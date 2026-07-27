Sinner a San Candido: il ritorno del campione sui campi delle origini tennistiche

Dalla Sardegna alla Val Pusteria, il periodo di stacco dalle competizioni di Jannik Sinner vede anche un ritorno del numero uno del mondo nella sua terra. Il due volte campione di Wimbledon è infatti stato immortalato in alcune foto che lo ritraggono durante un allenamento sui campi di San Candido: è stato il 3 Zinnen Dolomites ad avere l’onore di poter ospitare Jannik per qualche ora. “Siamo orgogliosi di riavere il numero 1 del mondo sui nostri campi. Dalle sue radici qui nelle Dolomiti fino al vertice del tennis mondiale, è sempre speciale vedere Jannik Sinner tornare nel luogo in cui è iniziato il suo viaggio. È bello riaverti a San Candido, Jannik”, recita la nota diramata dal circolo.

A giudicare dalle foto pubblicate su Instagram dal circolo tennistico, sembra di poter parlare di una sgambata pensata per condividere il tempo con i ragazzi della zona, e magari elargire loro qualche consiglio, più che di una seduta di allenamento vera e propria. Anche perché la superficie era la terra rossa, mentre il lavoro di Sinner sarà incentrato verso la preparazione al cemento nordamericano.

Sinner, come noto, ha trascorso alcuni giorni in Gallura con la fidanzata Leila e poi ha preso parte a una crociera benefica organizzata da uno dei suoi sponsor. Ora, il passaggio in terra sudtirolese per stare vicino ai genitori e alla famiglia. Come noto, il numero uno del mondo ha dato forfait per il Masters 1000 di Montreal: la partenza per gli USA è quindi rinviata di qualche giorno. L’esordio di Sinner a Cincinnati sarà il 15 o 16 agosto, a più di un mese di distanza dalla finale di Wimbledon del 12 luglio.