Sinner-Sabalenka, ma non solo: tutti i Sunshine Double combinati nella storia del tennis

Sono pochi i tennisti ad aver vinto nella stessa stagione i tornei di Indian Wells e Miami. E sono ancora meno le annate in cui il cosiddetto Sunshine Double è stato completato in entrambi i singolari, maschile e femminile. Jannik Sinner e Aryna Sabalenka ci sono però riusciti in questo 2026. Prima hanno agguantato il titolo nel deserto della California e poi si sono ripetuti in Florida. Dal 1989 era successo solamente altre tre volte. Andiamo a scoprire quando e chi sono stati i protagonisti.

1994 – Sampras e Graf

Nel 1994 Pete Sampras vinse il torneo di Indian Wells battendo tra gli altri Thomas Muster e Stefan Edberg. In finale l’americano rimontò per due volte un set di svantaggio a Petr Korda e finì per avere la meglio al quinto set. Pochi giorni dopo, a Miami, batté nuovamente Korda, sconfisse Jim Courier e all’ultimo atto regolò Andre Agassi, anche qui in rimonta.

La stessa annata vide trionfare Steffi Graf in California. La tennista tedesca nel torneo ebbe la meglio su Iva Majoli e in finale sconfisse Amanda Coetzer. Risultato che gli permise di vincere l’evento senza aver lasciato set per strada. In Florida, invece, dopo aver battuto Lindsay Davenport fu costretta agli straordinari da Natasha Zvereva. In tre parziali però la tedesca riuscì a gestire il tennis della sua avversaria e così anche lei completò la doppietta americana.

2005 – Federer e Clijsters

Roger Federer nel 2005 non lasciò molte briciole nel suo percorso verso il successo a Indian Wells. Nel suo cammino superò tennisti del calibro di Mardy Fish e Ivan Ljubicic e in finale impartì una severa lezione a Lleyton Hewitt, finendo quindi per alzare il trofeo senza aver perso parziali durante il torneo. Cosa che non accadde invece a Miami, evento nel quale lo svizzero giunse all’ultimo atto avendo avuto ragione di Tim Henman e Andre Agassi nel corso della settimana. Nel match valevole per il titolo Rafael Nadal si trovò in vantaggio di due set, ma qui subì la rimonta dell’elvetico, che uscì vittorioso in cinque parziali.

Parallelamente, Kim Clijsters vinse il Sunshine Double nella stessa stagione. A differenza di Federer, però, la belga faticò di più a tagliare il traguardo in California, dove sconfisse Conchita Martinez, Elena Dementieva e in finale Davenport, ma solo a seguito di tre frazioni. Forte di questa cavalcata, Clijsters in Florida infilò una serie di successi netti – ancora su Dementieva, ma anche su Amelie Mauresmo – che le consentì di acciuffare il titolo solamente con affermazioni per due set a zero, compresa la finale vinta su Maria Sharapova.

2016 – Djokovic e Azarenka

Di undici anni in undici anni, nel 2016 fu il turno di Novak Djokovic. Il tennista serbo a Indian Wells batté tennisti del calibro di Jo-Wilfried Tsonga, Nadal e in finale gestì in due parziali la potenza di Milos Raonic. Sull’onda di quanto mostrato al Tennis Paradise, Nole portò a casa il successo anche a Miami – senza smarrire frazioni nel tragitto -, evento nel quale macinò uno dopo l’altro Dominic Thiem, Tomas Berdych, David Goffin e Kei Nishikori all’ultimo atto.

In quella stagione fece l’en plein anche Victoria Azarenka. Nel deserto californiano la bielorussa ebbe la meglio su Samantha Stosur e Karolina Pliskova nel suo percorso. In finale, poi, Serena Williams fu costretta a cedere in due parziali. Così come Djokovic, anche Vika vinse successivamente il torneo della Florida senza perdere set. Garbine Muguruza e Angelique Kerber tra le altre caddero in due set, e la stessa fine fece Svetlana Kuznetsova all’ultimo atto.

2026 – Sinner e Sabalenka

Ed eccoci arrivati al 2026, con un marzo dominato da Jannik Sinner. L’azzurro ha sbaragliato la concorrenza nei due tornei americani. A Indian Wells tennisti come Joao Fonseca, Learner Tien e Sascha Zverev non hanno retto il tennis asfissiante dell’altoatesino. Anche Daniil Medvedev in finale non ha saputo trovare contromisure. A Miami, poi, Frances Tiafoe, Zverev (parte 2, la vendetta… o forse no) e Jiri Lehecka sono tutti andati a sbattere contro la solidità dell’attuale numero 2 del mondo, diventato il primo tennista ad aver completato il Sunshine Double senza aver perso set (qui tutti i suoi record).

Storia simile per Aryna Sabalenka, che oltre a un nuovo cane e a un fidanzamento è riuscita a sigillare anche lei la doppietta negli Stati Uniti. Al Tennis Paradise la bielorussa ha superato brillantemente le rivali (Naomi Osaka, Victoria Mboko e Linda Noskova) e in finale ha offerto una prova di carattere che le ha permesso di vincere al tie-break del terzo set contro Elena Rybakina. All’Hard Rock Stadium, pochi giorni dopo, la prima tennista in classifica ha regolato Qinwen Zheng e Rybakina (di nuovo) tra le altre e all’ultimo atto ha infranto i sogni del pubblico americano battendo la beniamina di casa Coco Gauff al parziale decisivo.