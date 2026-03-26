ATP Miami, la preview: Sinner sogna il Sunshine Double, Tiafoe vuole tornare a battere un top 10

Jannik Sinner e Frances Tiafoe sono pronti a contendersi un posto nella seconda semifinale del Miami Open 2026.

Se nella zona di tabellone orfana di Carlos Alcaraz i verdetti sono già stati emessi, con le vittorie di Jiri Lehecka e Arthur Fils, nella parte bassa è ancora tutto da giocarsi.

Alexander Zverev e Francisco Cerundolo sono in rotta di collisione con il vincente tra il numero 2 del mondo e lo statunitense.

Sinner a caccia del Sunshine Double

Dopo un avvio di stagione di gioie a metà, il ritorno dei Masters 1000 ha restituito a Sinner la costanza dei giorni migliori. Con la vittoria su Alex Michelsen, l’azzurro ha portato a 28 la striscia di set consecutivi vinti in questa categoria di tornei. L’ultimo parziale lasciato per strada risale al terzo turno di Shanghai contro Tallon Griekspoor, prima che i crampi scrivessero l’epilogo dell’incontro al posto di Jannik.

A Indian Wells Sinner ha fatto intendere che il momento d’assestamento del 2026 ha lasciato spazio nuovamente a una versione dominante dell’italiano.

Pur non esprimendo il suo miglior tennis, è tornato a macinare vittorie come un rullo compressore. Adesso è a tre successi dal Sunshine Double. Il back to back nei due Masters 1000 statunitensi manca dal 2017, anno che ha consacrato il ritorno ai vertici di Roger Federer dopo un periodo d’appannamento.

In Florida, il numero 2 del mondo ha inaugurato il proprio cammino verso la sua terza finale di fila – nel 2025 non ha partecipato per la sospensione – dando un doppio 6-3 a Damir Dzumhur, per poi sbarazzarsi agevolmente di Corentin Moutet.

Il vero banco di prova sono stati gli ottavi di finale. Alex Michelsen ha dato filo da torcere al campione altoatesino, ma neppure un vantaggio di 5-2 nel secondo parziale è bastato allo statunitense per togliere un set a Sinner.

Il match contro il classe 2004 californiano ha messo in evidenza i molti punti di forza e le attuali, minime, criticità del gioco dell’azzurro. Se il servizio lavora alla perfezione, il diritto di Jannik a volte fa i capricci, con qualche errore di troppo. Tuttavia, a fare la differenza è il rendimento nei punti importanti: il quattro volte campione Slam è pressoché implacabile quando gioca i quindici decisivi.

Tiafoe e quella vittoria con un top 10 che manca da tempo

Tiafoe suona la carica davanti al pubblico di casa.

Dopo aver iniziato l’anno fuori dai migliori 30 del mondo, il 28enne del Maryland sta trovando la continuità necessaria per tornare a scalare la classifica.

Se la trasferta in Oceania non ha sorriso a Frances, con appena tre vittorie tra Brisbane e il primo Slam del calendario, il post Australian Open è stato per lui propizio. La precoce eliminazione all’ATP 500 di Dallas è stata immediatamente cancellata dai quarti di Delray Beach, dove si è arreso solamente 7-5 al terzo a Learner Tien, e, soprattutto, dalla finale di Acapulco. In Messico non ha incontrato nessuna testa di serie fino all’ultimo atto, dove Flavio Cobolli ha prevalso in due set.

Pochi giorni dopo, Tiafoe si è preso la rivincita sull’azzurro, battendolo nettamente al secondo turno di Indian Wells, prima di arenarsi contro lo scoglio Alexander Zverev.

A Miami il numero 20 del mondo ha affrontato un percorso irto di insidie. Superato all’esordio Arthur Cazaux, per approdare ai quarti ha avuto bisogno di due vere e proprie battaglie. A farne le spese sono stati Jakub Mensik e Terence Atmane.

