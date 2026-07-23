Rennae Stubbs su Tsitsipas: “Il problema era il padre che gli urlava contro da bordocampo”

Il tennis, da sempre, è per eccellenza, uno degli sport più logoranti a livello psicologico, tanto che viene definito da molti come “lo sport della mente”. Una lotta continua contro sè stessi, l’importanza di gestire lo stress prima della partita, l’ansia da prestazione, mantenere un livello di concentrazione e di lucidità all’interno della partita, ma anche sopportare il giudizio e le critiche che vengono da fuori. Tutto questo, all’apparenza, visto da dietro uno schermo, può sembrare facile, ma in realta la vita di un tennista non è tutta rosa e fiori.

Da ex numero 3 al mondo alla rinascita a Gstaad

Uno degli esempi più eclatanti degli ultimi anni è proprio Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco, ex numero 3 al mondo (risultato raggiunto nell’agosto del 2021), nell’ultimo periodo ha avuto un crollo fisico e mentale, e adesso occupa la 51ª posizione del ranking. Il nativo di Atene finora ha conquistato 13 titoli ATP e raggiunto due final Slam, nel 2021 al Roland Garros e nel 2023 all’Australian Open, entrambe terminate con un esito negativo contro Novak Djokovic.

Champion Again! 🏆



The moment Tsitsipas became the first Greek player to win Gstaad!#SwissOpenGstaad pic.twitter.com/QBDehf5uZ8 — Tennis TV (@TennisTV) July 19, 2026

Tuttavia, Tsitsipas è tornato a trionfare dopo 16 mesi dall’ultima volta. L’ultimo successo del greco risaliva alla vittoria ottenuta a Doha nel 2025, ma – dopo l’eliminazione a Wimbledon – è riuscito a tornare al successo, vincendo al Swiss Open Gstaad, battendo in finale Raphael Collignon 6-4 6-7(3) 6-3. Non è una vittoria qualsiasi, ma il segno di una potenziale rinascita da parte di Stefanos. Prima dell’inizio dello Slam di Londra, l’ex numero 3 al mondo ha annunciato definitivamente la fine della collaborazione con il padre Apostolos.

Le parole di Stubbs sui problemi di Tsitsipas

La vincitrice di quattro titoli Slam, Rennae Stubbs, oggi opinionista e podcaster, ha parlato proprio dell’aspetto mentale e psicologico che ha dovuto affrontare Tsitsipas, attribuendo la maggior parte delle colpe alla figura del padre, che riteneva negativa in quel momento per il tennista greco. “Secondo me il problema è che Stefanos perdeva la calma in campo e, per la metà delle volte, non era nemmeno per colpa del suo tennis, ma per via del padre che gli urlava contro da bordocampo… è una cosa molto negativa“

In Svizzera, per lunghi tratti, abbiamo potuto riassaporare un po’ del vecchio Tsitsipas. Questa sua scelta lo ha portato ad essere sicuramente più libero e tranquillo in campo, ed è spiccato un tennis di grande qualità, potente e costante, caratteristiche che lo avevano fatto esplodere in passato, venendo considerato come uno dei papabili successori al trono dei Big 3. Ripartire da questa vittoria è l’unico modo per rimettersi in carreggiata e tornare al livello dimostrato nel corso degli anni.