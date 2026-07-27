Chi è Lilli Tagger: allenata da Schiavone, seguita dal manager di Sinner e convertita al rovescio a una mano

Il suo nome circola ormai da parecchi mesi, soprattutto tra chi il tennis lo segue in tutte le sue sfaccettature e a tutti i livelli, ma si è dovuto aspettare domenica 26 luglio perché iscrivesse il proprio nome nell’albo d’oro dei tornei WTA e mettesse la propria bandierina sulla mappa di questo sport. Stiamo ovviamente parlando di Lilli Tagger, che battendo Daria Snigur in 7-6³ 6-2 ha conquistato il primo titolo dell’ancor giovane carriera al Livesport Prague Open 2026 di Praga. Un traguardo che, tra le altre cose, le consente di diventare la prima ragazza nata nel 2008 ad alzare al cielo un trofeo nel massimo circuito femminile. Ma sappiamo davvero tutto sul suo conto? Andiamo, quindi, a conoscere meglio questa ragazza che promette tantissimo in ottica futura.

Le origini, il legame con il tennis e il blog di famiglia

Lilli Tagger nasce il 17 febbraio 2008 a Lienz (da non confondere con Linz) da papà Stephan e mamma Sabine in una famiglia che già prima della sua venuta al mondo ha un legame molto stretto con il tennis. Entrambi i genitori, infatti, sin da giovani hanno preso in mano la racchetta, giocando a buoni livelli nella massima lega austriaca e avendo la possibilità di condividere il campo con diversi atleti di spicco della zona. Una passione protrattasi poi negli anni, come dimostrano i traguardi ottenuti anche nelle categorie ‘over’ e soprattutto tramandata ai figli.

La protagonista del nostro racconto, infatti, è l’ultima figlia di Stephan Tagger e la moglie Sabine, che a intervalli regolari di due anni hanno avuto Ben (2004), Emma (2006) e Lilli (2008). Quando il tennis è lo sport di casa difficilmente ti puoi discostare e così è per tutti e tre, chi con più fortuna e chi con meno. Il tutto, tra l’altro, è documentato – oltre che sui social – anche su un blog di famiglia ospitato dal sito ‘PlayTennis.at’. In quello spazio sono contenuti reportage di tutti i tornei a cui hanno partecipato i ragazzi, con un archivio che parte dal gennaio 2019 fino al Miami Open 2026, e una serie di foto ricordo che fanno trasparire il forte legame tra i ‘Tagger’s siblings’.

Il periodo con Mark Carruthers

Ma torniamo a Lilli Tagger. Detto della passione per il tennis trasmessale dai genitori, ben presto si rivela parecchio complicato accompagnarla ai tornei, la maggior parte dei quali si svolge ben lontano da Lienz. Ecco, dunque, che arriva in aiuto il primo allenatore, se così può essere definito in giovanissima età, Mark Carruthers. Ex giocatore, con un breve passato anche da giornalista in tornei ATP e WTA, si trasferisce dalla Nuova Zelanda all’Austria e lì prende in affido la classe 2008. Si tratta di un protagonista fondamentale di questa storia perché è colui il quale ha insegnato alla giovane stellina il rovescio a una mano, caratteristica tecnica che riprenderemo in seguito.

Il legame con l’Italia: Vittur, Sartori e Schiavone

Con Mark Carruthers la collaborazione va più che bene, ma facendo base a Kirchberg diventa scomodo compiere costantemente quel tragitto per la famiglia. All’età di 13 anni, quindi, Lilli Tagger si trova di fronte a un bivio: andare da Patrick Mouratoglou – con cui aveva un contratto pronto – o tentare la fortuna in Italia, senza però avere in mano niente? Il fratello Ben aveva notato un giovane di belle speranze nel torneo di Vienna, un certo Jannik Sinner, e nasce così il contatto con Alex Vittur, manager dell’altoatesino. Quest’ultimo consiglia a Stephane e Sabine di scegliere la pista italiana e così nel 2021 la ragazza prodigio saltuariamente frequenta l’accademia di Massimo Sartori a Vicenza.

