WTA Praga: Tararudee annulla 4 match point a Bartunkova, vincono facile Tagger e Bejlek

Al Livesport Prague Open di Praga, la giornata degli ottavi di finale è partita col botto. Subito, in apertura di programma, una sfida al cardiopalma che ha tenuto gli spettatori cechi con il fiato sospeso fino all’ultimo. La ventiduenne thailandese Lanlana Tararudee (n. 82 del ranking mondiale) ha sconfitto in oltre tre ore di maratona la più quotata giocatrice di casa Nikola Bartunkova (testa di serie n. 4) con lo score di 7-6(4) 3-6 7-6(6), cancellando quattro match point e compiendo un’incredibile rimonta nel terzo set da uno svantaggio di 5-1. Dei quattro salvataggi realizzati sui punti partita, tre sono giunti sul 5-1 di cui i primi due consecutivi dal 15-40. Il terzo invece nel tie-break, precisamente con il servizio sotto 6-5. La metà dei match point, Tararudee li ha annullati mediante un ace (8 per lei a fine match con 6 doppi falli).

Se tutto ciò non fosse già abbastanza, anche nel primo set la classe 2004 della Thailandia è dovuta passare da un momento alquanto complesso, prima di poter gioire nel tredicesimo game, dato che Bartunkova ha fallito la chance di chiudere il set al servizio sul 5-4 commettendo un sanguinoso doppio fallo (6 anche per lei a fine partita) sull’unico set point avuto a disposizione. Il momento magico della giovane Lanlana non sembra voler terminare: per lei questa è la prima vittoria contro una Top 50. Un’affermazione che le permette di raggiungere il secondo quarto di finale nel circuito principale e che soprattutto allunga a sette vittorie consecutive la striscia d’imbattibilità che l’ha condotta al trionfo nel 125 di Istanbul, la scorsa settimana.

WTA Praga: Tagger e Bejlek si sfideranno in semifinale

Troveremo ai quarti, in questo caso nella metà bassa del draw, anche l’allieva di Francesca Schiavone: Lilli Tagger. La monomane austriaca ha superato senza eccessivi problemi la carneade giapponese Mai Hontana (n°203 WTA), grazie ad un doppio 6-4 maturato in poco più di un’ora e mezza di gioco.

In entrambi i set, tuttavia, la diciottenne classe 2008 ha dovuto affrontare un piccolo calo frutto della tensione che montava quando ci si avvicinava alla battute finali delle frazioni. Nel primo, ha avuto bisogno addirittura di 4 set point spalmati in due diversi games prima di chiudere. Nel secondo, invece, Tagger si è fatta riacciuffare sul 4-4 prima di infliggere il colpo del KO con la sgasata decisiva. 6 aces, 77% di conversione della prima e 3 break point su 4 annullati dalla n. 74 WTA, che altresì ha convertito appena 3 delle 8 palle break avute a disposizione e che avrebbero reso ancora più netto il gap nel punteggio.

A contendere un posto in semifinale alla diciottenne Lilli, ci sarà la ventenne ceca Sara Bejlek (n. 40 WTA), esplosa a febbraio di quest’anno tramite l’eccezionale imposizione nel ‘500’ di Abu Dhabi. La classe 2006 si è sbarazzata facilmente di Maria Timofeeva, ventiduenne uzbeka attualmente classifica alla piazza n. 84 del ranking WTA, mediante un sonoro duplice 6-1 in 1h10‘ di mero allenamento agonistico per la testa di serie n°3. Tagger e Bejlek si affronteranno per la seconda volta in carriera, ad una settimana di distanza dal loro primo duello disputato negli ottavi del WTA 250 di Atene con Sara vittoriosa grazie ad un doppio 6-2. La tennista ceca si sarebbe poi fermata ai quarti, eliminata per mano di Tauson. In chiusura la vittoria di Barbora Krejcikova nel derby con Lucie Havlickova in 6-4 6-2.