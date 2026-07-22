Federer si racconta nella serie ‘Road to Newport ‘ alla vigilia del suo ingresso nella Hall of Fame

Il prossimo agosto Roger Federer riceverà il massimo riconoscimento del tennis in quel di Newport, nel Rhode Island, quando verrà inserito nella International Tennis Hall of Fame (ITHF). L’ennesimo traguardo di una carriera ricca di soddisfazioni per il già 20 volte campione Slam, ritiratosi ormai da quasi quattro anni. Per l’occasione del suo ingresso tra gli immortali della racchetta, la ITHF ha deciso di celebrare il campione svizzero con un ritratto speciale inserito nel documentario Road to Newport.

In questa serie composta da sei episodi, Federer ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera, partendo dagli inizi come giovane talento in Svizzera fino a diventare un’icona che ha trasceso il tennis. Oltre ai trionfi più celebri, dalla vittoria a Wimbledon nel 2003, alla Coppa Davis vinta con la Svizzera nel 2014, fino alla Laver Cup del 2022, gli episodi esplorano anche il suo impatto al di fuori del campo, mettendo in luce il lavoro della sua Fondazione, la sua influenza a livello globale e il legame duraturo con i tifosi di tutto il mondo.

Federer e Nadal insieme a Maiorca si concedono un po’ di golf

Ovviamente, una grossa fetta della serie sarà incentrata sul rapporto con il suo storico amico/rivale Rafael Nadal. Un’amicizia cementata dentro al campo, e sbocciata al di fuori, anche grazie alle numerose iniziative a cui hanno preso parte entrambi con le rispettive fondazioni. A tal proposito, è circolata di recente una foto che ritrae assieme Roger Federer e Rafael Nadal intenti a giocare a Golf a Santa Ponsa, Maiorca, dove hanno trascorso insieme la giornata.

Desde que se retirasen, Federer y Nadal han hecho por coincidir en varias ocasiones, mostrando la buena relación que mantienen.



Estos días, Roger fue cazado por Mallorca, y se preveía que había aprovechado para verse con Rafa.



En esta foto, compartida por el Club Golf Santa… pic.twitter.com/0TmvYoN9pm — José Morón (@jmgmoron) July 22, 2026

Tornando alla serie, gli episodi saranno diretti da Katie Walsh, regista e produttrice vincitrice dei premi Peabody ed Emmy. “La storia di Roger va ben oltre i suoi successi in campo”, ha dichiarato Walsh. “È stato un privilegio sedermi con lui e ripercorrere le esperienze, le relazioni e i momenti decisivi che hanno plasmato il suo percorso. Sono entusiasta di riportare in vita questi ricordi, affinché i tifosi possano riviverli ancora una volta.”

Giunta alla sua settima stagione, Road to Newport sarà disponibile questa settimana sulle piattaforme digitali, sul canale YouTube dell’ITHF e sui suoi profili social. I sei episodi saranno pubblicati con cadenza settimanale fino alla Cerimonia di Induzione 2026, in programma dal 27 al 29 agosto.