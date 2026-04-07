ATP Montecarlo: Berrettini al secondo turno. Bautista Agut si ritira dopo pochi game

[WC] M. Berrettini b. [LL] R. Bautista Agut 4-0 rit.

È durato solamente una ventina di minuti l’esordio di Matteo Berrettini al Rolex Monte-Carlo Masters. La wild card romana ha beneficiato del ritiro di Roberto Bautista Agut, entrato in tabellone come lucky loser dopo la sconfitta all’ultimo turno delle qualificazioni contro Alexander Shevchenko. Avanti 4-0 15-0, The Hammer è andato a stringere la mano al suo avversario, che è così uscito sconfitto contro di lui per la quinta volta su sei testa a testa complessivi (l’azzurro aveva vinto entrambi i precedenti sul rosso, a Gstaad nel 2018 e a Monaco nel 2019).

Il veterano spagnolo non aveva mai perso al primo turno nel Principato nelle passate 11 partecipazioni. Questa volta, però, si è dovuto arrendere al suo fisico. Berrettini, invece, nei primi game è apparso in grande spolvero con i fondamentali, che gli serviranno ora contro Daniil Medvedev al secondo turno. Se vorrà salvare il suo posto in top 100, Matteo sarà obbligato a vincere contro il russo, dato che nel 2025 a Montecarlo il romano raggiunse gli ottavi di finale (persi contro Lorenzo Musetti), dopo che aveva superato Sascha Zverev.

Primo set: Berrettini parte alla grande. Bautista Agut si ritira dopo quattro game

Dopo l’esordio vincente in doppio assieme ad Andrea Vavassori, Berrettini inizia bene anche il suo primo match di singolare. Nel primo game della partita servizio e dritto del 29enne romano funzionano alla grande e gli permettono di tenere la battuta a 15. Bautista Agut è invece piuttosto falloso e frettoloso con i colpi a rimbalzo, con i quali cerca di spostare l’avversario sull’asse orizzontale. Matteo, però, tiene bene da fondocampo. Si procura due palle break e alla seconda concretizza grazie all’ennesimo gratuito del 37enne spagnolo. Pochi istanti dopo sale sul 3-0.

Nel cambio di campo il tennista iberico lascia il rettangolo da gioco per farsi trattare dal fisioterapista. Rientrato in campo, il numero 85 ATP fatica ad arginare la potenza, la solidità e i tocchi di fino del 90esimo tennista in classifica. Lo spagnolo sembra avere qualche problema fisico e dopo una ventina di minuti, sotto 4-0 15-0, decide di ritirarsi.