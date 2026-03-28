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ATP Miami LIVE: Sinner contro Zverev per inseguire il Sunshine Double

Segui con noi il live da Miami della semifinale del Miami Open. Zverev cerca la rivincita contro Sinner due settimane dopo Indian Wells

Di Vanni Gibertini
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Miami Open (Foto X @miamiopen)

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Seconda semifinale del Miami Open e seconda edizione della sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev in meno di due settimane. A Miami i due sono “dirimpettai”: ogni top player, infatti, ha una suite personale nell’Hard Rock Stadium, e le loro suite sono attigue, con Zverev che occupa la suite 216A e Sinner che occupa la suite 216B.

Sezioni
Sinner 4-1Break Sinner: 3-1Sinner 2-11-1Sinner 1-0Sinner e Zverev in campo

In palio il diritto a incontrare in finale Jiri Lehecka, vincitore in due set di Arthur FIls nella prima semifinale.

La preview di Sinner-Zverev

1 min ago28/03/2026 0:39

Sinner 4-1

Altro game complicato al servizio per Sinner, figlio di un paio di risposte molto aggressive di Zverev. Sinner lo porta a casa senza concedere palle break chiudendo con uno scambio siglato da due lungolinea di rovescio

8 min ago28/03/2026 0:32

Break Sinner: 3-1

Alla prima opportunità Sinner ottiene il break. Uno scambio da 22 colpi lo porta sul 30-40, e un diritto lungolinea vincente concretizza il primo strappo.
Zverev ha commesso un errore gratuito e ha servito il 70% di prime palle: si trova in svantaggio 3-1

14 min ago28/03/2026 0:26

Sinner 2-1

Altro game di servizio complicato per Sinner. Zverev si procura una palla break, ma il servizio toglie Sinner dai guai

21 min ago28/03/2026 0:19

1-1

Zverev tiene il servizio a zero. Partita ancora nelle fasi di studio, ma Zverev sembra sicuramente centrato

24 min ago28/03/2026 0:16

Sinner 1-0

Sinner rimonta da 0-30 nel primo gioco. Zverev sembra più paziente di quanto non fosse stato all’inizio del match a Indian Wells

33 min ago28/03/2026 0:07

Sinner e Zverev in campo

Serata molto piacevole a Miami, le nubi del pomeriggio si sono rapidamente diradate, la temperatura alle 19 è di 27 gradi centigradi, ma umidità oltre il 60%

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