Ranking

Classifica WTA: best ranking per Tagger, Snigur e Korpatsch

In grossa difficoltà Leylah Fernandez ed Emma Raducanu, alle quali scadevano questa settimana i punti conquistati un anno fa al WTA500 di Washington

Di Claudio Gilardelli
9 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Lilli Tagger - Praga 2026 (foto Instagram @livesportpragueopen)

Anche questa settimana le prime venti posizioni del ranking rimangono invariate. Le novità arrivano invece alle spalle della migliori. I risultati del WTA 250 Livesport Prague Open e dell’MSC Hamburg Ladies Open, infatti, hanno prodotto movimenti consistenti nella top50, favorendo diverse giocatrici protagoniste dei due tornei che segnano quest’oggi numerosi best ranking. Tra le protagoniste della settimana c’è Lilli Tagger. Grazie al titolo conquistato a Praga, l’austriaca guadagna 29 posizioni, sale al n.45 del ranking e fa il suo ingresso per la prima volta in carriera nella top50. Anche la finalista Daria Snigur può essere contenta dell’ottimo torneo disputato nella capitale ceca. Con un balzo di undici posizioni, infatti, conquista il nuovo best ranking al n.43, entrando anch’essa tra le prime cinquanta del mondo. Subito dietro a Tagger e Snigur, Tamara Korpatsch capitalizza il successo di Amburgo con un progresso di 35 posti che la porta al n.46, mentre più indietro, la finalista in terra tedesca, Anna Bondar risale di venti posizioni fino al n.77, ancora lontana dalla posizione n.50 che per il momento resta il miglior piazzamento raggiunto. Fuori dalla top100, segnaliamo i tre posti in più guadagnati dalla vincitrice del 37° Palermo Ladies Open, Francesca Jones (n.110). Sul fronte opposto, diverse giocatrici pagano i punti in scadenza o risultati inferiori rispetto a dodici mesi fa. Leylah Fernandez perde nove posizioni e scivola al n.34 dopo l’uscita dei punti del titolo conquistato al Mubadala Citi DC Open 2025 di Washington. Arretra anche Emma Raducanu, semifinalista a Washington un anno fa, che lascia per strada dodici posti e scende al n.49. Più pesanti le flessioni di Magda Linette (-14, n.65), Caty McNally (-20, n.73), e Taylor Townsend, che esce dalla top100 precipitando al n.105 con un saldo negativo di 22 posizioni.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka188550
20Elena Rybakina218056
30Jessica Pegula186300
40Coco Gauff185649
50Mirra Andreeva205293
60Karolina Muchova205168
70Linda Noskova215016
80Iga Swiatek194539
90Amanda Anisimova154353
100Elina Svitolina164351
110Marta Kostyuk163925
120Victoria Mboko213520
130Naomi Osaka173086
140Belinda Bencic182845
150Jasmine Paolini192783
160Iva Jovic232636
170Sorana Cirstea242502
180Diana Shnaider242458
190Ekaterina Alexandrova272301
200Anna Kalinskaya212007
21+1Maja Chwalinska191975
22+1Madison Keys201964
23+1Elise Mertens221948
24-3Marie Bouzkova251829
25+1Barbora Krejcikova201776
26+1Emma Navarro251674
27+1Anastasia Potapova201667
28+1Alexandra Eala301666
29+2Jelena Ostapenko211592
300Clara Tauson241564
31+1Ann Li271541
32+2Hailey Baptiste211372
330Maria Sakkari241355
34-9Leylah Fernandez281344
35+1Donna Vekic231326
36-1Katerina Siniakova191285
37+1Janice Tjen281282
38+2Sara Bejlek251269
39+2Jaqueline Cristian251256
40+2Cristina Bucsa231244
41+3Nikola Bartunkova221231
42-3Xinyu Wang251193
43+11Daria Snigur251172
44+1Oleksandra Oliynykova301171
45+29Lilli Tagger231160
46+35Tamara Korpatsch331134
47-1Mccartney Kessler261125
48-5Magdalena Frech221120
49-12Emma Raducanu181105
50+5Mayar Sherif291105

