“Momento indimenticabile: sto delirando”. Chi è Tiago Torres, lo ‘sconosciuto’ che fa sognare Estoril

“Tiago Torres, lo sconosciuto più felice dell’Estoril Open”

Titola così A Bola, uno dei giornali sportivi più noti in Portogallo, il meritato focus dedicato al sorprendente Tiago Torres, n. 427 ATP, giunto incredibilmente ai quarti di finale nel torneo di casa.

A tutti gli effetti non si può proprio fare a meno di parlare di un’enorme sorpresa, visto che fino all’inizio della settimana il 2002 portoghese era davvero uno sconosciuto nel mondo del grande tennis. 0 vittorie (e partite giocate) a livello ATP, 0 titoli in carriera (appena 4 finali ITF) e un best ranking appena raggiunto da n. 427 del mondo. Così, di tennis, di certo non si vive.

Proprio il tennis però, un po’ come la vita in generale, quando meno te l’aspetti può regalarti una botta di… fortuna inaspettata. Che, tuttavia, va saputa sfruttare. “Nelle settimane precedenti pensavo che, con un po’ di fortuna, avrei potuto giocare le qualificazioni, invece mi ritrovo ai quarti di finale. È bello avere un giorno extra per potermi riposare e assorbire ciò che sta succedendo, perché in questo momento non riesco neanche a capirlo“ – ha detto il portoghese dopo il successo contro Tabilo.

WOW. WOW. WOW!



Tiago Torres 🇵🇹, on his ATP debut, is into the QFs at the @EstorilOpen after defeating world #30 and 3rd seed Alejandro Tabilo 6-4, 6-4!



WHAT A MOMENT! pic.twitter.com/CtMGcmMf5h — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) July 22, 2026

Tiago Torres, mancino e combattivo, è entrato da poco in contatto con il tennis professionistico. Formatosi all’University of Texas San Antonio, l’uomo del momento a Estoril giocava come detto la sua prima partita ATP. Dopo 4 anni di college, quest’anno Torres ha raggiunto tre finali ITF – nelle quali ha raccolto soltanto un set – giocando però “incredibilmente bene”. Certo, da lì a battere un top 30 e un ex top 20 il passo non è così breve, eppure all’esordio ha vinto 11 degli ultimi 13 game contro Basilashvili (regolato 6-4 6-2) e agli ottavi ha sorpreso il n. 3 del seeding Tabilo (eliminato con un doppio 6-4).

Tiago Torres: “Cresciuto guardando questo torneo, poterlo giocare è un sogno diventato realtà”

“Sono cresciuto guardando questo torneo e poterlo giocare è un sogno diventato realtà. Essere ai quarti è indimenticabile ed emozionante, sto delirando! Sono riuscito a mettere insieme tutti gli ingredienti per giocare il miglior tennis della mia vita – ha detto Torres entusiasta al termine del match contro Tabilo -. Tre settimane fa giocavo un ITF e ho perso in finale, due settimane fa ho perso in semifinale in un altro ITF e oggi ho battuto un top 30. Il duro lavoro ripaga sempre”.

Un torneo, questo, che indubbiamente gli cambierà la vita. Non solo perché in un paio di giorni ha guadagnato quasi metà di quanto incassato in tutta la carriera (18.515 euro da questo torneo contro i 48.339 dollari raccolti in tutta la vita), ma anche perché da qui in avanti potrà finalmente provare a togliersi l’etichetta dello sconosciuto. “Dopo la vittoria contro Basilashvili ho ricevuto almeno 500 messaggi e ora ne avrò almeno altrettanti. Chiedo già scusa a chi non ho risposto, ma ho anche bisogno di un po’ di tempo per me. Continuerò comunque a essere me stesso: la prossima settimana tornerò a giocare tornei del mio livello, quindi non cambierà nulla!“ – ha scherzato Tiago.

N. 331 nel live ranking, Torres ha già guadagnato quasi 100 posizioni grazie a queste due vittorie e venerdì sfiderà un altro mancino, Hugo Gaston, per un posto in semifinale. Per non farsi mancare nulla, Tiago ha superato anche il primo turno di doppio in coppia con il connazionale Joao Domingues e ora sfideranno i n. 2 del seeding Luz/Matos per un posto in semifinale. La settimana della vita è ancora lontana dalla sua conclusione.