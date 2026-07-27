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Ranking ATP: Sinner rimane lontano per tutti. Risalgono Djokovic e Medvedev, scende Darderi

L'assenza di tanti big nell'ultima settimana favorisce il dominio perpetrato da Jannik Sinner in vetta al ranking ATP. Scendono Ben Shelton e Alex de Minaur

Di Fabio Barera
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Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (x @Wimbledon)
Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (x @Wimbledon)

Come ogni lunedì, al di là di quelli inseriti nelle settimane dei Masters 1000 lunghi e degli Slam, è tempo di dare uno sguardo al ranking ATP. Anche lunedì 27 luglio Jannik Sinner si è svegliato consapevole di essere in vetta alla graduatoria mondiale e soprattutto di non poter essere ripreso a stretto giro di posta da Alexander Zverev, ancora distante 4970 punti. Tantomeno Carlos Alcaraz può impensierirlo, alla luce della sua assenza che comprenderà anche il National Bank Open 2026 presented by Rogers di Montreal. In questo modo l’altoatesino si issa a quota 82 settimane al n. 1, guardando nello specchietto retrovisore Lleyton Hewitt allontanarsi sempre di più e puntando dritto ad Andre Agassi (101).

Sezioni
Il ranking ATP aggiornatoDarderi scende ancora, Cobolli e Musetti stabiliIl ranking degli italianiI best ranking della settimana

L’assenza di tanti big nell’ultima settimana, dedicata a tornei di livello ‘250’, ha fatto sì che siano pochi i movimenti in top 10. Novak Djokovic, senza scendere in campo, ritorna al n. 5 approfittando delle due posizioni perse da Ben Shelton (n. 8) e di quella lasciata per strada da Alex de Minaur (n. 7) che difendevano rispettivamente semifinale e titolo al Mubadala Citi DC Open di Washington, torneo che nel 2025 si svolse nella settimana 21-27 luglio. Per trovare altri spostamenti bisogna scendere oltre i primi 15: Frances Tiafoe cala al n. 19 e le due caselle liberate vengono rimpiazzate da Jakub Mensik e Valentin Vacherot. Al 20° posto si rivede Francisco Cerundolo.

Il ranking ATP aggiornato

PosizioneGiocatoreNazionalitàPuntiVariazione
1Jannik SinnerItalia13450
2Alexander ZverevGermania8480
3Carlos AlcarazSpagna8160
4Felix Auger-AliassimeCanada4740
5Novak DjokovicSerbia3760+ 2
6Alex de MinaurAustralia3660– 1
7Daniil MedvedevRussia3620+ 1
8Ben SheltonStati Uniti3580– 2
9Flavio CobolliItalia3420
10Taylor FritzStati Uniti3300
11Alexander BublikKazakistan2525
12Jiri LeheckaCechia2470
13Casper RuudNorvegia2435
14Andrey RublevRussia2420
15Lorenzo MusettiItalia2315
16Learner TienStati Uniti2245
17Jakub MensikCechia2205+ 1
18Valentin VacherotMonaco2188+ 1
19Frances TiafoeStati Uniti2180– 2
20Francisco CerundoloArgentina2060+ 2

Darderi scende ancora, Cobolli e Musetti stabili

Detto di Jannik Sinner e della sua 82^ settimana al n. 1 del mondo, gli altri italiani in top 20 rimangono stabili. Non si schioda dal n. 9 Flavio Cobolli, che rispetto a qualche mese fa si è scambiato i ruoli con Lorenzo Musetti (n. 15). Perde ancora terreno, invece, Luciano Darderi: il nativo di Villa Gesell 12 mesi fa aveva vissuto un periodo particolarmente remunerativo e sta pagando dazio non essendo riuscito a riconfermarsi. La formichina Matteo Berrettini continua ad approfittare dei crolli altrui per guadagnare ancora un piazzamento e riavvicinarsi ai primi 30 (n. 41). Infine nelle retrovie si segnalano il – 20 di Francesco Passaro e il – 11 di Giulio Zeppieri.

Il ranking degli italiani

PosizioneGiocatorePuntiVariazione
1Jannik Sinner13450
9Flavio Cobolli3420
15Lorenzo Musetti2315
23Luciano Darderi1975– 2
35Matteo Arnaldi1349– 2
41Matteo Berrettini1075+ 1
80Lorenzo Sonego758– 3
81Mattia Bellucci751– 2
137Andrea Pellegrino446+ 1
142Stefano Travaglia429+ 1
149Francesco Maestrelli391
165Luca Nardi346– 1
174Marco Cecchinato330– 1
181Federico Cinà318+3
198Gianluca Cadenasso289– 2
201Lorenzo Giustino283
215Andrea Guerrieri261– 2
220Francesco Passaro258– 20
229Stefano Napolitano245
231Giulio Zeppieri243– 11

I best ranking della settimana

La maggior parte dei best ranking della settimana sono frutto di quanto andato in scena al Millennium Estoril Open 2026. La finale raggiunta vale ad Alexander Blockx il n. 32 del ranking ATP, mentre il primo titolo in carriera permette a Luca Van Assche di issarsi al n. 48. Buon balzo anche per il padrone di casa Jaime Faria, che si attesta alla 77^ posizione della graduatoria mondiale.

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