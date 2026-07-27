Ranking ATP: Sinner rimane lontano per tutti. Risalgono Djokovic e Medvedev, scende Darderi

Come ogni lunedì, al di là di quelli inseriti nelle settimane dei Masters 1000 lunghi e degli Slam, è tempo di dare uno sguardo al ranking ATP. Anche lunedì 27 luglio Jannik Sinner si è svegliato consapevole di essere in vetta alla graduatoria mondiale e soprattutto di non poter essere ripreso a stretto giro di posta da Alexander Zverev, ancora distante 4970 punti. Tantomeno Carlos Alcaraz può impensierirlo, alla luce della sua assenza che comprenderà anche il National Bank Open 2026 presented by Rogers di Montreal. In questo modo l’altoatesino si issa a quota 82 settimane al n. 1, guardando nello specchietto retrovisore Lleyton Hewitt allontanarsi sempre di più e puntando dritto ad Andre Agassi (101).
L’assenza di tanti big nell’ultima settimana, dedicata a tornei di livello ‘250’, ha fatto sì che siano pochi i movimenti in top 10. Novak Djokovic, senza scendere in campo, ritorna al n. 5 approfittando delle due posizioni perse da Ben Shelton (n. 8) e di quella lasciata per strada da Alex de Minaur (n. 7) che difendevano rispettivamente semifinale e titolo al Mubadala Citi DC Open di Washington, torneo che nel 2025 si svolse nella settimana 21-27 luglio. Per trovare altri spostamenti bisogna scendere oltre i primi 15: Frances Tiafoe cala al n. 19 e le due caselle liberate vengono rimpiazzate da Jakub Mensik e Valentin Vacherot. Al 20° posto si rivede Francisco Cerundolo.
Il ranking ATP aggiornato
|Posizione
|Giocatore
|Nazionalità
|Punti
|Variazione
|1
|Jannik Sinner
|Italia
|13450
|2
|Alexander Zverev
|Germania
|8480
|3
|Carlos Alcaraz
|Spagna
|8160
|4
|Felix Auger-Aliassime
|Canada
|4740
|5
|Novak Djokovic
|Serbia
|3760
|+ 2
|6
|Alex de Minaur
|Australia
|3660
|– 1
|7
|Daniil Medvedev
|Russia
|3620
|+ 1
|8
|Ben Shelton
|Stati Uniti
|3580
|– 2
|9
|Flavio Cobolli
|Italia
|3420
|10
|Taylor Fritz
|Stati Uniti
|3300
|11
|Alexander Bublik
|Kazakistan
|2525
|12
|Jiri Lehecka
|Cechia
|2470
|13
|Casper Ruud
|Norvegia
|2435
|14
|Andrey Rublev
|Russia
|2420
|15
|Lorenzo Musetti
|Italia
|2315
|16
|Learner Tien
|Stati Uniti
|2245
|17
|Jakub Mensik
|Cechia
|2205
|+ 1
|18
|Valentin Vacherot
|Monaco
|2188
|+ 1
|19
|Frances Tiafoe
|Stati Uniti
|2180
|– 2
|20
|Francisco Cerundolo
|Argentina
|2060
|+ 2
Darderi scende ancora, Cobolli e Musetti stabili
Detto di Jannik Sinner e della sua 82^ settimana al n. 1 del mondo, gli altri italiani in top 20 rimangono stabili. Non si schioda dal n. 9 Flavio Cobolli, che rispetto a qualche mese fa si è scambiato i ruoli con Lorenzo Musetti (n. 15). Perde ancora terreno, invece, Luciano Darderi: il nativo di Villa Gesell 12 mesi fa aveva vissuto un periodo particolarmente remunerativo e sta pagando dazio non essendo riuscito a riconfermarsi. La formichina Matteo Berrettini continua ad approfittare dei crolli altrui per guadagnare ancora un piazzamento e riavvicinarsi ai primi 30 (n. 41). Infine nelle retrovie si segnalano il – 20 di Francesco Passaro e il – 11 di Giulio Zeppieri.
Il ranking degli italiani
|Posizione
|Giocatore
|Punti
|Variazione
|1
|Jannik Sinner
|13450
|9
|Flavio Cobolli
|3420
|15
|Lorenzo Musetti
|2315
|23
|Luciano Darderi
|1975
|– 2
|35
|Matteo Arnaldi
|1349
|– 2
|41
|Matteo Berrettini
|1075
|+ 1
|80
|Lorenzo Sonego
|758
|– 3
|81
|Mattia Bellucci
|751
|– 2
|137
|Andrea Pellegrino
|446
|+ 1
|142
|Stefano Travaglia
|429
|+ 1
|149
|Francesco Maestrelli
|391
|165
|Luca Nardi
|346
|– 1
|174
|Marco Cecchinato
|330
|– 1
|181
|Federico Cinà
|318
|+3
|198
|Gianluca Cadenasso
|289
|– 2
|201
|Lorenzo Giustino
|283
|215
|Andrea Guerrieri
|261
|– 2
|220
|Francesco Passaro
|258
|– 20
|229
|Stefano Napolitano
|245
|231
|Giulio Zeppieri
|243
|– 11
I best ranking della settimana
La maggior parte dei best ranking della settimana sono frutto di quanto andato in scena al Millennium Estoril Open 2026. La finale raggiunta vale ad Alexander Blockx il n. 32 del ranking ATP, mentre il primo titolo in carriera permette a Luca Van Assche di issarsi al n. 48. Buon balzo anche per il padrone di casa Jaime Faria, che si attesta alla 77^ posizione della graduatoria mondiale.