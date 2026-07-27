Cruz Hewitt, che fortuna! Si qualifica al primo tabellone ATP grazie a … due ritiri

Dopo mesi, forse anni di pressioni ingiustificate, Cruz Hewitt si sta finalmente ritagliando il proprio spazio nel mondo del tennis. Da quel 19 gennaio 2023, quando nelle qualificazioni dell’Australian Open pagava dazio a Adhithya Ganesan facendosi conoscere per la prima volta al pubblico, gli organi di stampa e i mass media lo hanno investito del peso di essere il figlio di Lleyton, ex n. 1 del mondo. Per carità, non è che si possa far finta di niente, ma il ragazzo al tempo aveva appena compiuto 14 anni (essendo nato l’11 dicembre 2008). Da quel momento si è avuta la sensazione che dovesse sempre modificare qualcosa, forse anche da parte di chi scrive, senza considerare l’età e le poche occasioni per mettersi in mostra.

In quest’ultimo periodo, però, Cruz Hewitt si sta togliendo soddisfazioni importanti. Dopo aver raggiunto la finale di Wimbledon 2026 nella categoria juniores, arrendendosi a Jordan Lee, ha infatti raggiunto il primo main draw in un torneo ATP al Mubadala Citi DC Open 2026 di Washington. A fare notizia oltre al traguardo, è il modo in cui è arrivato. Al primo turno delle qualificazioni, infatti, Dusan Lajovic si è ritirato sotto 5-2, mentre nell’incontro decisivo Zachary Svajda – testa di serie n. 1 – ha alzato bandiera bianca sull’ 1-6 7-6³ 2-0 (salvo poi essere ripescato come lucky loser, un mistero).

Al debutto Cruz se la vedrà con Marcos Giron, altro tennista proveniente dalle ‘quali’, per rimanere quanto più a lungo possibile in un tabellone che vede contemporaneamente la presenza di Martin Damm jr. e Ben Shelton. Nulla di strano, se non che si ripete quanto accaduto all’Australian Open 1997, quando c’erano tutti insieme i loro padri Lleyton Hewitt, Martin Damm e Bryan Shelton.