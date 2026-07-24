Presunta truffa online: l’ex giocatrice giapponese Hiraki dal titolo Slam all’arresto

Rika Hiraki, cinquantaquattrenne ex tennista professionista giapponese, nota per aver vinto il torneo di doppio misto al Roland Garros nel 1997 con il tennista indiano Mahesh Bhupathi, è stata arrestata con l’accusa di aver truffato una donna per una somma di 300.000 yen (circa 1.600 euro) attraverso i social media. L’ex sportiva, oggi impiegata presso un’azienda e residente nella prefettura di Chiba, a est di Tokyo, si dichiara innocente.

La truffa

Secondo le indagini condotte dalla polizia della prefettura di Kochi, il raggiro si è consumato tra il 15 febbraio e il 30 maggio del 2022. La vittima, una residente della città di Kagoshima all’epoca sulla cinquantina, è caduta in una trappola orchestrata tramite la creazione di una falsa identità online. Sfruttando i social network, un finto utente si è presentato come un chirurgo ortopedico residente in Francia e da poco rimasto vedovo. Conducendo un complesso inganno psicologico, i truffatori sono riusciti a convincere la donna a farsi carico dei costi di un presunto certificato doganale, descritto come un documento indispensabile per far entrare in Giappone gli effetti personali della defunta moglie. Convinta dalla frode, la vittima ha effettuato il trasferimento dei 300.000 yen. Le indagini hanno rivelato che il conto bancario destinatario della somma era intestato proprio a Rika Hiraki. A stringere ulteriormente il cerchio attorno all’ex tennista sono state le riprese delle telecamere di sicurezza di uno sportello automatico, le quali l’hanno immortalata mentre prelevava i contanti dal medesimo conto nello stesso giorno in cui è avvenuto il bonifico. Gli inquirenti sospettano quindi che la donna abbia cospirato attivamente con complici al momento non ancora identificati.

Hiraki nega, ma spuntano nuovi casi

Nonostante l’evidenza dei movimenti bancari e delle telecamere, la giapponese ha respinto ogni accusa. Nel corso degli interrogatori, Hiraki ha dichiarato alle autorità di essere completamente all’oscuro della vicenda e di non sapere nulla riguardo alla truffa. Il caso, tuttavia, potrebbe essere più ampio di quanto finora emerso. La polizia sta attualmente esaminando le segnalazioni di altre persone che hanno sporto denuncia, sostenendo di aver subito perdite di denaro simili dopo aver trasferito fondi sul medesimo conto bancario. Le indagini proseguono per fare piena luce sulla rete di complici e sull’esatta entità del sistema di frodi.