L’estate di Sinner tra la villa in Sardegna e la crociera benefica

Smaltita la tensione derivante dal secondo successo consecutivo a Wimbledon, per Jannik Sinner non è ancora giunto il momento di tornare in campo. Attualmente iscritto sia a Montréal che a Cincinnati, il n. 1 del mondo non ha ancora deciso se giocherà solo in Canada, solo in Ohio o se prenderà parte a entrambi i ‘1000’ nordamericani che precedono lo US Open, primo vero obiettivo di questa seconda metà di stagione.

Certo è che, dopo aver trionfato in tutti i primi 5 Masters 1000 stagionali (come mai nessuno aveva fatto prima di lui), l’ipotesi di conquistarli tutti uno dopo l’altro si fa via via meno utopistica. Benché Sinner abbia ribadito più volte che questo traguardo non sia al momento nella sua testa, la chance inizia ad apparire ghiotta, anche considerati i punti di domanda che circondano il rientro in campo di Carlos Alcaraz.

In ogni caso, prima di volare in Nord America e prima ancora di tornare ad allenarsi Sinner si è concesso un po’ di meritate vacanze. Discrezione e riservatezza sono sempre state due delle parole chiave della vita fuori dal campo del n. 1 del mondo: non stupisce, dunque, che in Sardegna Jannik non sia andato soltanto in vacanza, ma abbia anche (forse) voluto vedere da vicino il progetto della villa multimilionaria che avrebbe acquistato a Porto Rafael, dove appunto la riservatezza è religione.

Intanto, come riporta il Corriere della Sera, venerdì 24 e sabato 25 Sinner è atteso da un impegno più istituzionale, che vede tra i protagonisti anche la sua Fondazione. In quei giorni infatti, insieme al suo team, l’altoatesino sarà a bordo di Explora Journeys, di cui è testimonial e che da qualche mese veste tutta la squadra-Sinner.

Nel primo viaggio nel Mediterraneo di Explora III, che partirà da Genova con scali a Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer e Livorno, per concludersi a Civitavecchia il 29 luglio, Sinner e il team saranno parte integrante di diverse esperienze. Alla modica cifra di 350 euro a ospite si potrà ‘partecipare a esclusive sessioni di coaching private guidate dal team di Sinner, con apparizioni di Jannik soggette a disponibilità‘, si legge sul CorSera. Ci sarà poi anche una lussuosa cena di beneficenza, al costo benefico di 750 euro, con i vari ospiti che potranno incontrare Sinner e dialogare con lui.

Il ricavato della cena verrà devoluto alla Jannik Sinner Foundation e alla MSC Foundation, poi dalla prossima settimana Jannik potrà finalmente togliersi l’abito e tornare a indossare t-shirt e shorts targati Nike, all’interno dei quali è facile pensare si senta ancora decisamente più a suo agio.