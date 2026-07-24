Sinner: “Speciale aver difeso il titolo a Wimbledon. Ma vorrei essere ricordato per la persona che sono”

Dopo il secondo successo consecutivo a Wimbledon e una volta terminate le meritate vacanze in Sardegna, Jannik Sinner torna operativo, anche se non ancora sul campo. Venerdì 24 e sabato 25 il n. 1 del mondo sarà a bordo di Explora III e, accompagnato anche dal suo team, parteciperà tra le altre attività anche a una lussuosa cena, il cui ricavato verrà devoluto in beneficienza anche alla Jannik Sinner Foundation (qui tutti i dettagli).

Intercettato dal Secolo XIX, Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di imbarcarsi da Genova. “Il mare è bellissimo, in Italia siamo molto fortunati, abbiamo il mare, i laghi, le montagne e le isole. I paesaggi del nostro Paese sono molto diversi tra loro e incredibilmente ricchi. Il mare mi ha sempre trasmesso un senso di vacanza, di relax, di tranquillità e di bellezza”.

Provare a vincere tutti i ‘1000’ stagionali è un obiettivo inizialmente così utopistico che forse nessuno se l’è mai posto, anche perché nessuno come Sinner aveva mai vinto tutti i primi 5 Masters 1000 dell’anno. A questo punto però un pensiero è d’obbligo: “Insieme al mio team stiamo già preparando questa seconda parte di stagione e il ritorno sul cemento. I primi sette mesi sono volati via in un attimo e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Siamo ovviamente molto felici di aver difeso il titolo a Wimbledon, un momento davvero speciale per tutti noi”, ha raccontato Jannik, che dopo qualche giorno di allenamento la prossima settimana sceglierà se volare direttamente a Montréal oppure aspettare Cincinnati.

Sinner: “Importante lasciare ai bambini la libertà di scelta”

Parole sempre attente e misurate, come ogni colpo scagliato sul campo. Con la sua racchetta Sinner sta già scrivendo pagine di storia inimmaginabili dello sport italiano, ma il suo viaggio è appena all’inizio. “Oltre ai risultati ottenuti in campo, mi piacerebbe che la gente si ricordasse di me per il tipo di persona che sono e per i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori. Magari qualcuno si ricorderà anche perché si è divertito guardando le mie partite! Quando gioco in Italia, il pubblico mi dà sempre un grande supporto, spero di riuscire a trasmettere anche io gioia ed energia positiva”.

E a proposito della famiglia: “Mi considero molto fortunato ad avere i genitori che ho, mi hanno sempre aiutato e sostenuto, senza mai mettermi pressione. Credo che sia importante lasciare ai bambini la libertà di scegliere lo sport che più gli piace: prima di tutto devono divertirsi e apprezzare lo sport che praticano”, ha concluso il n. 1 del mondo.