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Pochi cambiamenti anche nella classifica delle italiane. Jasmine Paolini si conferma al n.15 mentre Elisabetta Cocciaretto perde due posizioni e scende al n.71. Lucia Bronzetti, invece, guadagna tre posti risale al n.117. I movimenti più significativi arrivano però dalle posizioni più arretrate, dove i risultati ottenuti a Cordenons hanno premiato due protagoniste del torneo. Nuria Brancaccio, finalista, compie il salto più importante tra le azzurre della settimana. La napoletana, infatti, guadagna 22 posizioni e sale al n.167. Anche Martina Trevisan beneficia del cammino fino alla semifinale nel torneo friulano, recuperando 21 posti e portandosi al n.318.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
150Jasmine Paolini192783
71-2Elisabetta Cocciaretto22967
118+2Lucia Bronzetti34660
1290Lisa Pigato27588
144-2Lucrezia Stefanini28539
151-3Tyra Caterina Grant17514
167+22Nuria Brancaccio29455
210+11Jennifer Ruggeri24365
276+4Federica Urgesi27263
284-3Aurora Zantedeschi22248
290+10Samira De Stefano25240
3090Noemi Basiletti27223
318+21Martina Trevisan27215
325+6Jessica Pieri27209
326-7Deborah Chiesa22209
334+2Giorgia Pedone25198
340+8Martina Colmegna23193
341+14Dalila Spiteri26193
358+21Miriana Tona22178
363+16Francesca Pace17174

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, anche questa settimana sale di un posto Lilli Tagger (n.6). Ne perde uno, invece, Alina Korneeva (n.9), che paga le 14 posizioni lasciate per strada in classifica generale con la scadenza dei punti della finale dell’ITF di Figueira da Foz disputato un anno fa.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20075
20Victoria Mboko200612
30Iva Jovic200716
40Sara Bejlek200638
50Nikola Bartunkova200641
6+1Lilli Tagger200845
7-1Tereza Valentova200764
8+1Maya Joint200676
9-1Alina Korneeva200789
100Kaitlin Quevedo2006103

LA RACE TO THE WTA FINALS

Nella Race sono tutte stabili le posizioni delle prime venti. Anche le italiane nella top50 mantengono la posizione di una settimana fa: Jasmine Paolini è al n.27, mentre Elisabetta Cocciaretto al n.45.

PosizioneVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Mirra Andreeva144999
20Aryna Sabalenka114945
30Elena Rybakina134627
40Karolina Muchova134270
50Elina Svitolina134116
60Jessica Pegula123950
70Linda Noskova133674
80Coco Gauff123484
90Marta Kostyuk113275
100Victoria Mboko142393
110Sorana Cirstea162045
120Iga Swiatek121954
130Iva Jovic151862
140Belinda Bencic111852
150Diana Shnaider151685
160Madison Keys141684
170Elise Mertens141600
180Naomi Osaka111527
190Amanda Anisimova91498
200Anna Kalinskaya151490
270Jasmine Paolini131194
450Elisabetta Cocciaretto15824
Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Cruz Hewitt - ATP Washington 2026 (@ X Mubadala DC Open)
Cruz Hewitt, che fortuna! Si qualifica al primo tabellone ATP grazie a … due ritiri
ATP
Lilli Tagger - WTA Praga 2026 (@ Instagram WTA)
Chi è Lilli Tagger: allenata da Schiavone, seguita dal manager di Sinner e convertita al rovescio a una mano
Personaggi
Vagnozzi: “Sinner mi disse cosa voleva al primo colloquio. I crolli? Dobbiamo conviverci”
Interviste
Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (x @Wimbledon)
Ranking ATP: Sinner rimane lontano per tutti. Risalgono Djokovic e Medvedev, scende Darderi
Ranking