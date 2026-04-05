ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori

Tra i match più attesi di giornata anche Rublev-Borges, Baez-Wawrinka e Francisco Cerundolo-Tsitsipas

Di Luca De Gaspari
Prima giornata piena nel main draw del Rolex Monte-Carlo Masters, con diversi spunti azzurri nel programma di lunedì 6 aprile. In singolare saranno in campo Flavio Cobolli, atteso sul Court des Princes contro il qualificato Francisco Comesana, e Matteo Arnaldi (ripescato come lucky loser) impegnato sul Court EA de Massy contro un altro qualificato, il cileno Cristian Garin.

Spazio anche al doppio, dove sul Court EA de Massy apriranno il programma Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, opposti alla coppia formata da Alex de Minaur e Cameron Norrie. Tra gli altri incontri di giornata spiccano Rublev-Borges, Baez-Wawrinka, F. Cerundolo-Tsitsipas, Rinderknech-Khachanov e Fonseca-Diallo.

Programma lunedì 6 aprile

COURT RAINIER III (Centrale)
Dalle 11:00
[13] A. Rublev vs N. Borges

A seguire
S. Baez vs [WC] S. Wawrinka

A seguire
[16] F. Cerundolo vs S. Tsitsipas

A seguire
V. Vacherot vs [Q] J.M. Cerundolo

COURT DES PRINCES
Dalle 11:00
A. Rinderknech vs [12] K. Khachanov

A seguire
[11] J. Lehecka vs [Q] E. Nava

A seguire
J. Fonseca vs G. Diallo

A seguire
[10] F. Cobolli vs [Q] F. Comesana

COURT EAU DE MASSY
Dalle 11:00
A. de Minaur / C. Norrie vs [WC] M. Berrettini / A. Vavassori

A seguire
Z. Bergs vs A. Mannarino

A seguire
[Q] C. Garin vs [LL] M. Arnaldi

A seguire
D. Shapovalov vs [Q] A. Blockx

COURT 9
Dalle 11:00
[WC] R. Arneodo / P.H. Herbert vs M. Gonzalez / A. Molteni

A seguire
[7] F. Cabral / J. Salisbury vs H. Nys / E. Roger-Vasselin

A seguire
D. Altmaier vs T. Machac

