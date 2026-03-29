WTA Charleston, il tabellone: Pegula guida il seeding, Cocciaretto unica italiana

Con la finale del WTA 1000 di Miami andata in archivio, il Tour si prepara ad accogliere la stagione su terra battuta. Dal 30 marzo al 5 aprile si svolgerà infatti il Credit One Charleston Open nella Carolina del Sud. Lo storico torneo su terra verde, che va in scena dal 1973, ha già rivelato che in questa edizione 2026 il montepremi sarà raddoppiato. Le 48 giocatrici presenti nel tabellone del WTA 500 si spartiranno 2,3 milioni di dollari a seconda di quanto si spingeranno avanti nel torneo.

Cocciaretto sulla strada di Pegula

L’unica tennista azzurra in tabellone a Charleston è Elisabetta Cocciaretto, insignita della 14esima testa di serie. Come tutte le 16 forze del seeding, l’azzurra beneficerà di un bye al primo turno. All’esordio affronterà l’egiziana Mayar Sherif o la tennista di casa Peyton Stearns. Se riuscirà a vincere l’incontro inaugurale ecco che, con grande probabilità, la numero 5 del mondo e campionessa in carica del torneo, Jessica Pegula, le si porrebbe dinanzi agli ottavi.

Nel caso di un sorprendente successo, ai quarti la 25enne marchigiana, reduce da un inizio di stagione scoppiettante che le ha permesso di tornare in top 50, potrebbe incrociare la canadese Leylah Fernandez o la russa Diana Shnaider. In semifinale, invece, le papabili avversarie sarebbero la statunitense Iva Jovic o la russa Anna Kalinskaya.

Il tabellone di Charleston: Pegula, Alexandrova, Bencic e Jovic le favorite

Restando nella parte alta del tabellone, sarebbe interessante osservare da vicino gli esordi di Pegula e Shnaider, che potrebbero sfidare rispettivamente Yulia Putintseva ed Eva Lys. Un altro incrocio di un certo calibro sarebbe poi anche il derby tra Iva Jovic, quarta testa di serie, e Alycia Parks. La vincente sarà opposta con grande probabilità alla finalista uscente Sofia Kenin o alla canadese Bianca Andreescu, entrambe ex campionesse Slam. La greca Maria Sakkari, invece, potrebbe avere un esordio impegnativo, dato che la spagnola Paula Badosa sarebbe la sua prima avversaria se quest’ultima riuscirà a vincere il primo turno. Chi uscirà da questo incontro con la vittoria in tasca affronterebbe Anna Kalinskaya agli ottavi.

Passando alla parte bassa del seeding, altri secondi turni di rilievo potrebbero essere quello tra la statunitense Madison Keys, campionessa del torneo nel 2019, e l’australiana Ajla Tomljanovic; oppure la sfida tra la svizzera Belinda Bencic (che in questo torneo ottenne il sigillo nel 2022) e l’ucraina Dayana Yastremska; o ancora il derby americano tra Hailey Baptiste e Sloane Stephens. In questa zona del tabellone sono presenti anche la russa Ekaterina Alexandrova, seconda favorita in gara, e la belga Elise Mertens.

Ottavi teorici