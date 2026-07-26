WTA Praga: la prima volta di Tagger, l’austriaca d’Italia. Sconfitta Snigur

L. Tagger b. [8] D. Snigur 7-6(3) 6-2

C’è anche un po’ di azzurro nella vittoria di questo Livesport Prague Open, e non ci riferiamo al colore del campo. La 18enne Lilli Tagger, che ha conquistato il suo primo titolo a livello WTA, è stata scoperta da Massimo Sartori ed è ora seguita a tempo pieno dalla ex campionessa Slam, Francesca Schiavone, cui Tagger era stata presentata proprio da Sartori.

Una vittoria cristallina, quella dell’allieva dello Schiavone Team Lab di Varese, ottenuta rimontando un break di svantaggio nel primo set e raddrizzando una partita in cui all’inizio aveva dimostrato di patire il gioco tutto anticipi di Daria Snigur. Ma soprattutto una vittoria arrivata dopo una settimana di grande sostanza, battendo nei quarti e in semifinale due delle prime tre teste di serie, e soprattutto superando al tie-break del terzo set la due volte campionessa Slam Barbora Krejcikova.

La partita

Inizio piuttosto nervoso per la giovane Tagger, solamente alla sua seconda finale in carriera, che commette diversi errori e sembra in netta difficoltà sui palleggi tesi e anticipati di Snigur. L’ucraina è molto abile a trovare angoli in contropiede per mettere fuori equilibrio l’avversaria su un palleggio centrale poco gradito da Tagger.

Snigur vola subito 3-0 e protegge con disinvoltura il servizio fino al 5-3 quando subisce il controbreak su un magnifico game in ribattuta di Tagger, protagonista di due risposte vincenti e una terza che le procura il punto direttamente. Il set arriva al tie-break che è un monologo dell’austriaca: ancora con la risposta si invola subito sul 5-1 e poco dopo chiude 7-3 in poco meno di un’ora di gioco.

Caricata dal successo nel primo set, Tagger è molto più a suo agio negli scambi da fondo, nei quali riesce a far prevalere la sua maggiore potenza. Snigur prova ad aumentare ancora il ritmo, ma corre troppi rischi. Con uno splendido rovescio incrociato vincente Tagger ottiene il break per il 3-1 nel secondo set e si invola verso la vittoria che arriva poco dopo su un diritto lungo di Snigur.

Top 50

Durante la cerimonia di premiazione Tagger ha ringraziato naturalmente Francesca Schiavone e tutto il suo team, oltre ai genitori che per la prima volta erano arrivati a vederla dal vivo: “Di solito guardano le partite da casa, ma ieri sera hanno deciso di venire qui a vedermi. Tutto quello che sono riuscita a fare finora è grazie a voi”.

Con questa affermazione Lilli Tagger entra per la prima volta nelle prime 50 della classifica mondiale al n. 45, con un guadagno di 29 posti in una sola settimana. Torneo positivo anche per l’ucraina Snigur, che con questa finale scala 11 posizioni arrivando al n. 43: anche per lei si tratta del best ranking.