Fisette, l’allenatore belga all’angolo della tennista polacca dall’ottobre del 2024. I due cominciarono a collaborare in un momento delicato per Swiatek, quando alla giocatrice polacca era stata notificata la sospensione per doping.

La notizia è circolata questo pomeriggio, quando la tennista numero 3 del ranking WTA lo ha annunciato attraverso un post su Instagram. Una scelta figlia anche della deludente campagna del Sunshine Double, terminato con un’eliminazione ai quarti a Indian Wells e l’uscita di scena all’esordio a Miami. “A volte la vita e lo sport riservano momenti come questo… Miami è stata una sfida impegnativa per me. Provo delusione, amarezza e, ovviamente, mi sento responsabile per la mia prestazione in campo. Ho anche imparato molte lezioni importanti e credo che sia del tutto umano” ha scritto la ex numero uno al mondo.

Nel prosieguo del messaggio Swiatek ringrazia Fisette per i risultati raggiunti nell’arco della loro collaborazione. “Detto questo, dopo molti mesi di lavoro con il mio coach Wim Fissette, ho deciso di intraprendere una strada diversa – ha proseguito. È stato un periodo intenso, ricco di sfide e di esperienze importanti. Sono grata per il suo supporto, la sua esperienza e tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme, compreso uno dei miei più grandi sogni sportivi”.

“Wim, grazie per questo periodo e per le lezioni che ho imparato grazie a te. Ti auguro tutto il meglio, sia a livello professionale che personale”, ha concluso la polacca.

Dopo un primo periodo di alti e bassi, il loro rapporto aveva conosciuto il momento di massimo splendore con lo storico trionfo a Wimbledon. Pochi mesi dopo Swiatek si era laureata campionessa anche a Cincinnati, ma da lì a poco le cose cominciarono a precipitare. Già ad inizio anno a Melbourne Swiatek non sembrava prestare attenzione ai consigli dell’allenatore. Successivamente, dopo una trasferta americana molto negativa, è stata ufficializzata la decisione che non ha sorpreso più di tanto.

Per Swiatek questo è il terzo cambio di allenatore, dopo Piotr Sierputowski e Tomasz Wiktorowski. Adesso c’è la curiosità di sapere chi succederà al coach belga; tra coloro che sono liberi ci sarebbe Juan Carlos Ferrero. Ma un nome su tutti è in questo momento il più accreditato: Francisco Roig.

La manager della giocatrice ha però smorzato le voci: “Qualsiasi informazione sui nomi è pura speculazione mediatica e non ha alcun fondamento nella realtà. Come sempre, sarà la stessa Iga ad annunciare le decisioni relative al team a tempo debito”.