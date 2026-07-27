Classifica WTA: best ranking per Tagger, Snigur e Korpatsch

Anche questa settimana le prime venti posizioni del ranking rimangono invariate. Le novità arrivano invece alle spalle della migliori. I risultati del WTA 250 Livesport Prague Open e dell’MSC Hamburg Ladies Open, infatti, hanno prodotto movimenti consistenti nella top50, favorendo diverse giocatrici protagoniste dei due tornei che segnano quest’oggi numerosi best ranking. Tra le protagoniste della settimana c’è Lilli Tagger. Grazie al titolo conquistato a Praga, l’austriaca guadagna 29 posizioni, sale al n.45 del ranking e fa il suo ingresso per la prima volta in carriera nella top50. Anche la finalista Daria Snigur può essere contenta dell’ottimo torneo disputato nella capitale ceca. Con un balzo di undici posizioni, infatti, conquista il nuovo best ranking al n.43, entrando anch’essa tra le prime cinquanta del mondo. Subito dietro a Tagger e Snigur, Tamara Korpatsch capitalizza il successo di Amburgo con un progresso di 35 posti che la porta al n.46, mentre più indietro, la finalista in terra tedesca, Anna Bondar risale di venti posizioni fino al n.77, ancora lontana dalla posizione n.50 che per il momento resta il miglior piazzamento raggiunto. Fuori dalla top100, segnaliamo i tre posti in più guadagnati dalla vincitrice del 37° Palermo Ladies Open, Francesca Jones (n.110). Sul fronte opposto, diverse giocatrici pagano i punti in scadenza o risultati inferiori rispetto a dodici mesi fa. Leylah Fernandez perde nove posizioni e scivola al n.34 dopo l’uscita dei punti del titolo conquistato al Mubadala Citi DC Open 2025 di Washington. Arretra anche Emma Raducanu, semifinalista a Washington un anno fa, che lascia per strada dodici posti e scende al n.49. Più pesanti le flessioni di Magda Linette (-14, n.65), Caty McNally (-20, n.73), e Taylor Townsend, che esce dalla top100 precipitando al n.105 con un saldo negativo di 22 posizioni.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|18
|8550
|2
|0
|Elena Rybakina
|21
|8056
|3
|0
|Jessica Pegula
|18
|6300
|4
|0
|Coco Gauff
|18
|5649
|5
|0
|Mirra Andreeva
|20
|5293
|6
|0
|Karolina Muchova
|20
|5168
|7
|0
|Linda Noskova
|21
|5016
|8
|0
|Iga Swiatek
|19
|4539
|9
|0
|Amanda Anisimova
|15
|4353
|10
|0
|Elina Svitolina
|16
|4351
|11
|0
|Marta Kostyuk
|16
|3925
|12
|0
|Victoria Mboko
|21
|3520
|13
|0
|Naomi Osaka
|17
|3086
|14
|0
|Belinda Bencic
|18
|2845
|15
|0
|Jasmine Paolini
|19
|2783
|16
|0
|Iva Jovic
|23
|2636
|17
|0
|Sorana Cirstea
|24
|2502
|18
|0
|Diana Shnaider
|24
|2458
|19
|0
|Ekaterina Alexandrova
|27
|2301
|20
|0
|Anna Kalinskaya
|21
|2007
|21
|+1
|Maja Chwalinska
|19
|1975
|22
|+1
|Madison Keys
|20
|1964
|23
|+1
|Elise Mertens
|22
|1948
|24
|-3
|Marie Bouzkova
|25
|1829
|25
|+1
|Barbora Krejcikova
|20
|1776
|26
|+1
|Emma Navarro
|25
|1674
|27
|+1
|Anastasia Potapova
|20
|1667
|28
|+1
|Alexandra Eala
|30
|1666
|29
|+2
|Jelena Ostapenko
|21
|1592
|30
|0
|Clara Tauson
|24
|1564
|31
|+1
|Ann Li
|27
|1541
|32
|+2
|Hailey Baptiste
|21
|1372
|33
|0
|Maria Sakkari
|24
|1355
|34
|-9
|Leylah Fernandez
|28
|1344
|35
|+1
|Donna Vekic
|23
|1326
|36
|-1
|Katerina Siniakova
|19
|1285
|37
|+1
|Janice Tjen
|28
|1282
|38
|+2
|Sara Bejlek
|25
|1269
|39
|+2
|Jaqueline Cristian
|25
|1256
|40
|+2
|Cristina Bucsa
|23
|1244
|41
|+3
|Nikola Bartunkova
|22
|1231
|42
|-3
|Xinyu Wang
|25
|1193
|43
|+11
|Daria Snigur
|25
|1172
