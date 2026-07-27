Ranking ATP: Sinner rimane lontano per tutti. Risalgono Djokovic e Medvedev, scende Darderi

Come ogni lunedì, al di là di quelli inseriti nelle settimane dei Masters 1000 lunghi e degli Slam, è tempo di dare uno sguardo al ranking ATP. Anche lunedì 27 luglio Jannik Sinner si è svegliato consapevole di essere in vetta alla graduatoria mondiale e soprattutto di non poter essere ripreso a stretto giro di posta da Alexander Zverev, ancora distante 4970 punti. Tantomeno Carlos Alcaraz può impensierirlo, alla luce della sua assenza che comprenderà anche il National Bank Open 2026 presented by Rogers di Montreal. In questo modo l’altoatesino si issa a quota 82 settimane al n. 1, guardando nello specchietto retrovisore Lleyton Hewitt allontanarsi sempre di più e puntando dritto ad Andre Agassi (101).

L’assenza di tanti big nell’ultima settimana, dedicata a tornei di livello ‘250’, ha fatto sì che siano pochi i movimenti in top 10. Novak Djokovic, senza scendere in campo, ritorna al n. 5 approfittando delle due posizioni perse da Ben Shelton (n. 8) e di quella lasciata per strada da Alex de Minaur (n. 7) che difendevano rispettivamente semifinale e titolo al Mubadala Citi DC Open di Washington, torneo che nel 2025 si svolse nella settimana 21-27 luglio. Per trovare altri spostamenti bisogna scendere oltre i primi 15: Frances Tiafoe cala al n. 19 e le due caselle liberate vengono rimpiazzate da Jakub Mensik e Valentin Vacherot. Al 20° posto si rivede Francisco Cerundolo.

Il ranking ATP aggiornato

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Jannik Sinner Italia 13450 2 Alexander Zverev Germania 8480 3 Carlos Alcaraz Spagna 8160 4 Felix Auger-Aliassime Canada 4740 5 Novak Djokovic Serbia 3760 + 2 6 Alex de Minaur Australia 3660 – 1 7 Daniil Medvedev Russia 3620 + 1 8 Ben Shelton Stati Uniti 3580 – 2 9 Flavio Cobolli Italia 3420 10 Taylor Fritz Stati Uniti 3300 11 Alexander Bublik Kazakistan 2525 12 Jiri Lehecka Cechia 2470 13 Casper Ruud Norvegia 2435 14 Andrey Rublev Russia 2420 15 Lorenzo Musetti Italia 2315 16 Learner Tien Stati Uniti 2245 17 Jakub Mensik Cechia 2205 + 1 18 Valentin Vacherot Monaco 2188 + 1 19 Frances Tiafoe Stati Uniti 2180 – 2 20 Francisco Cerundolo Argentina 2060 + 2

Darderi scende ancora, Cobolli e Musetti stabili

Detto di Jannik Sinner e della sua 82^ settimana al n. 1 del mondo, gli altri italiani in top 20 rimangono stabili. Non si schioda dal n. 9 Flavio Cobolli, che rispetto a qualche mese fa si è scambiato i ruoli con Lorenzo Musetti (n. 15). Perde ancora terreno, invece, Luciano Darderi: il nativo di Villa Gesell 12 mesi fa aveva vissuto un periodo particolarmente remunerativo e sta pagando dazio non essendo riuscito a riconfermarsi. La formichina Matteo Berrettini continua ad approfittare dei crolli altrui per guadagnare ancora un piazzamento e riavvicinarsi ai primi 30 (n. 41). Infine nelle retrovie si segnalano il – 20 di Francesco Passaro e il – 11 di Giulio Zeppieri.

Il ranking degli italiani

Posizione Giocatore Punti Variazione 1 Jannik Sinner 13450 9 Flavio Cobolli 3420 15 Lorenzo Musetti 2315 23 Luciano Darderi 1975 – 2 35 Matteo Arnaldi 1349 – 2 41 Matteo Berrettini 1075 + 1 80 Lorenzo Sonego 758 – 3 81 Mattia Bellucci 751 – 2 137 Andrea Pellegrino 446 + 1 142 Stefano Travaglia 429 + 1 149 Francesco Maestrelli 391 165 Luca Nardi 346 – 1 174 Marco Cecchinato 330 – 1 181 Federico Cinà 318 +3 198 Gianluca Cadenasso 289 – 2 201 Lorenzo Giustino 283 215 Andrea Guerrieri 261 – 2 220 Francesco Passaro 258 – 20 229 Stefano Napolitano 245 231 Giulio Zeppieri 243 – 11

I best ranking della settimana

La maggior parte dei best ranking della settimana sono frutto di quanto andato in scena al Millennium Estoril Open 2026. La finale raggiunta vale ad Alexander Blockx il n. 32 del ranking ATP, mentre il primo titolo in carriera permette a Luca Van Assche di issarsi al n. 48. Buon balzo anche per il padrone di casa Jaime Faria, che si attesta alla 77^ posizione della graduatoria mondiale.