Da Melbourne a Milano: il baby Ciurnelli vince la prima edizione del ‘1 Point Slam’ italiano

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato

Due settimane fa era a Wimbledon ad allenarsi con Jannik Sinner e a spingersi fino alle semifinali del torneo juniores sull’erba di Londra, ora è il vincitore della prima edizione della One Point Cup. Sono state giornate intense per Raffaele Ciurnelli, giovane promessa del tennis italiano, che ha trionfato sul centrale in terra rossa dello Sporting Club Milano2 di Segrate. La One Point Cup riprende il format già apprezzato durante gli ultimi Australian Open con uomini e donne, professionisti e amatori, tutti nello stesso tabellone ad affrontarsi senza distinzioni di genere e categoria. Ogni partita si decide in un unico punto.

Da Melbourne a Milano, ma se in Australia a spuntarla fu un amatore capace anche di eliminare Sinner, a Segrate il premio di 5mila euro, messo in palio dal partner Audi Sesto Autoveicoli, è andato a un professionista. Il classe 2008 Ciurnelli ha, infatti, vinto la finale contro il francese Maxeem Bertimon. Il tennista, umbro di nascita, ma aretino di adozione, ha chiuso la sfida con una perfetta strategia di serve and volley.

Ciurnelli, membro della nazionale Under18 che la prossima settimana disputerà la Summer Cup, nel suo cammino ha eliminato nell’ordine l’amatore Alessandro Salsi, Gabriele Bosio, lo svizzero Nicolas Parizzia e l’italoargentino Juan Manzano.

“Vincere la One Point Cup è stata una bellissima emozione. È la prima volta che partecipo a questo tipo di competizione e ringrazio l’organizzazione per questo bel pomeriggio di tennis. All’inizio c’era un po’ di tensione, soprattutto quando devi servire, ma credo sia normale” sono state le parole di Ciurnelli a fine torneo.

Le sorprese non sono comunque mancate né in campo né sugli spalti dove i circa trecento spettatori non hanno mai fatto mancare il loro appoggio ai partecipanti. Nella lista dei 48 iscritti spiccava anche il nome dell’ex tennista Stefano Pescosolido eliminato al primo turno dall’esperto amatore Paolo Sanmarchi che ha sorpreso l’avversario con un servizio vincente a conferma che alla One Point Cup tutto può succedere. Bene anche le donne con Valentina Formaglio e Alyssa Pezzutti che hanno superato il primo turno eliminando un avversario maschio.

“Abbiamo voluto portare in Italia il format visto a Melbourne e devo dire che ha funzionato benissimo. Stiamo già pensando a come strutturare la prossima edizione ancora più ricca e più coinvolgente. Oggi la risposta del pubblico e dei giocatori è stata bellissima” ha dichiarato Filippo Pallucchini, consigliere dello Sporting Club Milano2 e organizzatore della One Point Cup.

La One Point Cup è inserita all’interno del programma della TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup, torneo internazionale ITF M15 con un montepremi di 15.000 dollari. Ancora tanti gli italiani in corsa tra cui la testa di serie numero 1 Juan Manzano e lo stesso Ciurnelli, che sogna una clamorosa doppietta. La finale sarà domenica 26 luglio.