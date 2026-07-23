Sabalenka sul dualismo Sinner-Alcaraz: “Preferisco Jannik, ecco perchè”

In questi ultimi anni ci siamo abituati al dibattito più chiacchierato del tennis, ovvero quello tra la rivalità di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. C’è chi preferisce uno e chi preferisce l’altro, oppure, scelta più facile, chi li ama entrambi. Tuttavia, lo spagnolo è fuori per infortunio da aprile e ha dovuto guardare dai boxe gli ultimi due Slam disputati, Roland Garros e Wimbledon, vinti rispettivamente da Alexander Zverev e Jannik Sinner.

Sabalenka preferisce Jannik: “Entrambi giochiamo uno stile di tennis aggressivo”

La tennista numero 1 del ranking WTA, Aryna Sabalenka, durante un’intervista a First&Red, è tornata a parlare del dualismo che sta caratterizzando il tennis maschile, schierandosi apertamente dalla parte di uno dei due. “Preferisco di più Jannik perché abbiamo uno stile di gioco simile. Penso che entrambi abbiamo un buon dritto, un rovescio abbastanza buono e un buon servizio. Entrambi giochiamo uno stile di tennis piuttosto aggressivo, direi. Ma penso che sia impossibile scegliere un solo giocatore di questo confronto“.

Il ricordo delle finali del Roland Garros e di Wimbledon 2025

Inoltre, la bielorussa, è tornata a parlare dei due match iconici della passata stagione, le finali del Roland Garros e di Wimbledon. La prima se l’è aggiudicata lo spagnolo, dopo una rimonta incredibile, ma il tennista italiano si è preso la sua rivincita a Londra qualche settimana dopo. “Quando Alcaraz ha battuto Jannik al Roland Garros 2025 dopo tre match point, è stato incredibile. Ma a Wimbeldon 2025, facevo il tifo per Jannik perché mi dispiaceva davvero per lui al Roland Garros“.

Si, è vero, al Roland Garros c’è stato il colpo di scena, con l’uscita prematura dell’altoatesino al secondo turno con Juan Manuel Cerundolo. Ma è anche vero che, negli ultimi 11 Slam disputati, 10 di questi sono stati vinti proprio da Sinner e Alcaraz. Il nome dello spagnolo è spuntato nella entry list del Masters 1000 di Cincinnati, ma lo staff – nei giorni precedenti – ha confermato che il recupero è ancora in una fase delicata e non c’è nessuna fretta riguardo il suo ritorno in campo. Che sia a Cincinnati, agli US Open, o in qualsiasi altro torneo, una cosa è certa, il tennis e tutti gli appassionati hanno bisogno delle sfide tra loro due.