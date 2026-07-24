Alcaraz-Berrettini, siparietto social: “Come sai goderti la vita…”

Il circuito del grande tennis è una macchina che non concede tregue, ma quando il fisico impone uno stop, anche i campioni imparano a rallentare e a guardarsi attorno. Carlos Alcaraz, costretto lontano dai campi da mesi, sta trasformando la riabilitazione in un’estate all’insegna del relax, tra mare, sponsor ed eventi mondani. Una parentesi spensierata che non sfugge ai colleghi, trasformando i social nel palcoscenico perfetto per mostrare il lato più leggero di chi è abituato a vivere sotto pressione.

Lo scambio social con Berrettini

A innescare il siparietto è stato Matteo Berrettini. Il tennista romano, reduce dal terzo turno di Wimbledon e a sua volta alle prese con la gestione cronica del suo fisico. L’azzurro ha condiviso una carrellata di scatti estivi tra mare, allenamenti e serate di relax, accompagnati da una celebre citazione di Vasco Rossi: “Vivere è un po’ come perder tempo“. Tra i primi a reagire al post è spuntato proprio il commento di Alcaraz, che ha scritto: “Come ti sai godere la vita tu“. Un’osservazione a metà strada tra il complimento sincero e la bonaria invidia. L’azzurro non si è fatto pregare e ha subito raccolto l’assist per ribattere con prontezza: “Cerco di imparare dai migliori“. Un botta e risposta tutto da ridere che fotografa perfettamente l’estate atipica dei due, momentaneamente lontani dallo stress del ranking.

L’estate di Carlitos

E in effetti, Berrettini non ha tutti i torti a definire lo spagnolo “il migliore” quando si tratta di sapersi godere i momenti di pausa. Sebbene assente dal tour, Alcaraz ha riempito le sue giornate. Lo abbiamo visto protagonista di una campagna per Louis Vuitton accanto all’attrice coreana Jung Ho-yeon (star di Squid Game), con la quale, nella finale dei Mondiali, ha portato in campo la Coppa del Mondo. Poi, eccolo sugli spalti a esultare per la vittoria della sua Spagna. Un mese fa la tappa fissa a Ibiza con gli amici, poi l’acquisto di uno yacht da 9 milioni di euro a Miami, fino ad arrivare alle paparazzate in Costiera Amalfitana con chi pare essere l’imprenditrice spagnola Claudia Canals. A completare il quadro, anche un servizio fotografico per Vanity Fair dedicato alla terra battuta, superficie su cui quest’anno non ha quasi messo piede. Diviso tra l’ambizione di dominare il tennis e il semplice desiderio di vivere i suoi ventitré anni, questa volta Carlitos sembra aver abbracciato la seconda opzione.

Il ritorno in campo di Alcaraz

Dietro questa scintillante parentesi estiva c’è però un conto salato presentato dal corpo. Alcaraz è fermo dallo scorso aprile a causa di una tenosinovite al polso destro. Si tratta di una severa infiammazione della guaina tendinea, che ha coinvolto anche la fibrocartilagine triangolare (TFCC), struttura fondamentale per la stabilità e la rotazione dell’articolazione. Questo fastidioso infortunio gli è costato assenze pesantissime: Roland Garros, Wimbledon e diversi Masters 1000. Ora, il rientro è fissato a Cincinnati, tra poco meno di un mese. Un ritorno che non ammette passi falsi. Lo spagnolo è chiamato a difendere ben 4.500 punti da qui a fine stagione, di cui 3.000 soltanto fino allo US Open, dove rischia tra l’altro di incrociare Jannik Sinner già in semifinale. Chiudere la stagione in anticipo non era una strada percorribile, poiché avrebbe significato iniziare il 2027 senza ritmo partita. Il tempo per staccare la spina è, quindi, finito. Ora per Carlos Alcaraz ricomincia la corsa.