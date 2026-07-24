Da Singapore alle Dolomiti per una foto con Sinner: il “miracolo” in pizzeria

Attraversare il mondo per incontrare il proprio idolo e, dopo averlo cercato ovunque senza successo, trovarselo seduto a pochi tavoli di distanza a cena. È l’incredibile avventura vissuta a Sesto, in Alta Pusteria, da un gruppo di tifosi partiti da Singapore con l’unico obiettivo di incrociare Jannik Sinner. Una vicenda che dimostra come la “Sinner-mania” abbia ormai infranto ogni barriera geografica.

Il pellegrinaggio

Nei giorni scorsi, il piccolo comune altoatesino è diventato la meta finale di un vero e proprio pellegrinaggio. Un gruppo di tifosi sfegatati ha infatti attraversato mezzo mondo, volando direttamente da Singapore fino al cuore delle Dolomiti per incontrare il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner. Il tennista, nel suo periodo di riposo post Wimbledon, aveva fatto ritorno a casa per trascorrere qualche giorno in famiglia. Armati di speranza, i fan asiatici hanno letteralmente setacciato il paese natale del campione. Un tour meticoloso che ha toccato ogni luogo simbolo: dal centro sportivo locale, ai bar, arrivando persino alla “Sinner House”, la struttura dove lavorano i genitori dell’azzurro. Un tentativo ammirevole che, dopo diverse ore di ricerche infruttuose, sembrava però destinato a risolversi in un amaro nulla di fatto. Rassegnati all’idea di dover rientrare a Singapore senza aver incrociato il loro beniamino, i tifosi hanno deciso di consolarsi con l’ultima opzione rimasta per sentirsi in qualche modo vicini al campione: sedersi in un ristorante del posto e ordinare una “Pizza Sinner”.

L’inaspettato colpo di scena

E proprio lì, tra i tavoli di una normale pizzeria di paese, la sceneggiatura del loro viaggio ha preso una piega inaspettata. A poca distanza da loro, intento a chiacchierare serenamente con gli altri clienti, c’era proprio Jannik. Increduli di fronte a quello che è sembrato un vero e proprio premio al loro impegno, i fan si sono avvicinati. Il fuoriclasse altoatesino, confermando la sua nota disponibilità, ha ovviamente accettato di scattare le foto ricordo. Esaudendo, così, il desiderio di chi ha percorso migliaia di chilometri per un semplice, indimenticabile, istante.