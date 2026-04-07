Sinner: “Ottimo inizio per essere la prima sulla terra, ma l’obiettivo resta Parigi”

Anche recentemente hai ricordato una scelta che facesti tra sci e tennis, ma, curiosamente, se quel giorno avessi scelto sci, oggi che tipo di atleta saresti: più tecnico, più da gigante, più da velocità, per le tue caratteristiche e per la tua personalità?

JANNIK SINNER: Non lo so. È vero, forse più da gigante, ma la domanda è che forse non sarei neanche arrivato a un alto livello. Queste cose qua veramente non si possono sapere.

Ieri a vedere la partita di Fonseca c’era Gabriel Bortoleto. Hai in programma di invitare il tuo amico Kimi, oppure…?

JANNIK SINNER: No, io credo che lui abbia cose più importanti in questo momento che guardare la partita. Ci sono tanti piloti che vivono qua, sono in buon contatto con tanti di loro, però anche loro devono allenarsi, devono fare roba, quindi vediamo.

A fine match abbiamo visto un bel saluto con Usain Bolt. Se ci vuoi raccontare cosa vi siete detti e che emozione hai provato tra le braccia di una delle leggende più grandi?

JANNIK SINNER: Sì, è bellissimo. È bello quando le leggende di un altro sport guardano il nostro sport. Sembra veramente una bravissima persona, ovviamente una leggenda sportiva. Non sapevo già prima della partita che lui fosse qua, perché certe informazioni non arrivano al nostro entourage. È bello; ovviamente quando giochi la partita cerchi di concentrarti su quello che devi fare. Dopo, sì, è stato bello. Non ci siamo detti chissà cosa, ma è stato un bel momento.

Hai perso soltanto nove punti in sette turni di servizio — giornata quasi negativa per te, ormai con il servizio non regali nulla a nessuno. Questa era una battuta. Ti volevo chiedere: la terra rossa non è tutta uguale, questa come ti è sembrata?

JANNIK SINNER: Secondo me dipende un po’ dal tempo: quando c’è il sole la palla va molto di più. Oggi è un pochettino più pesante, un pochettino più freddo rispetto agli scorsi giorni, quindi la palla salta un po’ di meno. Ma normalmente qua è abbastanza veloce, abbastanza rapida, abbastanza simile forse anche a Parigi. Poi c’è Madrid che è molto veloce, è in altura. Roma è un bel campo, normalmente. Però devi sempre adattarti, giorno dopo giorno, quindi vediamo come va il prossimo giorno.

Stai facendo sembrare tutto veramente facile. una serie di set vinti consecutivi infiniti, le vittorie arrivano con punteggi anche molto ampi. Qual è stata la cosa più difficile per te nella transizione dal cemento alla terra?

JANNIK SINNER: No, non è facile. Però credo che anno dopo anno sto accumulando un pochettino più di esperienza, capisco anche prima come devi giocare. Secondo me la cosa più importante è sempre la mentalità: è l’unica cosa che puoi sempre controllare su tutte le superfici. Sto semplicemente provando a restare calmo mentalmente, a cercare di controllare quello che posso controllare. Su questa superficie spesso i rimbalzi non sono giusti — un po’ come quello che ti può succedere sull’erba — non è una superficie totalmente diversa. Stiamo cercando di cambiare le traiettorie; per il momento sto attento solo a giocare in modo giusto. Quello che viene, viene. Giocare un’altra partita ufficiale per me è un bonus. Vediamo quanto possiamo andare avanti: in questo momento la cosa importante è giocare il tennis giusto, e il buon risultato viene da solo. Quest’anno l’obiettivo è Parigi: voglio arrivarci facendo i miei progressi in campo. Per il momento mi sento abbastanza bene; ovviamente ci sono due o tre cose che devo ancora migliorare. Non ho ancora capito bene quanta distanza faccio quando esco lateralmente: alcuni tiri li devo tenere più vicini. Però sto anche giocando da poco tempo su questa superficie, quindi vediamo.

Hai usato una posizione di risposta molto “angolata” al Roland Garros dell’anno scorso con grande successo. Cosa ti ha dato quella posizione e perché hai deciso di abbandonarla?

JANNIK SINNER: L’anno scorso avevo sicuramente più tempo per prepararmi sulla terra. Quindi ora stiamo cercando di tenere le cose un po’ più semplici, per il momento. Non vuol dire che la abbandono per tutta la stagione sul rosso. Quella posizione dà un po’ più di transizione, un po’ più di movimento prima di colpire la risposta vera e propria. Ma in questo momento non abbiamo ancora avuto una discussione in merito. Per ora proviamo a mantenere tutto il più semplice possibile, dato che il tempo a disposizione non è molto. Poi vediamo.

Sto scrivendo un pezzo sugli smash. Alcuni giocatori dicono che è un colpo facile, che riescono a farlo dieci volte su dieci; altri dicono che fanno molta fatica. Tu hai un buono smash, ma cosa pensi di questo colpo e perché credi che alcuni giocatori fatichino con esso?

JANNIK SINNER: Anch’io facevo fatica quando ero più giovane: ne sbagliavo molti. Fa tutto parte del gioco; bisogna anche allenarsi su questo colpo. Dipende anche da cosa vedi: se c’è il sole pieno, senza nuvole, è diverso. Per me è un po’ più facile smashare quando c’è una nuvola — ho un po’ più la percezione della distanza tra la racchetta e la palla. Ma credo che dipenda tutto da quanto ti alleni. È un colpo strano: a volte lo senti molto comodo, vedi la palla perfettamente; altre volte fai fatica. Comunque proviamo ad allenarci anche su questi colpi, perché alla fine è più facile di un dritto o di un rovescio, però devi sempre riuscire ad arrivare in posizione per poter smashare.

Come valuteresti il tuo livello oggi? È stato il debutto perfetto sulla terra per quest’anno?

JANNIK SINNER: È difficile dare un numero, però credo che, per essere la prima volta sulla terra, sia stata una prestazione molto solida. Ci sono un paio di cose da migliorare, questo è sicuro, ma allo stesso tempo Ugo è un giocatore molto diverso dagli altri: mancino, gioca abbastanza piatto con il rovescio. È un po’ diverso, però credo che sia stato un buon inizio. Domani ho un giorno di riposo, il che fa bene — forse gioco il doppio — e poi spero di mostrare un buon tennis mercoledì. Sono contento di giocare almeno un’altra partita qui, e sapere mentalmente che dopo questo torneo avrò un po’ di tempo libero, per riposarmi, e poi prepararmi per Madrid.