|44
|+1
|Oleksandra Oliynykova
|30
|1171
|45
|+29
|Lilli Tagger
|23
|1160
|46
|+35
|Tamara Korpatsch
|33
|1134
|47
|-1
|Mccartney Kessler
|26
|1125
|48
|-5
|Magdalena Frech
|22
|1120
|49
|-12
|Emma Raducanu
|18
|1105
|50
|+5
|Mayar Sherif
|29
|1105
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Pochi cambiamenti anche nella classifica delle italiane. Jasmine Paolini si conferma al n.15 mentre Elisabetta Cocciaretto perde due posizioni e scende al n.71. Lucia Bronzetti, invece, guadagna tre posti risale al n.117. I movimenti più significativi arrivano però dalle posizioni più arretrate, dove i risultati ottenuti a Cordenons hanno premiato due protagoniste del torneo. Nuria Brancaccio, finalista, compie il salto più importante tra le azzurre della settimana. La napoletana, infatti, guadagna 22 posizioni e sale al n.167. Anche Martina Trevisan beneficia del cammino fino alla semifinale nel torneo friulano, recuperando 21 posti e portandosi al n.318.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|15
|0
|Jasmine Paolini
|19
|2783
|71
|-2
|Elisabetta Cocciaretto
|22
|967
|118
|+2
|Lucia Bronzetti
|34
|660
|129
|0
|Lisa Pigato
|27
|588
|144
|-2
|Lucrezia Stefanini
|28
|539
|151
|-3
|Tyra Caterina Grant
|17
|514
|167
|+22
|Nuria Brancaccio
|29
|455
|210
|+11
|Jennifer Ruggeri
|24
|365
|276
|+4
|Federica Urgesi
|27
|263
|284
|-3
|Aurora Zantedeschi
|22
|248
|290
|+10
|Samira De Stefano
|25
|240
|309
|0
|Noemi Basiletti
|27
|223
|318
|+21
|Martina Trevisan
|27
|215
|325
|+6
|Jessica Pieri
|27
|209
|326
|-7
|Deborah Chiesa
|22
|209
|334
|+2
|Giorgia Pedone
|25
|198
|340
|+8
|Martina Colmegna
|23
|193
|341
|+14
|Dalila Spiteri
|26
|193
|358
|+21
|Miriana Tona
|22
|178
|363
|+16
|Francesca Pace
|17
|174
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, anche questa settimana sale di un posto Lilli Tagger (n.6). Ne perde uno, invece, Alina Korneeva (n.9), che paga le 14 posizioni lasciate per strada in classifica generale con la scadenza dei punti della finale dell’ITF di Figueira da Foz disputato un anno fa.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|5
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|12
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|16
|4
|0
|Sara Bejlek
|2006
|38
|5
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|41
|6
|+1
|Lilli Tagger
|2008
|45
|7
|-1
|Tereza Valentova
|2007
|64
|8
|+1
|Maya Joint
|2006
|76
|9
|-1
|Alina Korneeva
|2007
|89
|10
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|103
LA RACE TO THE WTA FINALS
Nella Race sono tutte stabili le posizioni delle prime venti. Anche le italiane nella top50 mantengono la posizione di una settimana fa: Jasmine Paolini è al n.27, mentre Elisabetta Cocciaretto al n.45.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Mirra Andreeva
|14
|4999
|2
|0
|Aryna Sabalenka
|11
|4945
|3
|0
|Elena Rybakina
|13
|4627
|4
|0
|Karolina Muchova
|13
|4270
|5
|0
|Elina Svitolina
|13
|4116
|6
|0
|Jessica Pegula
|12
|3950
|7
|0
|Linda Noskova
|13
|3674
|8
|0
|Coco Gauff
|12
|3484
|9
|0
|Marta Kostyuk
|11
|3275
|10
|0
|Victoria Mboko
|14
|2393
|11
|0
|Sorana Cirstea
|16
|2045
|12
|0
|Iga Swiatek
|12
|1954
|13
|0
|Iva Jovic
|15
|1862
|14
|0
|Belinda Bencic
|11
|1852
|15
|0
|Diana Shnaider
|15
|1685
|16
|0
|Madison Keys
|14
|1684
|17
|0
|Elise Mertens
|14
|1600
|18
|0
|Naomi Osaka
|11
|1527
|19
|0
|Amanda Anisimova
|9
|1498
|20
|0
|Anna Kalinskaya
|15
|1490
|27
|0
|Jasmine Paolini
|13
|1194
|45
|0
|Elisabetta Cocciaretto
|15
|824