L’ex coach di Andreas Seppi ne intuisce subito le potenzialità e, anche quando si accorge che non c’è una struttura di accoglienza nelle vicinanze, la accoglie a casa sua approfittando delle origini altoatesine della madre e, quindi, della conoscenza del tedesco. Quanto Massimo Sartori fa un passo indietro, mettendo in primo piano la famiglia, Stephane Tagger e la moglie Sabine vorrebbero mandarla in Germania all’accademia di Michael Geserer (che aveva un passato da allenatore di Julia Goerges e Petra Martic), ma Alex Vittur consiglia loro – l’1 novembre 2023 – di trascorrere del tempo con Francesca Schiavone.

Lilli Tagger e il successo al Roland Garros juniores

Quei pochi giorni diventano settimane, poi mesi e da quasi tre anni Francesca Schiavone è l’allenatrice di Lilli Tagger. Sotto la sua ala non solo la classe 2008 impara sempre meglio l’italiano, già praticato nel periodo a Vicenza con Massimo Sartori, ma sublima soprattutto la tecnica del rovescio a una mano. Proprio la ‘Leonessa’, infatti, è stata l’ultima vincitrice Slam – al Roland Garros 2010 – con quella caratteristica tecnica, che al femminile è ancor più rara. I primi segnali della collaborazione proficua arrivano a stretto giro di posta con la prima finale ITF in doppio, cui fa seguito anche il primo titolo – sempre allo stesso livello – nella specialità a coppie.

Pian piano comincia a togliersi importanti soddisfazioni anche in singolare, fino all’apice rappresentato dal successo al Roland Garros 2025 nella categoria juniores, dove annienta in 6-2 6-0 Hannah Klugman e diventa la prima rappresentante dell’Austria, dai tempi di Dominic Thiem, a laurearsi campionessa a quel livello. Quella vittoria, unita a tanti altri segnali incoraggianti, le valgono la wild card per il Jiangxi Open 2025 di Jiujiang. E all’esordio assoluto a livello WTA, l’allora 17enne di Lienz si spinge fino alla finale battendo – nell’ordine – Chenting Zhu, Elisabetta Cocciaretto, Tamara Korpatsch e Viktorija Golubic, arrendendosi solamente ad Anna Blinkova.

Il doppio con Sara Errani e il primo titolo WTA

Il suo 2025 finisce lì, mentre il 2026 non inizia sotto i migliori auspici. All’ASB Classic di Auckland e all’Australian Open si ferma a un passo dal tabellone principale, ma ci mette poco a rifarsi. Già tra BNP Paribas Open di Indian Wells e Miami Open conquista i primi successi a livello ‘1000’ della carriera – sempre ‘aiutata’ da una wild card – superando all’esordio Varvara Gracheva ed Ella Seidel e arrendendosi poi a Maria Sakkari ed Ekaterina Alexandrova.

In casa, al torneo di Linz, si spinge fino ai quarti ma si arrende nel derby con Anastasia Potapova. Inizia dunque un periodo non esaltante dove esce al primo turno tra Rouen, Roma ed Eastbourne e rimanda la prima affermazione in uno Slam, uscendo al debutto sia al Roland Garros che a Wimbledon. A Parigi, va detto, ha la possibilità di condividere il campo con Sara Errani in doppio, approfittando del forfait di Jasmine Paolini, e di continuare a coltivare il proprio legame con l’Italia.

Un periodo che, però, fa da preludio alla pagina di storia scritta da Lilli Tagger. Al Vanda Pharmaceuticals Athens Open 2026 di Atene si ferma agli ottavi contro Sara Bejlek, mentre al Livesport Prague Open 2026 di Praga, come detto, ha conquistato il primo titolo della carriera. Per lungo tempo si ricorderà le avversarie battute – Xinyu Gao, Mai Hontama, la stessa Bejlek, Barbora Krejcikova e Daria Snigur – ma questo è solo l’inizio della sua storia. E chissà che non possa, prima o poi, riportare sul tetto del mondo il rovescio a una mano della sua mentore Francesca Schiavone. Solo il tempo ci darà ragione o torto. Nel frattempo, però, godiamoci il talento di questa ragazza.