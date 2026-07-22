Camila Giorgi prepara il rientro: “Oggi so di poter fare qualcosa di più grande, o non tornerei”

L’annuncio lo diede lo scorso aprile attraverso una story sul suo profili Instagram: “Nel 2027 tornerò in campo”. Adesso, quella promessa è realtà per Camila Giorgi, ex numero 26 del mondo, ritiratasi dal tennis professionistico a maggio 2024. Vincitrice di quattro titoli WTA, di cui il più prestigioso resta senza dubbio il 1000 di Montreal nel 2021, la 34enne di Macerata si sta allenando tutti i giorni a Maiorca, dove si è stabilita per il periodo della gravidanza.

Giorgi partorirà a inizio settembre, nel frattempo si allena con il marito Andreas Ignacio Pasutti, sposato a Buenos Aires il 26 febbraio. Sarà lui, tecnico di tennis argentino, a seguirla nell’operazione rientro che non ha ancora una data precisa – si vocifera già entro la fine dell’anno. Nel frattempo, la marchigiana ha raccontato questo periodo della sua vita in un’intervista concessa a Federica Cocchi de La Gazzetta dello Sport.

“Mi sto allenando seriamente da qualche mese. Ho anche un preparatore, ho una squadra con me”, ha dichiarato la tennista azzurra. “Essendo incinta ho alcuni medici che mi seguono, è un aspetto fondamentale, perché il bambino e il suo benessere sono la prima cosa. Poi c’è un’idea molto strutturata di lavoro verso il rientro. Non mi piace agire d’istinto, fuori dal campo. Voglio che tutto sia fatto con una logica e un programma preciso. Mi sto allenando, poi logicamente ci sarà un periodo piuttosto breve in cui non potrò farlo, il recupero dopo il parto, ma non credo che avrò problemi a tornare in forma visto che sto allenandomi circa tre ore al giorno”.

Giorgi afferma che non sarà più il padre a seguirla, dato che appena il nipote verrà alla luce farà il nonno a tempo pieno. “Mio marito è stato allenatore di molti giocatori, più a livello maschile che femminile. Oggi è lui che mi segue di più, anche perché sono in gravidanza. Poi programmeremo date, viaggi, tornei. Un passo alla volta”.

Dall’annuncio del suo ritiro sono già passati due anni, anche se la diretta interessata sostiene che non lo fosse realmente, piuttosto una pausa. “Non è mai stato un addio. Soltanto sono abbastanza riservata e faccio sapere poco della mia vita. Il mio rientro voglio invece raccontarlo per tutti quelli che hanno continuato a seguirmi e dimostrarmi affetto in questi anni. Ho preso una pausa da questo sport perché volevo fare altre cose nella vita”.

Le prossime tappe non sono state ancora decise, così come il possibile torneo del ritorno. Anche se un’idea ci sarebbe. “Spero di rientrare in un appuntamento italiano. L’idea sarà giocare prima tanti tornei minori, poi quando sarò al 100%, tornerò sul circuito. Ho già il mio piano bene in mente, ma non vorrei svelare troppo”.

“Ognuno di noi è in costante evoluzione, oggi non siamo gli stessi di ieri e di domani. So benissimo però che posso esprimere molto di più, rispetto al passato, questo sì. Sono consapevole. Non rinnego nulla, ho avuto una carriera favolosa. Però oggi so di poter fare qualcosa di molto più grande, o non tornerei. E penso che mi divertirò anche di più. Vi avverto: sto anche imparando le palle corte…”.

In passato è stata soggetto di diverse controversie che riguardavano lei e la sua famiglia. Fatti che pare essersi messa alle spalle. “È difficile che mi faccia soffrire qualcosa che sento in giro. Non lo dico perché sono fredda, al contrario. Però se qualcuno parla male o fa un commento negativo, e non è una persona cara, non ascolto nemmeno. Tutti hanno la libertà di dire qualunque cosa. I fatti si vedono con il tempo, solo il tempo dirà che persona sono”.