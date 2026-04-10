Mensik rivela: “Forfait a Montecarlo per un’infezione al piede. Mi ritiro anche da Monaco”

All’inizio della settimana, Jakub Mensik aveva dato forfait al Rolex Montecarlo Masters 2026 prima di scendere in campo contro Fabian Marozsan, il che aveva spianato la strada all’ingresso in main draw di Damir Dzumhur. Al momento non era chiara la causa del suo ritiro dal torneo, ma ci ha pensato proprio il ceco a dare un aggiornamento in tal senso. Il classe 2005, infatti, ha pubblicato un post sul proprio profilo ‘X’, rivelando di aver patito un’infezione al piede destro che lo costringe a prendersi del tempo e, inevitabilmente, a dover rinunciare al BMW Open 2026 di Monaco di Baviera.

Mensik: “Ritiro a Montecarlo per un’infezione”. E poi annuncia una pausa

“Purtroppo, all’inizio di questa settimana ho dovuto ritirarmi dal torneo di Montecarlo a causa di un’infezione al piede destro. Abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di prepararmi alla competizione, ma il tempo a disposizione non è stato sufficiente. Non è la notizia che avrei voluto condividere, ma ho deciso di ritirarmi anche da Monaco. Insieme al mio team, abbiamo concordato che la decisione più saggia è quella di prendermi un po’ più di tempo per recuperare e assicurarmi di essere al 100% per ciò che verrà dopo. Grazie per tutti i messaggi e il sostegno”.