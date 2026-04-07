Italiani in campo martedì 7 aprile: esordio per Sinner, Berrettini e Darderi a Montecarlo

Martedì 7 aprile il Rolex Monte-Carlo Masters entra nel vivo. Oltre alle teste di serie più basse faranno il loro esordio anche alcuni grandi nomi. Il torneo 1000 organizzato nel Principato di Monaco vedrà scendere in campo tre italiani: Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Luciano Darderi. I loro incontri saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

ATP Montecarlo: Sinner e Berrettini sul centrale

Verso le ore 12:30, nel secondo match sul Court Rainier III, Jannik Sinner farà il suo esordio nel torneo. Dopo la vittoria in coppia con Zizou Bergs al debutto nel tabellone di doppio, il campione recente di Indian Wells e Miami torna in campo sul rosso anche in singolare. Nel torneo che potrebbe restituirgli il numero 1 (qui le combinazioni) il numero 2 del mondo debutterà contro Ugo Humbert. Sarà il terzo confronto diretto tra i due: il mancino francese vinse sul duro indoor alle Next Gen ATP Finals 2019, l’azzurro di vendicò sulla terra battuta di Roma nel 2021.

Prima di questa sfida ci penserà Matteo Berrettini a inaugurare il Court Rainier III. La wild card romana affronterà il veterano Roberto Bautista Agut alle ore 11. Sarà il sesto testa a testa tra i due, con l’azzurro avanti 4-1 sul lucky loser spagnolo, uscito sconfitto in entrambi i duelli sul mattone tritato (Gstaad 2018, Monaco 2019).

ATP Montecarlo: Darderi sfida Hurkacz

Sul Court EA de Massy Luciano Darderi sarà il primo a scendere in campo in questa giornata. Il tennista italiano, quindicesimo favorito del seeding, sarà opposto per la prima volta a Hubert Hurkacz. Il polacco è presente in tabellone grazie al ranking protetto e arriva da sette sconfitte filate, oltre che dalla separazione dal suo vecchio allenatore, Nicolas Massu.

Italiani in campo martedì 7 aprile