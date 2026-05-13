ATP

ATP/WTA Roma, il programma di giovedì 14 maggio: Sinner-Rublev alle 13

Jannik contro il russo a ora di pranzo, Medvedev alle 19 contro Landaluce. Swiatek in serale, dopo l'azzurro Gauff-Cirstea per le semifinali femminili

Di Pellegrino Dell'Anno
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)
Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)

🆕 Zverev, che crollo! Rimpianti Musetti e Cobolli
Guarda la terza puntata di Salotto Ubitennis, lo speciale sugli Internazionali d’Italia con Ubaldo Scanagatta e grandi ospiti che commentano dal Circolo Canottieri Roma tutto il meglio del Foro Italico.

Jannik Sinner tornerà in campo giovedì 14 maggio a Roma, per il primo quarto di finale di giornata in programma agli Internazionali BNL d’Italia, alle 13. L’azzurro, finalista nel 2025 e grande favorito per la vittoria finale, sfiderà Andrey Rublev, battuto 7 volte su 10 precedenti. Apriranno il programma del Centrale, con la prima semifinale femminile a seguire, non prima delle 15, tra Gauff e Cirstea.

In apertura di sessione serale, alle 19, toccherà all’ex campione di Roma Daniil Medvedev. Il russo sfiderà Martin Landaluce, arrivato ai quarti da lucky loser. Il vincitore sfiderebbe Sinner in un’eventuale semifinale. Dopo di loro, non prima delle 20.30, la seconda semifinale femminile: Iga Swiatek contro Elena Rybakina o Elina Svitolina. Dunque, sicuramente, un “derby” tra ex campionesse di Roma a chiudere il programma del giovedì.

Il programma a Roma di giovedì 14 maggio

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Roma, doppio: Bolelli e Vavassori formato tie-break, King e Goransson regolati in due set
ATP
ATP Roma: Ruud supera la pioggia e Khachanov. Quarta semifinale al Foro per Casper
ATP
Tra tennis, acquerelli e beneficenza: la serata speciale del Circolo Bonacossa
Circoli in vista
Roland Garros, doppi: pubblicate le Entry List, Errani e Paolini chiamate a difendere il titolo
Roland Garros