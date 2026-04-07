WTA Linz. Ostapenko e la privacy: “Non è piacevole che tutto venga filmato, dovrebbe esserci un limite”

da Linz, il nostro inviato

Vincitrice qui all’Upper Austria Ladies Linz nel 2024 e campionessa in carica di Stoccarda, Jelena Ostapenko si presenta agguerrita in queste condizioni indoor. Dopo il bye, aspetta Eala o Grabher. In sala conferenza, Jelena parla di condizioni veloci, contraddicendo qualche sua collega, mentre il moderatore si dimostra di nuovo particolarmente interessato al posto riservato al trofeo in casa della vincitrice.

D. Dove hai messo il tuo bellissimo trofeo di due anni fa?

Ostapenko: Sì, è molto bello. È nel mio appartamento, in un posto perfetto.

D. Situazione completamente nuova con la terra battuta indoor. Immagino ti piacciano queste condizioni. Hai vinto a Stoccarda l’anno scorso, ma qui sul campo centrale?

Ostapenko: Sì, penso che la terra indoor si adatti piuttosto bene al mio gioco. Le condizioni sono piuttosto veloci, quindi mi piace.

D. Hai detto che è piuttosto veloce, perché altre giocatrici hanno detto che è piuttosto lenta.

Ostapenko: Penso che la terra che usano qui e a Stoccarda sia molto più veloce rispetto ad altre, come per esempio Roma o tornei di quel tipo. Penso sia la stessa superficie [qui e Stoccarda], quindi sinceramente non credo sia molto lenta. Non è come la terra all’aperto.

D. Ti piace giocare sulla terra? Hai vinto un Roland Garros.

Ostapenko: Sì, finalmente è arrivata la stagione sulla terra battuta.

D. Com’è il tuo umore? E la tua condizione? Come ti senti personalmente dopo il Sunshine Double?

Ostapenko: Mi sento bene. Onestamente non dovevo venire qui, ma all’ultimo momento ho deciso di giocare a Linz invece che a Charleston, perché nei miei piani c’era Charleston. Però ho pensato: perché dovrei restare negli Stati Uniti un’altra settimana ad aspettare un altro torneo? Così sono tornata a casa e pensavo di giocare a Stoccarda, ma poi ho pensato che essendo terra indoor, sarebbe stato utile per prepararmi proprio a Stoccarda. Quindi ho deciso di venire qui all’ultimo momento.

D. È un po’ come l’ultima volta che hai vinto il trofeo. Anche allora sei arrivata all’ultimo secondo, credo.

Ostapenko: Sì, ma quella volta era un po’ diverso, perché arrivavo dall’Australia, con un jet lag fortissimo, proprio all’ultimo momento. A volte le decisioni dell’ultimo minuto funzionano bene.

D. Che ne pensi della nuova collocazione del torneo? Non è più, come hai detto, dopo l’Australian Open ma ora all’inizio della stagione sulla terra. Cosa ne pensi?

Ostapenko: Penso sia piuttosto buona. L’unico problema è che se hai in programma di giocare la Fed Cup, non puoi giocare questa settimana. Questo è probabilmente uno svantaggio. Però dall’altra parte penso sia positivo avere un altro torneo sulla terra, perché dopo l’Australia era un po’ difficile per molti giocatori gestire subito tutto, tra jet lag e altro. Non era facile.

D. Quali sono i tuoi programmi dopo il torneo?

Ostapenko: Giocherò Stoccarda, Madrid e Roma come al solito.

D. Qual è il tuo torneo preferito?

Ostapenko: Bella domanda. Probabilmente sulla terra è sicuramente il Roland Garros. Stoccarda è una delle mie settimane preferite, soprattutto dall’anno scorso, con la vittoria dell’automobile, quindi sì. Anche Wimbledon è uno dei miei preferiti. Mi piacciono i grandi tornei.

D. Come riassumeresti la tua stagione finora?

Ostapenko: Credo che non sia una brutta stagione. Ho fatto semifinale a Doha, quarto turno a Miami, terzo turno a Indian Wells, meglio dell’anno scorso, quindi direi abbastanza bene.

D. Cosa ne pensi di quello che è successo ad Austin, la “rage room”? Giocatori e giocatrici sono sempre sotto osservazione e le telecamere sono ovunque, non avete molta privacy. Qual è la tua opinione su questa idea di creare una stanza dove le giocatrici possano stare tranquille e fare tutto senza essere osservate?

Ostapenko: Più o meno quello che dicono i giocatori: penso che abbiamo bisogno di un po’ di privacy. So che per i tifosi e per chi ama il tennis è divertente vedere tutto quello che facciamo, ma dall’altra parte, se ti metti nei nostri panni, non è molto piacevole che tutto venga filmato, proprio tutto, e che non ci sia privacy. Soprattutto per i giocatori più importanti. Carlos lo ha detto l’altro giorno e sì, penso che sia un po’ troppo. Dovrebbe esserci un limite.

D. Stavo guardando la partita ora in campo, Sorana contro Kraus. Giocano molto vicino alla linea di fondo. I maschi di solito stanno molto più indietro sulla terra. Pensi sia possibile perché giocate più piatto rispetto agli uomini, perché la superficie qui è più regolare o perché, ‘dove altro dovrei stare se non vicina alla riga’?

Ostapenko: Personalmente credo sia più divertente guardare il tennis femminile, perché è più imprevedibile e le ragazze colpiscono molto forte. Voglio dire, non più forte degli uomini, ma in generale gli scambi possono durare uno o due colpi, mentre negli uomini è più una questione di continuità. Ci sono partite che diventano lunghissime con scambi molto prolungati. Nel tennis femminile non è così comune.