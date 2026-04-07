WTA Linz, Alexandrova: “Non esiste più la mia stagione preferita”

da Linz, il nostro inviato

Ekaterina Alexandrova è pronta a difendere il titolo del 2025 all’Upper Austria Ladies Linz. Solo che non è esattamente “lo stesso”. Passi il cambio di slot dalla settimana successiva all’Australian Open a questa primaverile, ma la superficie – dal duro alla terra battuta – è la sfida più impegnativa per la trentunenne di Čeljábinsk, un milione e passa di abitanti, centotrenta chilometri a nord del confine kazako. Ecco cosa ha detto in attesa di esordire nel torneo contro Pliskova o Sasnovich.

D. Puoi dirci qualcosa su come ti senti su questo campo quest’anno?

Alexandrova: È una superficie completamente diversa, purtroppo per me, perché amo davvero il cemento indoor. Quest’anno è terra battuta, che è qualcosa di nuovo e davvero entusiasmante. Ho giocato qui così tante volte ed è sempre stato cemento, quindi penso sia divertente provarci sulla terra.

D. Quali sono le tue aspettative? Come sono il tuo umore, la tua forma e il tuo adattamento fisico?

Alexandrova: L’umore è ottimo. Sono super felice di essere qui e amo sempre questo torneo. Mi diverto sempre a giocare qui. La mia forma fisica è difficile da valutare perché è solo l’inizio della stagione sulla terra e non ho ancora passato molto tempo su questa superficie, ma ci sto lavorando. È difficile dire quali siano le aspettative perché in questo momento non ne ho davvero. Voglio solo provare tutto quello che posso in campo, abituarmi alla superficie e prepararmi per la stagione sulla terra. Questo è l’obiettivo principale.

D. Dove hai messo il trofeo che hai vinto qui?

Alexandrova: Il trofeo è vicino alla TV, sulla mensola. Il trofeo dell’anno scorso era così bello e riflette la luce in modo davvero piacevole. Abbiamo una finestra e, ogni volta che il sole lo colpisce, brilla in tutta la stanza. È davvero bellissimo.

D. Perché la terra battuta non si adatta al tuo stile di gioco?

Alexandrova: Preferisco il cemento per via dei movimenti. Per me è più facile muovermi sul cemento. Sulla terra devi adattarti alle scivolate e a tutto il resto, quindi non puoi correre semplicemente come sul cemento. Devi sentire un po’ meglio il ritmo e il tempo per poter scivolare e fermarti correttamente prima di colpire la palla. Penso che il movimento sia stato il problema più grande per me sulla terra in tutti questi anni. Quando finalmente mi ci abituo, la stagione sulla terra è già finita. Quindi ci sto lavorando e sto iniziando a sentire il cambiamento prima, non all’ultimo torneo dell’anno.

D. Questa è una terra molto lenta. Ti rende le cose più facili o più difficili?

Alexandrova: No, non posso dire che un campo più lento sia meglio per me, perché preferisco giocare un gioco più veloce, con non troppi colpi e pochi scambi lunghi. Ci si stanca… Preferisco un buon servizio, una buona risposta e magari pochi colpi per chiudere il punto nel modo migliore, anche se a volte non funziona e devi comunque essere pronta per uno scambio lungo. Sulla terra, ogni punto richiede di essere pronti perché è quasi impossibile chiudere molto presto. Devi costruire il punto e poi fare il vincente. Non ci sono punti facili qui. Penso che sia più una questione di resistenza nel lungo periodo.

Ubitennis. Quindi, se potessi scegliere, preferiresti comunque il cemento outdoor piuttosto che la terra indoor?

Alexandrova: Penso che preferirò sempre il cemento indoor. Mi piace sempre giocare indoor e anche sulla terra non mi dispiace. Però amo davvero giocare al chiuso. Per me l’atmosfera è più raccolta e più confortevole. Forse perché mi allenavo sempre indoor sul cemento, quindi mi sento più a mio agio rispetto a giocare all’aperto. Penso sia davvero un peccato che ormai non ci siano quasi più tornei indoor sul cemento. Abbiamo ancora alcuni tornei fantastici sulla terra al coperto, ma personalmente mi mancherà sempre il cemento indoor.

Ubitennis. Completamente d’accordo. Non esiste più una vera stagione indoor nel Tour WTA.

Alexandrova: Era la mia parte preferita della stagione, sempre. In autunno, dopo la tournée asiatica, si tornava in Europa e c’erano così tanti tornei fantastici, tutti sul cemento indoor. Per me era la parte migliore della stagione, e adesso non c’è quasi più nulla.

D. Anastasia Potapova ha deciso di diventare austriaca. Qual è la tua opinione e hai mai pensato anche tu di cambiare nazionalità?

Alexandrova: A dire il vero, ultimamente non ci ho pensato. Mi sono concentrata di più sul torneo, sugli allenamenti e su tutto ciò che posso migliorare e ciò che non posso. Per quanto riguarda lei, sono felice per lei. È quello che ha deciso di fare e sono contenta che sia felice. Penso che per lei sarà molto più facile viaggiare nel mondo, quindi sì, credo sia una cosa positiva.

D. Non è sempre facile per te.

Alexandrova: No, a volte è davvero difficile con tutti i visti e tutto il resto, con la burocrazia per quasi ogni Paese. Sono almeno felice di poter viaggiare più facilmente all’interno dell’Europa grazie alla mia residenza ceca. È un grande vantaggio per me, ma per il resto quasi sempre serve un visto.