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Petra Kvitova ancora mamma: la ceca dà il benvenuto alle gemelle Emma e Ella

Già mamma di Petr, nato nel luglio del 2024, Petra Kvitova annuncia la nascita delle figlie a sette mesi dal ritiro dal tennis

Di Beatrice Becattini
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Petra Kvitova (foto via Twitter @WTA)

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A sette mesi dal suo saluto al tennis, Petra Kvitova dà il benevenuto in famiglia alle gemelle Emma e Ella.

La due volte campionessa di Wimbledon era già mamma di Petr, nato nel luglio del 2024. Durante la prima maternità aveva deciso solamente di accantonare a titolo temporaneo la carriera, con la promessa di tornare per regalarsi un ultimo capitolo tennistico.
Così, a inizio 2025 si è rimessa in gioco. Il tennis mi è mancato moltissimo, così come la competizione, e non vedo l’ora di tornare: […] sarà un viaggio stupendo” aveva annunciato con entusiasmo.

La seconda vita tennistica di Petra Kvitova: dal ritorno all’addio definitivo

Kvitova ha fatto il suo ritorno alle competizioni a Austin, per poi affrontare il Sunshine Double. Se sul cemento ha ottenuto zero vittorie, il bottino raccolto sulla terra rossa si è limitato a un successo tra Madrid, Roma e Roland Garros.
Al Queen’s Petra ha raccolto un’altra uscita al primo turno, tradita anche dall’erba che è stata la superficie prediletta.

Poi l’annuncio dell’addio definitivo. Il fisico non rispondeva più come una volta e a 35 anni l’ex numero 2 WTA ha scelto di dire basta, concedendosi qualche appuntamento in più in giro per il mondo per salutare, ovvero Wimbledon e US Open.

Impegni centellinati perché Kvitova era già inattesa delle gemelle Emma e Ella. Contro Parry a New York l’ultimo match della carriera.

Non è facile conciliare tutto. Ho mia madre che mi aiuta molto, ma prendersi cura di un bambino e preparare un match è impossibile da fare da sole. Ci vogliono compromessiaveva detto a proposito della complessa gestione del doppio ruolo di tennista e mamma.

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