La capitolazione del campione uscente, che con questa sconfitta lascia la top 20, è avvenuta al termine di quasi tre ore di gioco: un tiebreak infinito, terminato 13 punti a 11, ha piegato l’ultima resistenza del ceco, cui non è bastata una rimonta prodigiosa dal 6-3.

Il giorno seguente, poi, è toccato a Atmane illudersi di poter sfidare Sinner per la terza volta in carriera. Senza successo. Il francese non ha sfruttato tre palle break consecutive per andare a servire per il match e ha ceduto lui stesso la battuta sul 5-4.

Precedenti: 4-1 in favore di Sinner, da 25 partite vittorioso su un giocatore USA

Sarà la sesta volta che Sinner e Tiafoe si sfideranno.

Tutto ha avuto inizio nell’ormai lontano 2019, quando ad Anversa si sono affrontati proprio ai quarti. L’azzurro, in tabellone grazie a una wild card, si è imposto in tre set, prima di terminare la sua corsa contro Stan Wawrinka.

Dopo tre settimane Jannik ha dato continuità alla vittoria nell’ambito delle Next Gen ATP Finals. L’allora 18enne altoatesino, di tre anni più giovane rispetto all’avversario, ha conquistato, nel round robin, il successo in quattro set, in un format sui generis.

Segue, poi, il precedente più controverso tra i due, risalente al 2021. In quel di Vienna, Sinner, settima forza del main draw, ha subito la rimonta di Tiafoe, che si è così garantito la finale. Si tratta dell’unica occasione in cui Frances ha avuto la meglio sull’italiano. La partita è stata caratterizzata da un comportamento non proprio composto da parte dello statunitense, sempre alla ricerca del sostegno del pubblico, aizzato platealmente da Big Foe. “È andato oltre i limiti dello show, avrei dovuto farmi sentire con l’arbitro” non ha esitato a sottolineare Jannik a fine partita.

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Sinner ha interpretato alla perfezione il proverbio, attendendo due anni per la rivincita.

Infine, l’ultimo testa a testa è stato una finale ‘1000’. Nel 2024 a Cincinnati l’allora numero 1 del mondo ha vinto il suo unico titolo nel deserto dell’Ohio proprio sconfiggendo 2-0 Tiafoe, a cui non è stato sufficiente neppure il calore del pubblico di casa.

Gli scontri diretti sono assai favorevoli a Sinner, che potrà contare anche su una maggiore freschezza, pur tenendo conto che l’azzurro arriva dal successo di Indian Wells.

C’è un’altra statistica che può tranquillizzare il numero 2 del mondo: Jannik è reduce da 25 vittorie di fila contro avversari a stelle e strisce. L’ultima sconfitta risale al 2023 quando un Ben Shelton in ascesa lo ha fermato a Shanghai – e di questi 25 sigilli ben 9 sono contro il 23enne di Atlanta.

Tiafoe è, inoltre, reduce da sette sconfitte consecutive contro un top 10, di cui due subite in altrettanti scontri del 2026.

L’americano non ferma un giocatore tra i migliori 10 dalla Laver Cup 2024 quando ha piegato Daniil Medvedev; se il contesto da esibizione può esaltare in qualche modo l’istrionico tennista del Maryland, allora si deve arretrare allo US Open della medesima stagione quando Frances avanzò alla sua prima semifinale Slam grazie al ritiro di Grigor Dimitrov.

Restringendo il campo ai top 5, Tiafoe solo in quattro occasioni si è imposto, al cospetto di 20 sconfitte.

Quando e dove vedere Sinner-Tiafoe

Non resta che fornire le coordinate per seguire l’incontro di quarti di finale. Sinner e Tiafoe scenderanno in campo alle ore 18 italiane – le 13 secondo il fuso orario della Florida – sull’Hard Rock Stadium.

I canali TV di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per lo streaming è possibile connettersi con SkyGo o NOW.