ATP Miami LIVE: Sinner contro Zverev per inseguire il Sunshine Double

Seconda semifinale del Miami Open e seconda edizione della sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev in meno di due settimane. A Miami i due sono “dirimpettai”: ogni top player, infatti, ha una suite personale nell’Hard Rock Stadium, e le loro suite sono attigue, con Zverev che occupa la suite 216A e Sinner che occupa la suite 216B.

In palio il diritto a incontrare in finale Jiri Lehecka, vincitore in due set di Arthur FIls nella prima semifinale.

La preview di Sinner-Zverev

Sinner 4-1 Altro game complicato al servizio per Sinner, figlio di un paio di risposte molto aggressive di Zverev. Sinner lo porta a casa senza concedere palle break chiudendo con uno scambio siglato da due lungolinea di rovescio

Break Sinner: 3-1 Alla prima opportunità Sinner ottiene il break. Uno scambio da 22 colpi lo porta sul 30-40, e un diritto lungolinea vincente concretizza il primo strappo.

Zverev ha commesso un errore gratuito e ha servito il 70% di prime palle: si trova in svantaggio 3-1

Sinner 2-1 Altro game di servizio complicato per Sinner. Zverev si procura una palla break, ma il servizio toglie Sinner dai guai

1-1 Zverev tiene il servizio a zero. Partita ancora nelle fasi di studio, ma Zverev sembra sicuramente centrato

Sinner 1-0 Sinner rimonta da 0-30 nel primo gioco. Zverev sembra più paziente di quanto non fosse stato all’inizio del match a Indian Wells