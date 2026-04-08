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ATP Challenger Monza: Bellucci e Travaglia avanzano, bene anche Collignon e Van Assche

In attesa dell'esito dell'incontro tra Cecchinato e Landaluce previsto per giovedì, c'è intanto la certezza di almeno un semifinalista azzurro a Monza

Di Francesco Maconi
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Bellucci Monza Open 2026 – Foto Luigi Leonardi

Al Challenger di Monza si sono conclusi i primi quattro incontri degli ottavi di finale. Con la vittoria del numero tre del seeding Mattia Bellucci sul qualificato Andrea Guerrieri e di quella di uno Stefano Travaglia dei giorni migliori su Raul Brancaccio, il quarto di finale tutto azzurro è pronto a dare spettacolo. Il tennista lombardo ha trionfato per 6-2 6-3, mentre l’ex numero 60 del mondo ha trionfato sul recente campione di Minorca per 6-2 6-2. Le prestazioni di Bellucci, risoluto nel portare a casa il derby azzurro tra mancini, e di Travaglia, dominante dai primi attimi del match, fanno per sperare per un vincitore azzurro nel torneo.

Gli altri incontri di singolare di giornata hanno visto il numero uno del tabellone Raphael Collignon trionfare su Remy Bertola per 6-2 7-6(1) e il francese Luca Van Assche, sesta potenza del torneo, battere per 6-3 7-5 il giapponese Rei Sakamoto. Oltre ai quattro singolari, si sono disputati anche sei incontri di doppio. Tutti e tre i tandem azzurri si sono dovuti arrendere agli avversari in due set. Tra questi, anche la coppia formata da Jacopo Vasamì e Filippo Romano, che nell’edizione precedente del torneo aveva raggiunto la finale.

Nella giornata di giovedì scenderanno in campo sul centrale, in ordine, dalle 11:00, Martin Landaluce contro Marco Cecchinato, Timofey Skatov opposto a Hugo Gaston e Arthur Fery contro Valentin Royer, seconda potenza del seeding. Parallelamente a Skatov-Gaston, sul campo 1 giocheranno Dino Prizmic, settima testa di serie, contro Billy Harris.

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