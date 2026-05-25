Roland Garros: bentornato Sonego! Lorenzo batte Herbert in cinque set e avanza al secondo turno

L. Sonego b. [Q] P. H. Herbert 7-6(3) 5-7 6-2 1-6 6-4

Campo Simonne-Mathieu, sessione serale, avversario Pierre-Hugues Herbert. Quattro ore e nove minuti di gioco. Lorenzo Sonego, oltre a dover gestire tutto questo, ha superato anche il fervore del pubblico francese al primo turno del Roland Garros. Con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-2 1-6 6-4, l’azzurro ha battuto il transalpino nel loro primo testa a testa. Un match di alti e bassi da parte di entrambi. A tratti è stato il beniamino di casa a dirigere le operazioni a suon di discese a rete. In altri momenti, invece, Sonny ha raccolto i frutti del suo tennis incisivo.

Alla fine, ne è venuta fuori una lotta all’ultimo sangue. Se per il qualificato francese questa era solamente la seconda partita stagionale in un main draw del circuito maggiore, per Lorenzo la situazione non era molto più piacevole alla vigilia dello Slam parigino. Il torinese era infatti arrivato al Roland Garros reduce da cinque sconfitte filate. Grazie a questa affermazione Lorenzo riesce quindi a mantenere l’imbattibilità contro i transalpini nel loro Slam di casa (3-0 il bilancio). Ora, al secondo turno, l’azzurro affronterà Tommy Paul o Rinky Hijikata.

Primo set: Herbert serve invano sul 5-4. Sonego la spunta al tie-break

Inizio soft per entrambi sul Simonne-Mathieu. Sia Sonego che Herbert tengono a 0 il loro turno di battuta inaugurale. Nel terzo gioco il 31enne torinese è un po’ distratto e commette alcuni gratuiti. Offre all’avversario una palla break, ma è bravo a cancellargliela prontamente. È poi lui a rendersi pericoloso in risposta. Il 35enne di casa si avventura svariate volte a rete – d’altronde, è stato numero 2 del mondo in doppio -, ma finisce per essere vittima dei passanti del piemontese, che si procura ben quattro palle break. Dirigendosi sempre verso il net, però, Herbert le annulla tutte, una dietro l’altra.

Lo stesso fa Lorenzo nel gioco seguente, dove sventa quattro opportunità francesi. Ancora una volta, nel turno di battuta successivo, Sonny è costretto a fronteggiare altre palle break. Le prime tre (consecutive) le cancella, ma nella quarta Herbert lascia partire un dritto a sventaglio che gli porta in dono il break. Al momento di chiudere la frazione, l’ex numero 36 in classifica viene abbandonato dal servizio. Piazza numerosi doppi falli e restituisce il break a 30 nell’immediato. Dopo aver recuperato uno svantaggio di 0-30 nel dodicesimo gioco, il francese raggiunge l’azzurro sul 6 pari. Nel tie-break Sonego affonda con il dritto. Herbert si fa trovare impreparato e dopo un’ora e undici minuti Lorenzo porta a casa il parziale con il punteggio di 7-6(3).

Secondo set: Sonego inciampa a un passo dal tie-break

È il servizio a scandire il ritmo del secondo parziale. Entrambi i giocatori sono attenti con il colpo di inizio gioco. Fino al 6-5 in favore del francese non si vede l’ombra di una palla break, e nemmeno di un game che termina ai vantaggi. Sino a che, a un passo dal tie-break, Lorenzo si fa sorprendere da Herbert, che sul 30 pari indovina una risposta vincente con un dritto lungolinea. Sul set point, l’azzurro va fuori giri con il dritto. A seguito di oltre due ore di gioco, il transalpino intasca così il parziale per 7 giochi a 5.

Terzo set: Sonego alza l’intensità, Herbert rimane indietro

Cerca e ottiene la reazione Sonny in avvio di terza frazione. Il francese è un po’ meno brillante nei pressi della rete. Concede qualcosa in più e allo stesso tempo Lorenzo trova maggiore aggressività. Nel terzo game guadagna una palla break e la trasforma con un gran dritto a sventaglio. Sempre con questo colpo l’azzurro è letale pochi minuti dopo. Infila l’avversario con tre passanti consecutivi e arriva di nuovo a doppia chance in risposta. Herbert cancella le due occasioni italiche, ma in seguito commette un paio di errori che gli costano il turno di battuta. Pochi istanti dopo, è 6-2 per Sonego a undici minuti dalle tre ore di gioco.

Quarto set: Sonego crolla, Herbert si rialza. Si va al quinto

Questa volta il primo a procurarsi palle break è il beniamino di casa. Nel quarto game trova profondità, Sonego è un po’ lento negli spostamenti e gli porge due opportunità. L’allievo di Vincenzo Santopadre annulla la prima, ma la seconda per lui risulta fatale. Break francese. Lorenzo sembra aver terminato tutte le energie. Nel sesto gioco commette gratuiti su gratuiti, da ogni zona del campo, e a 0 perde di nuovo il servizio. Un attimo dopo, è 6-1 per Herbert. A seguito di tre ore e venti minuti, si va al quinto e decisivo set.

Quinto set: Herbert si tira la zappa sui piedi. Sonego trema nel finale, ma vince al fotofinish

Vinto il primo game a 15, l’azzurro arriva subito a palla break nel secondo gioco, grazie ad alcuni gratuiti del suo avversario. Qui, il transalpino sbaglia la valutazione di un rimbalzo e si ferma durante il punto. Ma la palla colpita da Sonego è buona. Questo errore imperdonabile costa al francese il break. Herbert va su tutte le furie e si arrabbia con l’arbitro. Lorenzo, invece, va avanti per la sua strada è allunga presto sul 3-0. Al momento di servire per il match, Sonego si irrigidisce. Sbaglia un paio di dritti e alla terza chance in risposta il rivale agguanta il contro-break. Ma è lui a tremare nel gioco seguente. A rete è impreciso, offre due match point al torinese e dopo quattro ore e nove minuti, con un rovescio che termina in corridoio, Sonego può alzare le braccia al cielo. La vittoria è sua con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-2 1-6 6-4.