ATP Estoril: Darderi travolge 6-0 6-1 Martinez e va ai quarti, Rublev non sbaglia

Luciano Darderi si prende la scena nella giornata degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Estoril. Il numero 21 del mondo domina Pedro Martinez e raggiunge Jaime Faria nei quarti. Tutto facile anche per Andrey Rublev contro Timofey Skatov, mentre Luca Van Assche elimina in tre set Pablo Carreno Busta.

[2] L. Darderi b. [Q] P. Martinez 6-0 6-1

Una prestazione quasi perfetta permette a Luciano Darderi di liquidare Pedro Martinez in appena 62 minuti. L’italiano, unico azzurro presente nel tabellone di Estoril, concede un solo game al qualificato spagnolo, finalista del torneo nel 2024, e raggiunge il diciannovesimo quarto di finale ATP della carriera, il diciassettesimo sulla terra battuta.

Darderi tiene il proprio turno di battuta nel game d’apertura e mette subito pressione a Martínez nel secondo. Lo spagnolo, pur essendosi portato avanti di tre punti al servizio, non riesce a chiudere il gioco. L’italiano rimonta, ottiene il break alla seconda opportunità e sale immediatamente sul 2-0. Da quel momento prende il pieno controllo degli scambi, raggiungendo rapidamente il 4-0 in appena venti minuti.

Nel corso del primo set l’italiano scivola malamente sotto rete mentre tenta di recuperare una palla corta, rischiando una torsione alla caviglia. L’episodio induce l’arbitro a interrompere brevemente il gioco e a chiamare gli addetti per sistemare la zona del campo interessata. Darderi non sembra però risentire della caduta: continua a spingere con potenza e precisione e chiude il parziale 6-0 con uno splendido rovescio lungolinea.

Le interruzioni proseguono all’inizio del secondo set. Sul 40-0 per Darderi un calo di elettricità manda in tilt il sistema elettronico, dalla chiamata delle palle al tabellone del punteggio. I giocatori sono costretti a lasciare il campo per circa venti minuti e, al rientro, effettuano un breve riscaldamento.

La ripresa è accompagnata da qualche momento di nervosismo. Il sistema inizialmente non sembra funzionare in maniera regolare e Martinez, dopo un doppio fallo, scaglia una pallina verso il cielo ricevendo un richiamo per ball abuse. Darderi rimane invece concentrato: tiene il servizio e nel game successivo sfrutta la seconda palla break per salire sul 2-0, accompagnando il punto con un urlo che sottolinea la volontà di chiudere immediatamente la partita.

L’italiano non concede allo spagnolo alcuna possibilità di rientrare. Sale rapidamente sul 4-0 e poi sul 5-0, continuando a comandare con il diritto e a trovare grande profondità. Martínez evita soltanto un secondo bagel, prima che Darderi completi il 6-1. Una prova di forza anche sul piano mentale, considerando la scivolata e la lunga sospensione. Nei quarti l’azzurro affronterà il portoghese Jaime Faria.

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Second seed Luciano Darderi defeats the 2024 runner up Pedro Martinez 6-0, 6-1 to reach the @EstorilOpen QFs! pic.twitter.com/TMMNR2H1PS — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) July 23, 2026

L. Van Assche b. [8] P. Carreno Busta 6-3 4-6 6-2

Luca Van Assche elimina in due ore e dodici minuti Pablo Carreno Busta, ottava testa di serie e campione a Estoril nel 2017. Un break nel quarto gioco consegna al francese il primo set, mentre lo spagnolo reagisce nel secondo, chiuso 6-4 grazie al servizio strappato nel decimo game.

Nel parziale decisivo Carreno Busta recupera un primo break, ma cede nuovamente la battuta sul 2-2 e perde quattro degli ultimi cinque giochi. Van Assche chiude 6-2 dopo avere annullato due palle break nell’ultimo game e nei quarti affronterà Andrey Rublev.

J. Faria b. [Q] G. Bueno 6-2 6-4

Bastano un’ora e quindici minuti a Jaime Faria per superare il qualificato peruviano Gonzalo Bueno. Il portoghese domina il primo set, concluso in meno di mezz’ora, ma incontra maggiore resistenza nel secondo.

Bueno recupera immediatamente il break subito nel quinto gioco e torna sul 3-3. Sul 5-4 Faria accelera nuovamente e strappa il servizio all’avversario, chiudendo il match e raggiungendo il secondo quarto di finale ATP della stagione dopo quello disputato a Rio de Janeiro. Il prossimo avversario sarà Luciano Darderi.

[1] A. Rublev b. T. Skatov 6-1 6-1

Esordio senza difficoltà per Andrey Rublev, che impiega 59 minuti per superare il lucky loser kazako Timofey Skatov. Dopo avere recuperato il break subito nel terzo gioco, Skatov non riesce più a contenere l’aggressività del russo.

Rublev domina gli scambi da fondo, mette a segno 26 vincenti e conquista dieci degli ultimi undici game. Reduce dal titolo vinto a Bastad, la prima testa di serie ottiene il quinto successo consecutivo e nei quarti sfiderà Van Assche.