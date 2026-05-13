ATP/WTA Roma, il programma di giovedì 14 maggio: Sinner-Rublev alle 13

Jannik Sinner tornerà in campo giovedì 14 maggio a Roma, per il primo quarto di finale di giornata in programma agli Internazionali BNL d’Italia, alle 13. L’azzurro, finalista nel 2025 e grande favorito per la vittoria finale, sfiderà Andrey Rublev, battuto 7 volte su 10 precedenti. Apriranno il programma del Centrale, con la prima semifinale femminile a seguire, non prima delle 15, tra Gauff e Cirstea.
In apertura di sessione serale, alle 19, toccherà all’ex campione di Roma Daniil Medvedev. Il russo sfiderà Martin Landaluce, arrivato ai quarti da lucky loser. Il vincitore sfiderebbe Sinner in un’eventuale semifinale. Dopo di loro, non prima delle 20.30, la seconda semifinale femminile: Iga Swiatek contro Elena Rybakina o Elina Svitolina. Dunque, sicuramente, un “derby” tra ex campionesse di Roma a chiudere il programma del giovedì.