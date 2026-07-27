Classifica WTA: best ranking per Tagger, Snigur e Korpatsch

Anche questa settimana le prime venti posizioni del ranking rimangono invariate. Le novità arrivano invece alle spalle della migliori. I risultati del WTA 250 Livesport Prague Open e dell’MSC Hamburg Ladies Open, infatti, hanno prodotto movimenti consistenti nella top50, favorendo diverse giocatrici protagoniste dei due tornei che segnano quest’oggi numerosi best ranking. Tra le protagoniste della settimana c’è Lilli Tagger. Grazie al titolo conquistato a Praga, l’austriaca guadagna 29 posizioni, sale al n.45 del ranking e fa il suo ingresso per la prima volta in carriera nella top50. Anche la finalista Daria Snigur può essere contenta dell’ottimo torneo disputato nella capitale ceca. Con un balzo di undici posizioni, infatti, conquista il nuovo best ranking al n.43, entrando anch’essa tra le prime cinquanta del mondo. Subito dietro a Tagger e Snigur, Tamara Korpatsch capitalizza il successo di Amburgo con un progresso di 35 posti che la porta al n.46, mentre più indietro, la finalista in terra tedesca, Anna Bondar risale di venti posizioni fino al n.77, ancora lontana dalla posizione n.50 che per il momento resta il miglior piazzamento raggiunto. Fuori dalla top100, segnaliamo i tre posti in più guadagnati dalla vincitrice del 37° Palermo Ladies Open, Francesca Jones (n.110). Sul fronte opposto, diverse giocatrici pagano i punti in scadenza o risultati inferiori rispetto a dodici mesi fa. Leylah Fernandez perde nove posizioni e scivola al n.34 dopo l’uscita dei punti del titolo conquistato al Mubadala Citi DC Open 2025 di Washington. Arretra anche Emma Raducanu, semifinalista a Washington un anno fa, che lascia per strada dodici posti e scende al n.49. Più pesanti le flessioni di Magda Linette (-14, n.65), Caty McNally (-20, n.73), e Taylor Townsend, che esce dalla top100 precipitando al n.105 con un saldo negativo di 22 posizioni.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 18 8550 2 0 Elena Rybakina 21 8056 3 0 Jessica Pegula 18 6300 4 0 Coco Gauff 18 5649 5 0 Mirra Andreeva 20 5293 6 0 Karolina Muchova 20 5168 7 0 Linda Noskova 21 5016 8 0 Iga Swiatek 19 4539 9 0 Amanda Anisimova 15 4353 10 0 Elina Svitolina 16 4351 11 0 Marta Kostyuk 16 3925 12 0 Victoria Mboko 21 3520 13 0 Naomi Osaka 17 3086 14 0 Belinda Bencic 18 2845 15 0 Jasmine Paolini 19 2783 16 0 Iva Jovic 23 2636 17 0 Sorana Cirstea 24 2502 18 0 Diana Shnaider 24 2458 19 0 Ekaterina Alexandrova 27 2301 20 0 Anna Kalinskaya 21 2007 21 +1 Maja Chwalinska 19 1975 22 +1 Madison Keys 20 1964 23 +1 Elise Mertens 22 1948 24 -3 Marie Bouzkova 25 1829 25 +1 Barbora Krejcikova 20 1776 26 +1 Emma Navarro 25 1674 27 +1 Anastasia Potapova 20 1667 28 +1 Alexandra Eala 30 1666 29 +2 Jelena Ostapenko 21 1592 30 0 Clara Tauson 24 1564 31 +1 Ann Li 27 1541 32 +2 Hailey Baptiste 21 1372 33 0 Maria Sakkari 24 1355 34 -9 Leylah Fernandez 28 1344 35 +1 Donna Vekic 23 1326 36 -1 Katerina Siniakova 19 1285 37 +1 Janice Tjen 28 1282 38 +2 Sara Bejlek 25 1269 39 +2 Jaqueline Cristian 25 1256 40 +2 Cristina Bucsa 23 1244 41 +3 Nikola Bartunkova 22 1231 42 -3 Xinyu Wang 25 1193 43 +11 Daria Snigur 25 1172 44 +1 Oleksandra Oliynykova 30 1171 45 +29 Lilli Tagger 23 1160 46 +35 Tamara Korpatsch 33 1134 47 -1 Mccartney Kessler 26 1125 48 -5 Magdalena Frech 22 1120 49 -12 Emma Raducanu 18 1105 50 +5 Mayar Sherif 29 1105

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Pochi cambiamenti anche nella classifica delle italiane. Jasmine Paolini si conferma al n.15 mentre Elisabetta Cocciaretto perde due posizioni e scende al n.71. Lucia Bronzetti, invece, guadagna tre posti risale al n.117. I movimenti più significativi arrivano però dalle posizioni più arretrate, dove i risultati ottenuti a Cordenons hanno premiato due protagoniste del torneo. Nuria Brancaccio, finalista, compie il salto più importante tra le azzurre della settimana. La napoletana, infatti, guadagna 22 posizioni e sale al n.167. Anche Martina Trevisan beneficia del cammino fino alla semifinale nel torneo friulano, recuperando 21 posti e portandosi al n.318.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 15 0 Jasmine Paolini 19 2783 71 -2 Elisabetta Cocciaretto 22 967 118 +2 Lucia Bronzetti 34 660 129 0 Lisa Pigato 27 588 144 -2 Lucrezia Stefanini 28 539 151 -3 Tyra Caterina Grant 17 514 167 +22 Nuria Brancaccio 29 455 210 +11 Jennifer Ruggeri 24 365 276 +4 Federica Urgesi 27 263 284 -3 Aurora Zantedeschi 22 248 290 +10 Samira De Stefano 25 240 309 0 Noemi Basiletti 27 223 318 +21 Martina Trevisan 27 215 325 +6 Jessica Pieri 27 209 326 -7 Deborah Chiesa 22 209 334 +2 Giorgia Pedone 25 198 340 +8 Martina Colmegna 23 193 341 +14 Dalila Spiteri 26 193 358 +21 Miriana Tona 22 178 363 +16 Francesca Pace 17 174

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, anche questa settimana sale di un posto Lilli Tagger (n.6). Ne perde uno, invece, Alina Korneeva (n.9), che paga le 14 posizioni lasciate per strada in classifica generale con la scadenza dei punti della finale dell’ITF di Figueira da Foz disputato un anno fa.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 5 2 0 Victoria Mboko 2006 12 3 0 Iva Jovic 2007 16 4 0 Sara Bejlek 2006 38 5 0 Nikola Bartunkova 2006 41 6 +1 Lilli Tagger 2008 45 7 -1 Tereza Valentova 2007 64 8 +1 Maya Joint 2006 76 9 -1 Alina Korneeva 2007 89 10 0 Kaitlin Quevedo 2006 103

LA RACE TO THE WTA FINALS

Nella Race sono tutte stabili le posizioni delle prime venti. Anche le italiane nella top50 mantengono la posizione di una settimana fa: Jasmine Paolini è al n.27, mentre Elisabetta Cocciaretto al n.45.