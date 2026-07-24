Los Angeles 2028, tennis senza respiro: torneo Olimpico a tre giorni da Wimbledon

La Federazione internazionale di tennis, che da quest’anno ha assunto la nuova denominazione di World Tennis, ha comunicato i dettagli della competizione olimpica di Los Angeles 2028, che si svolgerà nel complesso di Carson, zona destinata a ospitare anche rugby a sette, tiro con l’arco, ciclismo su pista e hockey su prato. Il calendario del torneo olimpico di Los Angeles 2028 è stato quindi ufficializzato: il tennis si giocherà da mercoledì 19 a venerdì 28 luglio, passando dalle nove giornate delle precedenti edizioni a dieci. La vera notizia, però, non è tanto la durata della competizione quanto la sua vicinanza a Wimbledon.

I Championships del 2028 – a meno di modifiche che sembrano veramente improbabili – si concluderanno domenica 16 luglio. Il torneo olimpico inizierà quindi appena tre giorni più tardi con il doppio misto, mentre i tabelloni di singolare prenderanno il via giovedì 20, a quattro giorni dalla finale maschile. La cerimonia inaugurale dei Giochi è invece prevista per venerdì 14 luglio, quando a Wimbledon saranno ancora in corso le fasi decisive: per i tennisti rimasti in gara a Londra, parteciparvi sarà realisticamente impossibile.

Da Londra a Los Angeles, dall’erba al cemento

Per chi uscirà nelle prime giornate di Wimbledon, la collocazione non rappresenterà necessariamente un problema. Il peso del calendario crescerà invece turno dopo turno, fino a gravare proprio sui giocatori capaci di arrivare in semifinale o in finale ai Championships. I finalisti dovranno recuperare dalle due settimane londinesi, affrontare un viaggio transatlantico, adattarsi alle otto ore di differenza tra Regno Unito e California e cambiare immediatamente superficie, passando dall’erba al cemento outdoor.

Il confronto con Parigi 2024 rende ancora più evidente la compressione. Quattro anni fa il torneo olimpico era cominciato il 27 luglio, tredici giorni dopo la conclusione di Wimbledon. A Los Angeles l’intervallo sarà ridotto a tre giorni per chi vorrà disputare il doppio misto e a quattro per i singolaristi.

Non è detto che una collocazione tanto ravvicinata produca rinunce generalizzate: il valore della medaglia Olimpica è cresciuto sensibilmente nelle ultime edizioni e molti giocatori organizzeranno la stagione intorno a Los Angeles. Resta però il rischio di stanchezza, piccoli problemi fisici e assenza di preparazione adeguata, oltre alla necessità di dover cambiare continente e superficie nell’arco di pochissimi giorni. Insomma, nel contesto di un calendario tennistico che da tempo è al centro di discussioni per l’eccessivo ingolfamento, nel 2028 la criticità sarà ancora più percepibile.

Il doppio misto apre il torneo e assegna subito le medaglie

La principale novità riguarda il doppio misto, al quale sarà riservata interamente la giornata inaugurale. Il torneo, composto da sedici coppie, si esaurirà nell’arco di appena 48 ore: ottavi e quarti di finale si giocheranno mercoledì 19 luglio, mentre giovedì 20 saranno in programma semifinali e incontri per le medaglie, parallelamente all’avvio dei singolari maschile e femminile. A rendere ancora più serrato il formato contribuirà il super tie-break al posto del terzo set.

Le finali delle altre quattro competizioni saranno invece distribuite tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio. Rimangono invariate le dimensioni dei tabelloni: 64 giocatori nei due singolari, 32 coppie nei doppi maschile e femminile e 16 nel misto. Ogni nazione potrà schierare al massimo quattro tennisti per singolare, due coppie per ciascun doppio e una nel misto.