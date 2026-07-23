Fonseca riflette: “Voglio essere qualcuno che la gente ammira, non solo per il mio tennis”

“Mi concentro su quello che posso controllare” è il mantra che unisce i campioni moderni, da Jannik Sinner in giù, e che Joao Fonseca ha interiorizzato, come ribadito nella recente intervista a Tennis Majors. Il brasiliano sta attraversando una fase di transizione fondamentale per il suo posizionamento nel circuito. Attualmente n. 27 del ranking ATP – incastonato tra Karen Khachanov che lo precede e Arthur Rinderknech che lo insegue – il talento verdeoro sta ancora misurando il peso dei suoi successi: “Mi sento ancora nuovo sul circuito, questo è davvero il mio primo anno con il calendario completo. Penso che la gente mi conosca un po’ di più adesso, e questo porta aspettative”.

I record di precocità e l’ascesa negli Slam

Una pressione senza dubbio amplificata dal suo impressionante ruolino di marcia nei grandi appuntamenti e dai record di precocità abbattuti. Fonseca, che vanta già un best ranking di numero 24 (raggiunto il 3 novembre 2025), è il primissimo tennista nato dal 2006 in poi a conquistare un titolo ATP. A questo si aggiunge un rendimento Slam stagionale in ascesa. Infatti, dopo il secondo round allo US Open 2025 e l’eliminazione al primo round all’Australian Open 2026, quest’anno ha trovato continuità spingendosi fino al terzo turno di Wimbledon e, soprattutto, ai quarti di finale del Roland Garros, exploit impreziosito dalla sua prima vittoria in carriera ai danni di Novak Djokovic al terzo turno. Di fronte a un’esposizione mediatica del genere, il sudamericano non cerca alibi. “So che molti ripongono aspettative su di me perché mi sostengono e credono in me, e lo prendo in modo positivo”, ha spiegato, aggiungendo: “Cerco di rimanere calmo, con i piedi per terra, umile, e mi concentro solo sulla mia routine per migliorare come persona e come giocatore. Quest’anno è stato molto incentrato sull’esperienza, sul difendere punti per la prima volta, gestire il nervosismo e le aspettative”.

Le difficoltà e il percorso non lineare

Il percorso, tuttavia, non è stato lineare. Nel corso della stagione non ha performato bene quanto aspettato sulla terra rossa sudamericana. Durante lo swing invernale ha pagato a caro prezzo l’onere di dover difendere il trofeo conquistato a Buenos Aires. Frenato dai postumi dei problemi alla schiena accusati a inizio anno, la corsa di Joao Fonseca si è arrestata prematuramente agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Rio, lasciando intravedere qualche scricchiolio nella tenuta mentale. In quel momento di sbandamento, a blindare le certezze del brasiliano è intervenuto Andre Agassi: “Le aspettative che tutti ripongono in lui non sono un suo problema. Deve solo pensare a migliorare”. Un assist psicologico che sembra aver innescato una marcia in più. Da lì, Fonseca ha ripreso slancio con un ottimo ottavo di finale a Indian Wells (fermato solo da Sinner), per poi finire sotto ai riflettori nel Principato per essere stato il più giovane uomo dai tempi di Nadal a raggiungere i quarti di finale a Monte Carlo. Un traguardo che ha stregato anche Alexander Zverev, il quale, subito dopo aver posto fine alla sua corsa monegasca, ha sentenziato: “Arriverà molto presto nel nostro gruppo di giocatori”.

Le sue stelle polari e gli obiettivi futuri

A tracciare la rotta verso il vertice ci sono sempre le sue due fonti di ispirazione, nonché figure mitologiche del tennis mondiale. Da una parte Gustavo “Guga” Kuerten, suo immancabile tifoso d’eccezione sugli spalti di Parigi; dall’altra Roger Federer. “Voglio essere qualcuno che la gente ammira, non solo per il suo tennis, ma anche per il suo carisma, per come parla, per come tratta le persone”, ha confessato Joao Fonseca.

Oggi lo “switch” è palpabile. Il modo in cui assorbe i momenti critici dei match dimostra una lucidità nuova, frutto di un riallineamento delle priorità lavorative. Un processo di maturazione ben riassunto nella chiusura della sua intervista: “Gli obiettivi personali sono qualcosa che di solito discuto con il mio team. Ma non pensiamo mai in termini di ranking. Gioco partita per partita e mi concentro su quello che posso controllare”. Archiviata la parentesi sull’erba di Church Road, l’orizzonte agonistico del brasiliano punta ora al cemento nordamericano. Il suo rientro ufficiale è in programma per il Masters 1000 canadese, di scena quest’anno a Montreal.