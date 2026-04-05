ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori

Prima giornata piena nel main draw del Rolex Monte-Carlo Masters, con diversi spunti azzurri nel programma di lunedì 6 aprile. In singolare saranno in campo Flavio Cobolli, atteso sul Court des Princes contro il qualificato Francisco Comesana, e Matteo Arnaldi (ripescato come lucky loser) impegnato sul Court EA de Massy contro un altro qualificato, il cileno Cristian Garin.
Spazio anche al doppio, dove sul Court EA de Massy apriranno il programma Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, opposti alla coppia formata da Alex de Minaur e Cameron Norrie. Tra gli altri incontri di giornata spiccano Rublev-Borges, Baez-Wawrinka, F. Cerundolo-Tsitsipas, Rinderknech-Khachanov e Fonseca-Diallo.
Il tabellone aggiornato con i qualificati e i lucky losers
Programma lunedì 6 aprile
COURT RAINIER III (Centrale)
Dalle 11:00
[13] A. Rublev vs N. Borges
A seguire
S. Baez vs [WC] S. Wawrinka
A seguire
[16] F. Cerundolo vs S. Tsitsipas
A seguire
V. Vacherot vs [Q] J.M. Cerundolo
COURT DES PRINCES
Dalle 11:00
A. Rinderknech vs [12] K. Khachanov
A seguire
[11] J. Lehecka vs [Q] E. Nava
A seguire
J. Fonseca vs G. Diallo
A seguire
[10] F. Cobolli vs [Q] F. Comesana
COURT EAU DE MASSY
Dalle 11:00
A. de Minaur / C. Norrie vs [WC] M. Berrettini / A. Vavassori
A seguire
Z. Bergs vs A. Mannarino
A seguire
[Q] C. Garin vs [LL] M. Arnaldi
A seguire
D. Shapovalov vs [Q] A. Blockx
COURT 9
Dalle 11:00
[WC] R. Arneodo / P.H. Herbert vs M. Gonzalez / A. Molteni
A seguire
[7] F. Cabral / J. Salisbury vs H. Nys / E. Roger-Vasselin
A seguire
D. Altmaier vs T. Machac