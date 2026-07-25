ATP Montreal, Sinner spiega il forfait: “Priorità alla mia salute”. E la direttrice del torneo: “Troppi ritiri dell’ultimo minuto”

Come comunicato nella serata di venerdì 24 luglio, Jannik Sinner ha annunciato la decisione di non partecipare al National Bank Open 2026 presented by Rogers di Montreal. Una scelta che, giocoforza, non gli permetterà di conquistare tutti i Masters 1000 in una sola stagione, ma che quantomeno gli garantisce un riposo in vista del grande appuntamento rappresentato dallo US Open. In un comunicato pubblicato da ‘Tennis Canada’, sul proprio sito ufficiale, appare anche una breve dichiarazione del n. 1 del mondo.

“Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarci da Montreal. Non è mai facile rinunciare a un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute. Sono dispiaciuto di non poter essere presente, ma non vedo l’ora di tornare a Montreal in futuro”. Il forfait di Sinner è arrivato insieme a quello di Novak Djokovic, che da tempo ha deciso, arrivato a 39 anni, di focalizzare la propria attività sugli Slam.

Contestualmente, nello stesso comunicato, vengono riportate le interessanti riflessioni di Valérie Tétreault, direttrice del torneo, che non si è limitata a esprimere rammarico per la notizia ma ha anche voluto stimolare una riflessione politica: “Siamo ovviamente molto dispiaciuti che Jannik e Novak non si uniranno a noi a Montréal quest’anno, soprattutto dopo che si sono ritirati anche dal torneo dello scorso anno a Toronto. Rispettiamo le loro decisioni e comprendiamo che, con un calendario così impegnativo, la salute dei giocatori deve rimanere la priorità. Detto questo, crediamo che la frequenza di questi ritiri dell’ultimo minuto negli ultimi anni sollevi una questione più ampia per il nostro sport. I tornei Masters 1000 sono tra i più importanti del circuito e i fan si aspettano giustamente di vedere competere i migliori giocatori del mondo”. Il tema è aperto e dibattuto, e riguarda probabilmente la formula dei Masters 1000 spalmati su due settimane, soluzione varata dall’ATP al fine di aumentare i ricavi ma che non si sta rivelando utile a venire incontro alle esigenze dei top player. Ne parla diffusamente il nostro Vanni Gibertini in questo articolo.