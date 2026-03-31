Camila Giorgi torna in campo…ad allenare: a Maiorca il suo camp intensivo di tennis

Dopo essersi sposata nel bel mezzo della gravidanza, Camila Giorgi ha ripreso in mano la racchetta. Attualmente non con l’idea di tornare a competere nel circuito professionistico, dal quale si è allontanata nel silenzio nel maggio 2024. Anche se, come detto da lei stessa, non si sa mai cosa potrebbe accadere in futuro. La 34enne di Macerata ha invece optato per l’organizzazione di alcuni camp intensivi di tennis in quel di Maiorca, nei quali sarà lei stessa ad allenare chi deciderà di parteciparvi.

“Sono super felice di annunciare i miei nuovi tennis camp a Maiorca”, ha scritto Giorgi nella didascalia del suo post su Instagram. “In collaborazione con Mallorcamp e insieme a un fantastico team di allenatori che conoscono alla perfezione la magia di Maiorca, abbiamo creato qualcosa di speciale. Allenamenti intensi, tanto tennis, belle vibrazioni… e sì, anche qualche sessione tosta. Sarò in campo con voi, condividendo la mia esperienza nel circuito e aiutandovi a portare il vostro gioco al livello successivo. Più di un semplice camp, è un’esperienza”.

Per un totale di sei settimane che vanno da inizio maggio a inizio settembre, l’ex tennista azzurra metterà a disposizione la sua conoscenza nel campo a 12 adulti e 9 ragazzi in ciascuna settimana. Per chi sceglierà di prendere parte a questi camp, le giornate di allenamento saranno dal lunedì al sabato e il programma offrirà sia lezioni di tennis, ma anche sessioni di fitness.