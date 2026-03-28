ATP Miami, Sinner: “Il lavoro sul servizio è stato un processo molto lungo”

Un Jannik Sinner solidissimo al servizio ha battuto il miglior Zverev della stagione per raggiungere la finale del Miami Open e portarsi a un passo da un’impresa mai compiuta prima: vincere il Sunshine Double senza perdere un set.

Questo weekend puoi fare qualcosa che nessuno ha mai fatto, uomo o donna, cioè vincere il Sunshine Double senza perdere un set: cosa ne pensi?

JANNIK SINNER: È bello mettermi in questa posizione. Cerco di esprimermi al meglio in ogni torneo, ovviamente mi piace ancora di più giocare gli eventi più importanti, quindi sono molto felice di poter giocare un’altra finale qui a Miami. È un posto incredibile per me fin dal primo giorno in cui sono venuto, ho giocato un gran tennis in passato e ritrovarmi ancora in finale significa molto.

Domenica sarà una partita molto dura contro un avversario molto difficile che ha giocato un tennis incredibile per tutta la settimana, non ha niente da perdere, io sono in una posizione diversa, ma darò il massimo e speriamo tutti in una grande partita. Vediamo anche le previsioni meteo, che non sono promettenti, ma speriamo sia il più asciutto possibile per avere la chance di giocare. In ogni caso è stato un paio di tornei incredibile: qualunque cosa succeda in finale, darò il mio massimo, ma arrivare in finale qui è già molto positivo per me.

Qual è stata la chiave della partita di stasera?

JANNIK SINNER: Mi è sembrata una partita di altissima qualità da parte di entrambi. Alla fine sono stati pochi punti a fare la differenza, ho servito molto bene nel finale e questo mi ha aiutato molto, quindi sono molto contento della prestazione di oggi.

Miami e il n. 1

Lo scorso anno Alcaraz è stato molto chiaro sul suo obiettivo di tornare numero 1. Era un tuo obiettivo a inizio anno? E in questo periodo della stagione hai grandi opportunità perché l’anno scorso non hai giocato: ci pensi e influisce sul tuo atteggiamento?

JANNIK SINNER: Penso che la classifica sia una conseguenza di come si gioca. So quali opportunità ho e dove mi trovo, ma quello che conta per me è cercare di rendere al massimo in ogni grande evento, soprattutto negli Slam e nei Masters 1000. Conosco gli scenari, ne sono molto consapevole, ma tutto può cambiare con un solo torneo, è così che funziona il tennis. Poi bisognerà vedere anche come reagiremo entrambi da Roma in poi, perché lì abbiamo fatto tanti punti sia lui che io.

Sono felice di essermi messo in questa posizione, ma come ho detto è solo una conseguenza di come giocherò io, di come giocherà lui e di come giocheranno gli altri, perché Zverev è un giocatore incredibile, come abbiamo visto, è lì.

Hai parlato dell’energia del pubblico: ti piace giocare con un pubblico molto rumoroso o preferisci un ambiente più calmo?

JANNIK SINNER: La cosa bella del tennis è che ogni settimana abbiamo scenari diversi. In America di solito è molto rumoroso, poi torniamo in Europa ed è un po’ diverso, da italiano a Roma è di nuovo molto rumoroso, poi vai a Londra ed è completamente diverso. Penso sia positivo che tutto cambi, che l’ambiente cambi. A me piace giocare a tennis a prescindere da cosa c’è intorno, per me è un privilegio giocare sul Centrale e non importa davvero l’orario, mi godo tutto questo.

Il servizio e Lehecka

Stai servendo molto bene, soprattutto nei momenti chiave verso la fine del match: cosa è diverso nel tuo servizio adesso e cosa ti piace del tuo servizio in questo momento?

JANNIK SINNER: È stato un processo molto lungo e continuiamo a lavorare cercando di capire qual è il movimento migliore e il ritmo giusto al servizio. Ci sono giorni in cui servo davvero molto bene, come oggi, e giorni in cui faccio più fatica, ma questo è il tennis: a volte sentiamo meglio il rovescio o il dritto, poi il giorno dopo vai in campo ed è completamente diverso, e per il servizio è lo stesso. È un colpo in cui possiamo fare tutto noi, possiamo mettere velocità e rotazione sulla palla. Quando servi bene ti dà un po’ di tempo libero e di aria per respirare, quindi sono contento.

Hai detto che [Lehecka] è un avversario molto duro: non ha mai perso il servizio nel torneo, il dritto gli funziona, tutto sembra funzionare. Cosa dovrai fare per limitarlo domenica?

JANNIK SINNER: È sicuramente un campo che si adatta molto bene al suo gioco. Colpisce dritto e rovescio molto piatti, serve molto bene, è un giocatore molto aggressivo e queste condizioni qui sono perfette per lui. Io cercherò ovviamente di fare del mio meglio. Le finali sono diverse, così come le semifinali: quando si sale di livello c’è un po’ più di tensione, è normale, ma mi piace mettermi in queste situazioni. Ora però la priorità è recuperare: è stata una partita molto fisica e quindi domani per me è un giorno di riposo importante, spero di essere pronto per domenica.

Domande in italiano di Ubitennis

VANNI GIBERTINI: Congratulazioni. Volevo sapere se pensi che la partita di oggi sia stata la partita di livello più alto degli ultimi due tornei e se hai sentito la differenza delle condizioni di gioco tra inizio e fine, perché la temperatura è scesa e l’umidità è salita.

JANNIK SINNER: Sì, sicuramente c’è stato un cambiamento, anche le palle a un certo punto si sono un po’ rallentate. È stata una partita di altissimo livello da parte di tutti e due. Lui è partito molto bene, molto aggressivo, ha cercato di servire bene nei momenti importanti; questo mi ha dato fiducia per restare lì anche nei primi game. Alla fine ho servito molto bene, questo mi ha dato tanta fiducia e tanti punti, è stata sicuramente una partita di altissimo livello.

VANNI GIBERTINI: Come ti senti dal punto di vista fisico? Hai giocato 11 partite in meno di tre settimane: come sta reagendo il tuo corpo?

JANNIK SINNER: Sto abbastanza bene, ovviamente sento un po’ le gambe, ma c’è anche tanta adrenalina, soprattutto nei punti importanti. Il pubblico mi ha dato tanto in questo torneo fin dall’inizio, quindi cerchiamo di spingere domenica il più possibile e poi quello che viene, viene.